作为 La Poste Group 的子公司，Asten Santé 寻求一种先进的预算工具来提高运营效率。该公司选择了 IBM® Cognos Analytics 和 IBM Planning Analytics（TM1 的新名称）为团队开发几个关键模块，该项目花了 3 年多的时间最终完成。
IBM Cognos Analytics
IBM Planning Analytics（TM1 的新名称）
Asten Santé 是一家著名的家庭医疗保健服务提供商，每天为法国各地近 120,000 名患者提供服务。它最初是一个非营利组织，现在是 La Poste Group 的子公司，并隶属于 La Poste Santé & Autonomie 分公司。
三年前，Asten Santé 发起了关于实施一种工具来自动化预算编制并促进其分析的讨论。“我们一直在为我们的管理和运营团队寻找决策和指导工具。”Asten Santé 集团控制经理 Laurence Paquereau 解释道。
该公司活动的多样性使得产生销售额的过程变得越来越复杂，与 La Poste Group 的隶属关系也是如此。“成为 La Poste Group 的一员意味着每年要经历 5 个预算步骤：1 项预算和 4 项估算。换句话说，预算编制和开发阶段每年进行五次，工作量很大。因此有了预算工具，我们就能够加快这些操作的速度，同时确保它们更加可靠和安全。”
Asten Santé 迅速转向 Next Decision，其已经与该合作伙伴在商业智能项目以及 IBM Cognos TM1 和 IBM Planning Analytics 解决方案方面开展了合作。“团队的一位管理财务总监在其早前岗位的工作中曾使用过这些 IBM 解决方案，他熟悉这些工具的有效性，清楚我们可以从中获得的益处。”Laurence Paquereau 指出。
Asten Santé 决定从分析损益表的初始会计模块开始。
“我们的目标是将 IBM Planning Analytics 连接到 SAGE，以便提取实际数据并创建专用于损益表的预算编制模块。第一个模块是通往更多技术和丰富主题的重要节点。”Asten Santé 集团控制经理 Laurence Paquereau 解释道。
从那时起，还开发了其他几个模块：
业务活动和销售：该模块与业务工具 Isadom 相连，以提取关键数据（病人、治疗等），从而获得年度预算预测。
患者消耗：医疗保健提供方需要大量的消耗品。该模块有助于评估这些需求并计算利润，运营团队最常使用它来优化自身消耗。
资产：公司已经实施了一个基于活动预测的 CAPEX 预测模块。该工具主要由管理控制部门使用。
还采取了其他举措，例如编制每个机构的损益表。
对于每个模块，开发方法都是相同的：“我们的 Next Decision 专家从一张白纸开始，并在研讨会期间记下我们的需求。这样我们就可以在讨论过程中创建该模块。甚至在工具出现之前，我们就能在纸上看到模块栩栩如生的效果！"
随着新模块的开发，Asten Santé 已经从简单的预算编制转变到创建真正的财务管理工具。该解决方案非常强大，包括会计和运营数据的每日更新。
“我们目前以多种方式使用 IBM Planning Analytics。”Asten Santé 集团控制经理 Laurence Paquereau 解释道。“除了预算预测，我们还为管理层、区域主管、分公司经理和各种支持服务经理（销售、营销等）制作月度报告。我们每月为运营团队进行一次更详细的分析，特别关注利润率。我们的管理控制部门每天都会使用该解决方案，用于控制和分析任务。”
Asten Santé 和 Next Decision 团队目前正在开发一个 FTE（全职人力工时）模块，该模块将评估执行预算预测中计划的活动所需的人力资源。Asten Santé 希望在 2024 年第一季度定案该解决方案。我们正在进行的另一个项目是提供按活动划分的损益表，这将使管理层能够更准确地了解公司各项活动的业绩。同样，该项目计划于 2024 年实施。
最后，管理控制团队的变动将需要对新的财务总监进行培训，以促进技能的转移。“2024 年将是我们 EPM 的整合之年。”Laurence Paquereau 总结道。
作为家庭医疗保健领域的重要参与者，Asten Santé 在患者的整个医疗保健旅程中为患者提供帮助，应对急性和慢性疾病，以及因衰老或残疾而丧失自理能力的相关问题。
Asten Santé 的前身是一个协会，其与 La Poste Group 的隶属关系使其成为家庭医疗保健领域的独特参与者，并对患者和医疗团队都采取全心全意、亲力亲为的态度。
Asten Santé 为患者提供广泛的居家医疗技术服务：睡眠呼吸暂停、慢性呼吸功能不全、输液、营养、胰岛素治疗、帕金森病...
50 年来，我们的多学科专家团队一直与医疗保健专业人员合作，确保全面、个性化的患者护理，并保证治疗依从性。
在 Asten Santé，我们认为每位患者都是独一无二的，他们有自己的故事、特定的需求和担忧，因此我们始终优先考虑我们职业的人性化维度。