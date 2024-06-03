Asten Santé 是一家著名的家庭医疗保健服务提供商，每天为法国各地近 120,000 名患者提供服务。它最初是一个非营利组织，现在是 La Poste Group 的子公司，并隶属于 La Poste Santé & Autonomie 分公司。

三年前，Asten Santé 发起了关于实施一种工具来自动化预算编制并促进其分析的讨论。“我们一直在为我们的管理和运营团队寻找决策和指导工具。”Asten Santé 集团控制经理 Laurence Paquereau 解释道。

该公司活动的多样性使得产生销售额的过程变得越来越复杂，与 La Poste Group 的隶属关系也是如此。“成为 La Poste Group 的一员意味着每年要经历 5 个预算步骤：1 项预算和 4 项估算。换句话说，预算编制和开发阶段每年进行五次，工作量很大。因此有了预算工具，我们就能够加快这些操作的速度，同时确保它们更加可靠和安全。”

Asten Santé 迅速转向 Next Decision，其已经与该合作伙伴在商业智能项目以及 IBM Cognos TM1 和 IBM Planning Analytics 解决方案方面开展了合作。“团队的一位管理财务总监在其早前岗位的工作中曾使用过这些 IBM 解决方案，他熟悉这些工具的有效性，清楚我们可以从中获得的益处。”Laurence Paquereau 指出。