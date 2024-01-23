数字不会说谎。
通过数字可以描述企业的财务状况、推动决策、发现风险并揭示运营效率和不足。在会计流程中，财务数据是企业与运营者进行通信的方式。也就是说，前提是数据接收者。
有时数据的获取、分析或整合非常困难。而且，只有当企业不是单一实体，而是包含一系列实体时，通信才会变得更加复杂。Ascendis Health Limited 就是这种情况：它是一家全球健康和保健组织，由涵盖消费者健康、制药、医疗、动物健康和生物科学领域的 134 个实体组成。
Ascendis 集团报告经理 Yolandi van den Berg 表示，公司在 130 个国家/地区销售产品，合并和报告流程时面临着困难：“对于使用不同货币的所有这些实体进行监控，这是一项不小的挑战。每个实体都有不同的 ERP 系统，信息的格式不同，数据也不一致。”
她继续说道：“公司间交易也变得更加复杂，例如贷款以及将信息转换为南非兰特。因此，为了进行整合，您需要一个系统或流程来从集团角度避免这些公司间交易。”
过去，Ascendis 使用基于电子表格的财务规划软件进行财务报告，但由于多种原因，它发现该软件存在问题。“这种软件的操作多为手动进行，因此数据很容易出错，”van den Berg 继续说道，“没有办法并入日记账并对所有整合分录进行报告。您必须上传 Excel 文档才能看到最终结果……这个工具的目的并非为像 Ascendis 那样拥有的 134 个实体进行各种报告货币的整合和转换。”
为 134 个业务实体进行结算、整合和报告
金融数据库大小为 80 GB
最终，由于缺乏准确的数据，加上软件的整合和报告限制，整个集团的可视化管理变得很困难。这反过来又阻碍了决策和行动，并使企业面临风险。
Ascendis 集团财务经理 Jaco Henning 解释道：“我们每年只使用该软件两次：用于中期报告和年终报告。每年只进行一次集团整合，用于外部报告，因此我们的管理层从来没有每月的集团视图。他们需要这些信息来管理团队并做出正确的决策。这是我们以前的报告工具所缺乏的。”
由于传统财务软件的许可证即将到期，Ascendis 发现了用 IBM® Cognos® Controller 技术替换该系统的机会。
“我们需要一个合适的工具来执行整合，”Henning 说，“我们还希望对我们的财务报告实施更严格的控制，以便我们可以获得更高质量、更一致的数据。这就是我们决定使用 Cognos Controller 的原因。”
在实施过程中，Ascendis 向 IBM 合作伙伴 iOCO 寻求帮助，这是一家专门从事数据分析解决方案和服务的技术巨头，其服务包括业务分析、预测性分析、托管服务和项目管理。Jacqueline Minnaar 是 iOCO 财务绩效管理部门的 FPM 首席顾问，她与 Ascendis 团队一起负责该项目。
“我真的很喜欢和 Jacqueline 一起工作，”van den Berg 说，“她非常细心。每当我有疑问时，并且因为问题很复杂，经常会有许多问题，她总是非常乐于助人。我非常非常高兴。”
Minnaar 将此次合作描述为一次大型实施，但他补充道：“Cognos 可以完美地应对大型组织的问题。Ascendis 拥有八种不同类型的 ERP。从数据的角度来看，他们存储的是实际数据、多个版本的预算和预测，以及每个版本的政府实际情况。因此，数据库大约有 80 GB，非常大。所有数据的后端存储是我见过的最大的存储之一。所以他们确实可以使用 Cognos 的许多功能。”
例如，Ascendis 使用该技术进行实际数据、预测、预算和现金流量表。van den Berg 解释说：“每个人每月都会将实际信息上传到系统中，然后我们用它来提取不同业务部门、贷方和管理层的月度报告包。我们从月度和年度以及预算角度进行准确预测非常重要。”
Ascendis 还在 Cognos 应用程序中开发了现金流量模型，使该公司能够为贷方生成每月现金流量表。“现在我们正在设法满足利益相关者所需的所有要求，”Henning 补充道。
在整个组织中，Ascendis 意识到进行每月整合和报告的好处。准确的数据可以提高可视化效果。可视化效果的提升可以改善洞察。洞察的改善有助于做出明智的决策和行动。
“过去，我们没有进行每月整合，”Henning 说，“现在我们在做。我们以前没有每月现金流量表，现在我们在做。如今，我们每月都会提供整个集团的信息，而以前每年只提供一次。”
他继续说道：“借助 Cognos，管理层可以了解整个集团的当前情况并审查我们业务部门的财务状况，将其与预算和预测进行比较，看看它们是否正常运行。因为他们可以了解全局，所以能更好地管理业务。”
有一次，该系统的财务报告揭示了与现金相关的潜在风险差异。“我们将该报告与银行账户进行比较，发现该业务没有产生适当的现金水平，”Henning 回忆道，“我们没有偿还债务。因此，该系统帮助我们识别这些类型的问题或风险，以便我们可以尽早开始处理。”
Cognos Controller 软件为 Ascendis 提供更多控制权，这也是 Henning 很欣赏的一项功能。“借助 Cognos，我们可以提供日志报告，向您展示发生的情况以及信息如何变化，”他说，“我们的旧系统不提供这种类型的控制，您无法监控访问情况。”
数据也更加一致，这可以推动和改进分析。“现在整个集团的会计科目表都是一样的，”van den Berg 说，“每个人都在同一个科目表上报告收入。报告具有一致性。”
如今，Ascendis 仍在调整和定制系统，并随着组织的发展使用更多功能。“我们发现越来越多使用 Cognos 的方法，例如改进我们的预算和预测流程，”Henning 总结道，“这就是我们现阶段的状况。但毫无疑问，如果没有像 Cognos 这样的工具，您就无法经营业务。”
Ascendis Health（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2008 年，是一家全球健康与保健组织，业务涵盖消费者健康、制药、医疗、动物健康和生物科学领域。旗下 Reuterina、Solal、MenaCal.7 等品牌销往 130 多个国家/地区，在市场上备受推崇。该公司总部位于南非豪登省，2020 年报告收入为 69.63 亿兰特。
iOCO（ibm.com 外部链接）是非洲领先的集成技术服务公司，也是非洲大陆技术最集中的公司，旨在简化 ICT。我们拥有 4,500 名技术人员，目标是提供以设计为主导、以客户为中心的方法来解决业务问题。iOCO 的业务遍及非洲、英国、欧洲和中东，为所有垂直行业和超过 2000 家客户提供服务。
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美国出品，2021 年 7 月。
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