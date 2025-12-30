ANZ 看到了变革和改进的机遇，从 2015 年的 z13® 升级开始，一直在努力着手改造其大型机基础设施环境。监管环境日益严格，对可用性的要求也越来越高。

Squires 说：“作为一家银行，我们希望确保做好能力储备，游刃有余地应对未来的要求。利用这一机会，我们可以简化恢复流程并增加其弹性，同时为整个流程添加更多功能和选项。”

作为转型的一部分，ANZ 企业计算团队寻求利用最新的 IBM System Storage DS8000® 系列和其他创新的 IBM 技术。它通过参与 IBM Systems Early Program 了解到其中的一些先进技术，该计划使银行有机会获得测试版的 IBM 产品，并且有 IBM 开发人员协助实施。

Squires 和团队重新设计了恢复系统和流程，以便银行不再维护主站点和灾难恢复站点。取而代之的是一个主站点和一个备用站点，每个站点有两台 IBM zSystems 服务器。所有四个服务器系统，包括中央存储、网络连接、FICON 和加密卡的配置都完全相同。一旦发生灾难，四台服务器中的任何一台都可以运行银行的核心系统，有助于确保站点间和站点内恢复而不影响业务。

Squires 说：“在我看来，我们通过镜像一切来推动行业领先的流程。”

为了实现转型，2016 年实施增加了其他 IBM 技术。其中包括 IBM zSystems 磁盘通道子系统功能，该功能允许跨两个站点使用单一地址范围，从而显著简化了存储配置。此外，HyperSwap® (PDF) 功能是 IBM z/OS® 操作系统的一部分，可在无需中断的情况下加速多目标存储切换，从而实现站点间和站点内的存储镜像。此外，2018 年，ANZ 要求 DS8000 系统上的 IBM Copy Services Manager 技术提供额外的简化功能，该技术可协调不同站点之间的数据复制以及故障转移和故障恢复机制。

2020 年，在早期设计阶段，ANZ 就最新开发的 IBM 技术之一（IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency 解决方案）进行了咨询。这是一项新的 IBM z16™ 产品，将进一步增强 ANZ 大型机环境主数据中心和备用数据中心之间的处理能力灵活性。它设计的目的，是为希望在不同地点之间转移产品容量长达一年的组织，提供更大的灵活性和控制力。它还具有基于 IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex® (GDPS®) 技术的自动化功能。

澳新银行现在更加有准备来应对预期和意外中断，这将有助于降低业务风险。如果主站点发生故障，银行可以在站点内和站点间快速转移任务关键型功能的服务器和存储容量，从而最大限度地减少或不损失运营连续性。银行可以根据特定威胁或情况选择最有效的选项，还可以保持连续性，直到主站点功能恢复。

通过这些能力的整合，银行高管在运营弹性和连续性方面可以获得很大程度的信心提升。Squires 说：“凭借所有这些 IBM 技术和我们的系统设计，我们拥有多种可用的恢复选项。”