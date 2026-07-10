以可信云基础实现核心业务现代化

Ascendum Portugal 如何携手 IBM 及 Blue Chip，利用 IBM Power Virtual Server 获得敏捷性
Ascendum Portugal 身处竞争激烈的工业设备与机械分销市场，在这个市场中，运营可靠性依然至关重要，但仅凭可靠性已不足以应对挑战。随着业务扩张和客户期望的演变，公司认识到需要以更高的敏捷性和效率来支撑增长。
这一演变标志着组织进入了一个新阶段。问题已不再是系统是否可靠，而是 Ascendum Portugal 能否在不干扰现有运转的情况下保持敏捷。可靠性已经掌握，适应性正成为差异化优势所在。
因此，维持竞争力所需要的已不只是渐进式调整。Ascendum Portugal 需要以更精简、更具前瞻性的运营模式来补充其坚实的技术基础。内部流程必须经过梳理、优化并日益数字化，同时技术平台必须兼顾稳定性与创新。如果没有明确的基础设施演进策略，公司将面临运营摩擦加剧、对市场变化的响应变慢以及未来增长受限的风险。
这一挑战是战略性的，而非纠错性的：如何有选择地进行现代化转型，在增强组织演进能力的同时，将稳定性作为不容妥协的要求加以保持。正是在此时，IBM 进入了视野。
IBM Power 二十多年来一直是该组织核心业务的支柱。该平台最初因其稳健性而被选中，如今凭借与不断变化的业务需求同步演进的能力，仍保持着核心地位。
这一长期合作关系塑造了公司的转型思路。团队没有选择放弃这个值得信赖的基础，而是决定在其上构建发展，扩展行之有效的部分以支持新的需求，同时保持核心运营的连续性。
作为这一策略的一部分，一个具有重要战略意义的新业务部门被迁移至 IBM Cloud，将现有的 IBM Power 环境扩展到 IBM Power Virtual Server。正如 Ascendum Portugal 首席信息官 Pedro Menezes 所述：“过去 20 多年来，IBM 一直是我们技术基础的一部分。借助 IBM Power Virtual Server，我们既能保护核心系统的稳定性，又能不断演进以满足未来的业务需求。”
该实施是在 IBM 金牌合作伙伴 Blue Chip Portugal 的密切协作下完成的。团队紧密合作，简化了基础设施管理，优化了维护流程，并降低了运营复杂性，从而打造出一个集成度更高且更易于管理的混合环境。
通过将 IBM Power Virtual Server 的稳定性与 IBM Cloud 的可扩展性及先进能力相结合，该组织建立了更具适应性的技术基础。 这一转变改变了运营的管理方式，也改变了 Ascendum Portugal 为未来做准备的方式。
除了财务方面的考量，此次转型还重塑了日常运营。通过与 Blue Chip Portugal 的合作，基础设施维护变得更易管理，系统可靠性得到提升，组织对其 IT 环境的可见性和控制力也得以增强。正如 Blue Chip Portugal 销售专员 Cláudia Vieira 总结的那样：“我们与 Ascendum Portugal 合作的重点是简化技术环境，同时确保强大的治理、弹性和易于管理。该项目展现了紧密协作与 IBM 技术如何交付长期的业务价值。”
如今，Ascendum Portugal 在其技术环境中运营时信心更足。该组织更有能力进行扩展，更快地响应市场需求并做出明智决策，从而在日益苛刻的环境中巩固其竞争地位。
Ascendum Portugal 隶属于一个全球集团，该集团提供工业设备与机械的分销与服务能力。该公司以其运营纪律、技术专长以及与各行业客户的长期合作伙伴关系而闻名。
Bluechip Portugal 是一家 IBM 金牌合作伙伴，为运营关键 IT 环境的组织提供基础设施、云和安全服务。该公司高度专注于个性化支持，帮助企业简化技术运营、更有效地管理 IT 并保护其数字资产，使技术解决方案与业务目标和预算要求保持一致。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 6 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Power、IBM Power Virtual Server 和 IBM Cloud 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。