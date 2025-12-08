Atruvia AG 是德国合作银行的中央 IT 服务提供商，正致力于将自身从传统的数据中心运营商转型为全方位的数字化合作伙伴。他们的目标是提供创新的 IT 解决方案，使银行能够在快速发展的金融格局中蓬勃发展。

Atruvia 的历史植根于传统的数据中心运营，曾面临发展其 IT 基础设施以应对银行服务对可用性、灵活性和速度日益增长需求的挑战。

历史上，他们的优化工作是手动的、被动的，且仅限于单个基础设施层面。这种碎片化的方法未能认识到 IT 生态系统的整体背景与相互关联性。

为支撑未来的银行业务需求，Atruvia 渴望创建一个现代化的自动化混合云平台。其目标是超越将 IT 基础设施仅视为最终目的的观念，转而使其成为安全、可持续和敏捷银行服务的赋能者。

实现这一目标需要一种集成化、自动化的资源管理方法——一种能够在提高弹性的同时，确保稳定性、性能与成本效益的方法。为应对这一挑战，Atruvia 开启了对其 IT 基础设施的重大转型。