在澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (ANZ)，监督大型机基础设施的工作由企业计算部大型机硬件工程师 David Squires 负责，他说：“我热爱大型机，热爱它带来的全部功能和效用。”
22 余年以来，Squires 在澳新银行担任各种角色，支持大型机服务器和存储环境，运行许多核心银行活动、消息传递、开发、测试和其他任务关键型系统。
他目前负责容量规划、硬件配置和生命周期管理。他还帮助优化 IT 服务以满足业务和客户需求，包括主要确保大型机的可恢复性和弹性。
超过 850 万零售客户和企业客户依赖 ANZ 提供银行服务，对于银行和客户而言，最大限度地减少服务器停机时间至关重要。
该银行的高可用性和灾难恢复 (DR) 方法包含了一系列潜在的中断场景。其中包括自然灾害、网络攻击和计划性中断（例如服务器因升级、配置更改或灾难恢复演练而脱机）导致的意外中断。Squires 表示：“我们的 IT 战略是，我们必须能够处理所有这些问题。”
澳新银行还必须确保拥有弹性、敏捷的基础设施，能够迅速适应并支持不断变化的客户期望，包括随时随地的银行服务；还必须遵守行业法规和业务连续性指南。
将季度灾难恢复演练替换为半年度的简化站点切换
在中断期间实现灵活的站点间和站点内容量，有助于加速恢复
多年来，该银行维护着两个基础设施站点。主站点有两台 IBM® zSystems 服务器来运行生产工作负载。100 多公里之外的辅助灾备站点有一台单独配置的 IBM zSystem 服务器。如果主站点发生灾难，灾备站点将上线并使用容量备份 (CBU) 引擎来替换丢失的容量。
虽然 ANZ 符合业务连续性的所有现有行业要求，但主要/灾难恢复设计和相关流程存在测试限制。例如，该银行只能在灾难恢复现场进行最多 10 天的测试。此外，Squires 和他的团队每年只能在灾难恢复站点运行四次独立的灾难恢复测试。他们希望将测试提升到一个新的水平，定期长时间移动站点，不再使用测试场景。
ANZ 看到了变革和改进的机遇，从 2015 年的 z13® 升级开始，一直在努力着手改造其大型机基础设施环境。监管环境日益严格，对可用性的要求也越来越高。
Squires 说：“作为一家银行，我们希望确保做好能力储备，游刃有余地应对未来的要求。利用这一机会，我们可以简化恢复流程并增加其弹性，同时为整个流程添加更多功能和选项。”
作为转型的一部分，ANZ 企业计算团队寻求利用最新的 IBM System Storage DS8000® 系列和其他创新的 IBM 技术。它通过参与 IBM Systems Early Program 了解到其中的一些先进技术，该计划使银行有机会获得测试版的 IBM 产品，并且有 IBM 开发人员协助实施。
Squires 和团队重新设计了恢复系统和流程，以便银行不再维护主站点和灾难恢复站点。取而代之的是一个主站点和一个备用站点，每个站点有两台 IBM zSystems 服务器。所有四个服务器系统，包括中央存储、网络连接、FICON 和加密卡的配置都完全相同。一旦发生灾难，四台服务器中的任何一台都可以运行银行的核心系统，有助于确保站点间和站点内恢复而不影响业务。
Squires 说：“在我看来，我们通过镜像一切来推动行业领先的流程。”
为了实现转型，2016 年实施增加了其他 IBM 技术。其中包括 IBM zSystems 磁盘通道子系统功能，该功能允许跨两个站点使用单一地址范围，从而显著简化了存储配置。此外，HyperSwap® (PDF) 功能是 IBM z/OS® 操作系统的一部分，可在无需中断的情况下加速多目标存储切换，从而实现站点间和站点内的存储镜像。此外，2018 年，ANZ 要求 DS8000 系统上的 IBM Copy Services Manager 技术提供额外的简化功能，该技术可协调不同站点之间的数据复制以及故障转移和故障恢复机制。
2020 年，在早期设计阶段，ANZ 就最新开发的 IBM 技术之一（IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency 解决方案）进行了咨询。这是一项新的 IBM z16™ 产品，将进一步增强 ANZ 大型机环境主数据中心和备用数据中心之间的处理能力灵活性。它设计的目的，是为希望在不同地点之间转移产品容量长达一年的组织，提供更大的灵活性和控制力。它还具有基于 IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex® (GDPS®) 技术的自动化功能。
澳新银行现在更加有准备来应对预期和意外中断，这将有助于降低业务风险。如果主站点发生故障，银行可以在站点内和站点间快速转移任务关键型功能的服务器和存储容量，从而最大限度地减少或不损失运营连续性。银行可以根据特定威胁或情况选择最有效的选项，还可以保持连续性，直到主站点功能恢复。
通过这些能力的整合，银行高管在运营弹性和连续性方面可以获得很大程度的信心提升。Squires 说：“凭借所有这些 IBM 技术和我们的系统设计，我们拥有多种可用的恢复选项。”
在过去的几年里，得益于简化的新大型机环境和自动化流程，ANZ 已成为一个更加灵活和高效的组织。例如，银行不再需要每年在备用灾难恢复站点上运行四次演练。相反，站点切换属于业务照常 (BAU) 活动，大约每六个月执行一次，需要的资源更少。此外，系统恢复时间也有所缩短。
Squires 表示：“这次转型为我们提供了一个更加灵活、动态的环境，这意味着我们可以移动系统。可以更好地利用产能。获得更充分的冗余。我们可以远程切换站点。”
ANZ 现在将基础设施生命周期管理作为 BAU 任务进行管理，并利用其灵活的环境迁移到 IBM z15™ 服务器。z15 提供了高级数据隐私、安全性和扩展的网络弹性功能。通过提高在站点之间快速切换容量的灵活性，该银行将能够更快地部署新服务器，而无需停机。
尽管出现新冠疫情，但迁移工作仍按计划进行。“大型机设计使我们能够以更成功的方式远程工作。我们的站点交换没有遇到任何问题，系统升级亦如此。”Squires 说道。疫情爆发之初，由于升级后的基础设施已经就位，所以澳新银行能够快速响应客户对远程服务日益增长的需求。
澳新银行企业计算团队打算继续与 IBM 合作，以简化流程并增强其 IBM Z® 平台。“我对此充满期待，了解未来进展并与 IBM 合作部署新技术。”Squires 说。
ANZ 认为其大型机环境的转变具有持久的价值，特别是在敏捷性方面。Squires 表示：“现在我们拥有了更多选项，更强的能力，可以适应并追随系统的方向。这意味着我们可以更快地进行部署，从而为银行节约成本。作为一个团队，我们为所经历的转型感到非常自豪。”
ANZ 拥有 186 年的历史，是一家跨国银行和金融服务公司，总部位于墨尔本。该公司跻身澳大利亚四大银行之列，是新西兰和太平洋地区最大的银行集团，也是全球 50 强银行之一。ANZ 拥有近 46,000 名员工，他们肩负着公司的使命，共同创造一个人与社会共同繁荣的世界。
