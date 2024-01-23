有时数据的获取、分析或整合非常困难。而且，只有当企业不是单一实体，而是包含一系列实体时，通信才会变得更加复杂。Ascendis Health Limited 就是这种情况：它是一家全球健康和保健组织，由涵盖消费者健康、制药、医疗、动物健康和生物科学领域的 134 个实体组成。

Ascendis 集团报告经理 Yolandi van den Berg 表示，公司在 130 个国家/地区销售产品，合并和报告流程时面临着困难：“对于使用不同货币的所有这些实体进行监控，这是一项不小的挑战。每个实体都有不同的 ERP 系统，信息的格式不同，数据也不一致。”

她继续说道：“公司间交易也变得更加复杂，例如贷款以及将信息转换为南非兰特。因此，为了进行整合，您需要一个系统或流程来从集团角度避免这些公司间交易。”

过去，Ascendis 使用基于电子表格的财务规划软件进行财务报告，但由于多种原因，它发现该软件存在问题。“这种软件的操作多为手动进行，因此数据很容易出错，”van den Berg 继续说道，“没有办法并入日记账并对所有整合分录进行报告。您必须上传 Excel 文档才能看到最终结果……这个工具的目的并非为像 Ascendis 那样拥有的 134 个实体进行各种报告货币的整合和转换。”