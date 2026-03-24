Assaí 获得真正的云可见性和控制力，支持现代零售的速度和规模。
Assaí 是巴西最大的食品零售商，服务于家庭以及众多依赖批量或单件采购、有竞争力的价格和多样化产品供应的小型和中型企业。如此规模的运营对支持供应链、定价、补货和门店运营的系统提出了很高的要求——而公司的快速扩张加剧了这一挑战，进一步凸显了对可扩展、高效且有弹性的技术平台的需求。
随着 Assaí 扩展其微服务架构、增加新的云工作负载并在多个账户间实现环境多样化，其技术格局自然变得更加复杂。这反映了巴西零售业普遍面临的挑战：快速采用云技术增加了管理使用情况、考虑成本驱动因素并确保可预测性能的需求。
随着数字足迹的扩大，Assaí 需要对云消费有更清晰的可见性，保持性能和成本的可预测性。
Assaí 与 IBM 和 Nava 合作，通过分阶段的 FinOps 之旅，对其云治理进行了现代化改造。第一阶段始于 IBM Turbonomic，在经过为期六个月、生产规模的概念验证后，Assaí 选择采用该工具。验证结果显示，它能深入洞察云端和本地工作负载——这对于拥有 90 多套系统和数千个微服务的混合型零售商至关重要。
Turbonomic 持续分析应用需求，发现规模过大的数据库、未使用的集群、效率低下的微服务，甚至还有需要投资（而不仅仅是削减成本）的性能不足的工作负载。通过与 ServiceNow 集成，Assaí 实现了高置信度操作的自动化，例如合理调整规模和扩缩容。优化工作从人工调查转变为持续、策略驱动的自动化。
在下一阶段，IBM Cloudability 统一了跨多个云账户的成本可见性。Assaí 建立了成本中心、工作负载标签、预测和预算工作流，同时深入了解季节性、预留规划和异常消费情况。Cloudability 成为了管理层、工程团队和财务团队的中央参考点。
IBM、Nava、Turbonomic 和 Cloudability 共同帮助 Assaí 从碎片化的云管理转向协调一致、不断成熟的 FinOps 实践。
通过与 Nava 合作实施 IBM Turbonomic 和 IBM Cloudability，Assaí 构建了一个可扩展、自动化的 FinOps 运营模式。Turbonomic 实现了约 30% 的云成本节约，将投资回收期缩短至七个月以内，并通过及早发现合理调整规模和投资需求，减少了与性能相关的故障排查工作。通过 ServiceNow 执行的自动化变更使基础设施的人工工作量减少了 15-20%。
Cloudability 增加了财务治理能力，实现了精确的成本分配、与季节性对齐的优化、预留规划、预算编制和异常警报。管理层和开发团队现在对云消费和成本驱动因素有了统一的视图。
在 FinOps 基金会实践以及与 IBM 和 Nava 持续合作的支持下，Assaí 的 FinOps 成熟度在不到两年内从零提升至五级（采用 10 分制），并计划在 2026 年达到八级或更高。
Assaí 成立于 1974 年，总部位于圣保罗，是巴西最大的食品零售商。它在全国经营着 300 多家门店，为家庭以及中小型企业提供服务，每月接待顾客超过 4000 万。
Nava 是一家总部位于巴西的技术服务公司，专注于云、数据、可观测性和网络安全领域。作为 IBM Partner Plus 成员，Nava 为各行业的企业客户提供自动化、FinOps 和现代化改造项目支持。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。