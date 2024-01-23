秉承打造智慧医院的愿景，Asan Medical Center (AMC) 寻求通过采用转型技术来提高运营效率和客户服务。AMC 与 IBM Services® 合作，使用 IBM Garage™ 方法通过智能自动化实现床位分配和住院预约自动化。这帮助 AMC 将分配床位的时间缩短了 20 分钟，并将医院工作人员的每天工作量减少了 3 小时。
医疗保健行业正在发生快速变化，试图在控制成本和改善运营效率低下问题的同时，为患者提供更好的医疗服务。Asan Medical Center 希望实现床位分配程序自动化，以减少医院工作人员的工作量，让他们有更多时间专注于高价值的客户服务任务。
IBM Services 团队使用 IBM Garage 方法，与 Asan Medical Center 合作，重组复杂的工作流程，并通过智能自动化简化床位分配流程。作为自动化床位分配流程的延伸，机器人流程自动化 (RPA) 也被应用于住院登记、预约变更和取消等相关任务。
在韩国竞争激烈的医疗保健行业，客户服务和效率是差异化的主要点，而技术正日益成为关键推动因素。
Asan Medical Center 致力于打造一家以患者为中心的医院，希望改善为患者提供的服务。它意识到，有机会将医院工作人员从床位分配的重复性任务中解放出来，床位分配是一项复杂的手动任务，并且培训新人完成这项任务通常需要几个月的时间。AMC 希望实现床位分配的关键流程和复杂标准的自动化。
Asan Medical Center 副院长 Woo Ye-seon 解释说：“床位分配中有很多重复性任务，所以我们没有足够的时间来处理更重要的任务，例如接待客户。因此，我们希望通过减少工作人员在小任务上花费的时间，将更多时间用于客户接待或服务，这是一项高附加值的任务。”
2018 年年初，AMC 规划与协调部主任 Kim Jong-Hyeok 教授访问了位于纽约的 IBM® Research Lab，体验了最具潜力和颠覆性的技术，包括人工智能、区块链、IBM Watson® 和智能自动化。Kim Jong-Hyeok 教授与 IBM 团队详细讨论了医院的数字化和自动化需求，以及将其应用于选定的战略领域时如何改善患者和工作人员的体验。他补充道：“我与研究中心的工作人员讨论了 IBM Watson 和设计思维，他们的工作方式、创新方式以及团队合作给我留下了深刻的印象。”
随后，IBM 全球团队访问了韩国的 Asan Medical Center，举办了为期 3 天的设计思维研讨会，这是一个以用户为中心的框架，用于以现代企业的速度和规模，使用创造性和实用的方式解决问题。在研讨会期间，IBM 和 AMC 团队分析了医院的痛点、现状环境、预期目标和未来的优先事项。这包括对所有适合自动化的部门进行评估，并选择最需要自动化的部门。Kim Jong-Hyeok 教授回忆说：“医院用品、适当治疗和医疗团队表示他们拥有巨大的自动化需求，其中，我们讨论了应该首先应用自动化的任务类型，我们选择了实现床位分配自动化，这项任务与客户体验和交互工作的关系最密切。”
IBM Services 和 Asan Medical Center 使用 IBM Garage 方法开展了一个为期 12 周、涵盖 35 个部门的项目。项目初始阶段的重点是定义用例。此步骤包括确定业务流程和要求、定义和配置数据要求以及设置床位分配任务的绩效评估标准。该团队还分析了可使用 RPA 实现自动化的潜在任务，并选出了两个候选测试目标。
在下一阶段，IBM Services 团队分析了床位分配任务的所有工作流程和规则。重组了复杂的工作流程，并定义了新的床位分配规则，以消除冗余并提高效率。利用智能工作流程，设计了一个自动化系统，可以根据各种条件的相互影响相互制约来分配床位。这包括患者的喜好、手术时间表、患者的特殊情况、每个科室的预约情况，甚至还有医护人员需要走多远的距离来满足每个患者的需求等因素。
作为自动化床位分配流程的延伸，RPA 也被应用于相关任务，例如住院登记或预约变更和取消。
对床位分配任务实施智能自动化，帮助 Asan Medical Center 提高了运营效率，并提供更好的客户服务。在为期 12 周的项目中，所选 35 个医疗科室的床位分配任务错误率为 0%，这些科室接纳了近 55% 的入院患者。与手动系统相比，床位分配可加快多达 20 分钟。参与患者登记的 AMC 工作人员每天可以节省大约 3 个小时，让他们有更多时间致力于患者护理。
目前，每天有超过 100 例住院登记是在没有人为干预的情况下处理的。鉴于将医务人员的行走距离纳入床位分配系统，因此查房的效率也更高。AMC 规划与协调部主任 Kim Jong-Hyeok 教授 补充道：“在很短的时间内，自动化床位分配和 RPA 提高了工作效率，我们的员工满意度也得以提升。以前参与患者登记的每位工作人员现在每天大约可以节省三个小时。”
智能工作流程不仅经过自动化、优化和个性化设计，而且是动态的，可以轻松实现调整和扩展以创造新的价值。它帮助 AMC 实现流程端到端连接，消除孤岛并跨职能展示新的结果。IBM Korea 的 Global Business Services 主管 Kim Min-jung 补充道：“智能工作流程有助于了解前台和后台数据和洞察，帮助医疗保健专业人员快速有效地处理管理任务，令人欣慰的是，Asan Medical Center 的高效运营具有重大意义。通过自动化日常活动，该系统使医院工作人员能够将更多时间用于其他任务，并专注于改善患者护理。”
以打造智慧医院为愿景，AMC 致力于利用变革性技术不断创新。Kim Jong-Hyeok 教授总结道：“未来，创建更加智能、自动化的医院流程的过程将扩展到各个领域。我认为它非常适用于研究、教育以及医疗领域，例如保险索赔、护士分配、材料相关工作等等。最终，我认为有可能使 Asan Medical Center smarter 的整体医疗服务更加智能。”
Asan Medical Center（ibm.com 外部链接）是韩国最大的医疗机构，共有 2,705 张床位，占地约 85,000 平方米。自 1989 年 6 月成立以来，Asan Medical Center 不断积极投资于研发和临床治疗，赢得了世界一流的医疗声誉。它力争成为世界医学界的全球标准，并成为韩国医学发展的领导者。该医院拥有经验丰富的专业人员和尖端设备，在患者治疗方面一直是韩国医疗发展领域的领导者。因此，Asan Medical Center 平均每天接待 11,885 名门诊患者、2,540 名住院患者和 328 名急诊患者，每年进行约 67,228 例复杂手术。如今，Asan Medical Center 被誉为韩国就诊量最大的医院。
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印度出品，2020 年 7 月
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