Assaí 是巴西最大的食品零售商，服务于家庭以及众多依赖批量或单件采购、有竞争力的价格和多样化产品供应的小型和中型企业。如此规模的运营对支持供应链、定价、补货和门店运营的系统提出了很高的要求——而公司的快速扩张加剧了这一挑战，进一步凸显了对可扩展、高效且有弹性的技术平台的需求。

随着 Assaí 扩展其微服务架构、增加新的云工作负载并在多个账户间实现环境多样化，其技术格局自然变得更加复杂。这反映了巴西零售业普遍面临的挑战：快速采用云技术增加了管理使用情况、考虑成本驱动因素并确保可预测性能的需求。

随着数字足迹的扩大，Assaí 需要对云消费有更清晰的可见性，保持性能和成本的可预测性。