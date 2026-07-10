以可信云基础实现核心业务现代化

Ascendum Portugal 身处竞争激烈的工业设备与机械分销市场，在这个市场中，运营可靠性依然至关重要，但仅凭可靠性已不足以应对挑战。随着业务扩张和客户期望的演变，公司认识到需要以更高的敏捷性和效率来支撑增长。

这一演变标志着组织进入了一个新阶段。问题已不再是系统是否可靠，而是 Ascendum Portugal 能否在不干扰现有运转的情况下保持敏捷。可靠性已经掌握，适应性正成为差异化优势所在。

因此，维持竞争力所需要的已不只是渐进式调整。Ascendum Portugal 需要以更精简、更具前瞻性的运营模式来补充其坚实的技术基础。内部流程必须经过梳理、优化并日益数字化，同时技术平台必须兼顾稳定性与创新。如果没有明确的基础设施演进策略，公司将面临运营摩擦加剧、对市场变化的响应变慢以及未来增长受限的风险。

这一挑战是战略性的，而非纠错性的：如何有选择地进行现代化转型，在增强组织演进能力的同时，将稳定性作为不容妥协的要求加以保持。正是在此时，IBM 进入了视野。