应对高需求零售业务的更智能 FinOps

Assaí 获得真正的云可见性和控制力，支持现代零售的速度和规模。

Assaí 门店照片
管理现购自运规模的云需求

Assaí 是巴西最大的食品零售商，服务于家庭以及众多依赖批量或单件采购、有竞争力的价格和多样化产品供应的小型和中型企业。如此规模的运营对支持供应链、定价、补货和门店运营的系统提出了很高的要求——而公司的快速扩张加剧了这一挑战，进一步凸显了对可扩展、高效且有弹性的技术平台的需求。

随着 Assaí 扩展其微服务架构、增加新的云工作负载并在多个账户间实现环境多样化，其技术格局自然变得更加复杂。这反映了巴西零售业普遍面临的挑战：快速采用云技术增加了管理使用情况、考虑成本驱动因素并确保可预测性能的需求。

随着数字足迹的扩大，Assaí 需要对云消费有更清晰的可见性，保持性能和成本的可预测性。
约 30% 云成本降低 15-20% 人工变更减少
要成功运营像我们这样拥有超过 9 万名员工和每月超过 4000 万顾客的大型零售业务，需要持续优化、可见性以及快速适应变化的工作负载的能力。我们在 IBM、Nava、Turbonomic 和 Cloudability 的支持下，分阶段推进 FinOps 之旅，实现了关键决策自动化、资源合理调整，并使云支出与业务目标保持一致。Turbonomic 和 Cloudability 改变了我们管理云性能和成本的方式。如今，即使我们的环境持续增长，我们也能以更强的信心和更完善的治理做出更快速的决策。自动化和成本节约相结合，在短短几个月内就取得了显著成效，使我们的云运营更加可预测且效率显著提升。
Rodrigo Callisperis CIO Assaí
构建自动化、性能驱动的云

Assaí 与 IBM 和 Nava 合作，通过分阶段的 FinOps 之旅，对其云治理进行了现代化改造。第一阶段始于 IBM Turbonomic，在经过为期六个月、生产规模的概念验证后，Assaí 选择采用该工具。验证结果显示，它能深入洞察云端和本地工作负载——这对于拥有 90 多套系统和数千个微服务的混合型零售商至关重要。

Turbonomic 持续分析应用需求，发现规模过大的数据库、未使用的集群、效率低下的微服务，甚至还有需要投资（而不仅仅是削减成本）的性能不足的工作负载。通过与 ServiceNow 集成，Assaí 实现了高置信度操作的自动化，例如合理调整规模和扩缩容。优化工作从人工调查转变为持续、策略驱动的自动化。

在下一阶段，IBM Cloudability 统一了跨多个云账户的成本可见性。Assaí 建立了成本中心、工作负载标签、预测和预算工作流，同时深入了解季节性、预留规划和异常消费情况。Cloudability 成为了管理层、工程团队和财务团队的中央参考点。

IBM、Nava、Turbonomic 和 Cloudability 共同帮助 Assaí 从碎片化的云管理转向协调一致、不断成熟的 FinOps 实践。
更智能的云成本治理的实际应用

通过与 Nava 合作实施 IBM Turbonomic 和 IBM Cloudability，Assaí 构建了一个可扩展、自动化的 FinOps 运营模式。Turbonomic 实现了约 30% 的云成本节约，将投资回收期缩短至七个月以内，并通过及早发现合理调整规模和投资需求，减少了与性能相关的故障排查工作。通过 ServiceNow 执行的自动化变更使基础设施的人工工作量减少了 15-20%。

Cloudability 增加了财务治理能力，实现了精确的成本分配、与季节性对齐的优化、预留规划、预算编制和异常警报。管理层和开发团队现在对云消费和成本驱动因素有了统一的视图。

在 FinOps 基金会实践以及与 IBM 和 Nava 持续合作的支持下，Assaí 的 FinOps 成熟度在不到两年内从零提升至五级（采用 10 分制），并计划在 2026 年达到八级或更高。
关于 Assai

Assaí 成立于 1974 年，总部位于圣保罗，是巴西最大的食品零售商。它在全国经营着 300 多家门店，为家庭以及中小型企业提供服务，每月接待顾客超过 4000 万。
关于 Nava

Nava 是一家总部位于巴西的技术服务公司，专注于云、数据、可观测性和网络安全领域。作为 IBM Partner Plus 成员，Nava 为各行业的企业客户提供自动化、FinOps 和现代化改造项目支持。

 解决方案组件 IBM® Cloudability IBM Turbonomic
提升云成本治理水平

深入了解 IBM Turbonomic 和 IBM Cloudability 如何协同工作，以加强云成本治理——整合所有环境中的应用性能、资源效率和财务可见性。了解完整的 FinOps 方法如何帮助团队持续优化、安全自动化并充满信心地扩展。

  1. 了解有关 IBM Cloudability 的更多信息
  2. 了解有关 IBM Turbonomic 的更多信息
法律信息

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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。