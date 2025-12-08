Atruvia 驱动银行业 IT——借助 IBM Turbonomic 提高效率、弹性和可持续性
Atruvia AG 是德国合作银行的中央 IT 服务提供商，正致力于将自身从传统的数据中心运营商转型为全方位的数字化合作伙伴。他们的目标是提供创新的 IT 解决方案，使银行能够在快速发展的金融格局中蓬勃发展。
Atruvia 的历史植根于传统的数据中心运营，曾面临发展其 IT 基础设施以应对银行服务对可用性、灵活性和速度日益增长需求的挑战。
历史上，他们的优化工作是手动的、被动的，且仅限于单个基础设施层面。这种碎片化的方法未能认识到 IT 生态系统的整体背景与相互关联性。
为支撑未来的银行业务需求，Atruvia 渴望创建一个现代化的自动化混合云平台。其目标是超越将 IT 基础设施仅视为最终目的的观念，转而使其成为安全、可持续和敏捷银行服务的赋能者。
实现这一目标需要一种集成化、自动化的资源管理方法——一种能够在提高弹性的同时，确保稳定性、性能与成本效益的方法。为应对这一挑战，Atruvia 开启了对其 IT 基础设施的重大转型。
Atruvia 以一次重大的 IT 全面改革开启转型，采用 IBM Turbonomic（一款由 AI 驱动的自动化解决方案）以动态、智能的优化取代手动、被动的资源管理。
这款自动化软件让 Atruvia 能够实时洞察其整个 IT 生态系统——从容器的物理服务器，从而做出主动决策，有助于确保应用程序性能始终处于峰值。如同指挥家引领乐团达成和谐，Turbonomic 能无缝协调资源，以实现效率与弹性。
“资源管理如今以动态、智能的方式运行。这不仅为我们带来了稳定性，也在实施新需求时加快了速度。”Atruvia AG IT 平台产品负责人 Tobias Annegarn 解释道。
Atruvia 在实施 Turbonomic 后取得了重大进展。这次转型带来了可衡量且具有战略意义的成果。在 18 个月内，公司淘汰了超过 1,000 台物理服务器——在未影响稳定性或可用性的前提下，将其硬件规模减少了 20%。这次整合降低了运营成本，减少了能耗与二氧化碳排放，推进了 Atruvia 的可持续发展目标。
除了成本和效率的提升，弹性也得到显著提高。AI 驱动的资源优化消除了瓶颈，并有助于确保在峰值负载期间的业务连续性。应用程序和平台团队如今通过共享数据洞察进行协作，从而加速了自动化与决策进程。
凭借其现代化、自动化的混合云平台，Atruvia 使银行能够更快地推出新服务，同时确保高性能与可持续性——这巩固了其作为德国合作银行网络战略数字化合作伙伴的角色。
Atruvia AG 是德国合作银行的中央 IT 服务提供商。其产品组合专注于为银行量身定制的 IT 解决方案与服务，范围涵盖数据中心运营、银行业务流程到应用程序开发。凭借 17 亿欧元的收入和 5,500 名员工，Atruvia 是德国最大的 IT 服务提供商之一，服务于 9,100 万个银行账户、15.5 万个银行工作站，并处理 1,200 亿次大型机交易。
IBM Turbonomic 专为混合云和多云复杂性而构建，赋予 IT 团队可靠的信任与控制，助力其充满信心地运营。
