2018 年年初，AMC 规划与协调部主任 Kim Jong-Hyeok 教授访问了位于纽约的 IBM® Research Lab，体验了最具潜力和颠覆性的技术，包括人工智能、区块链、IBM Watson® 和智能自动化。Kim Jong-Hyeok 教授与 IBM 团队详细讨论了医院的数字化和自动化需求，以及将其应用于选定的战略领域时如何改善患者和工作人员的体验。他补充道：“我与研究中心的工作人员讨论了 IBM Watson 和设计思维，他们的工作方式、创新方式以及团队合作给我留下了深刻的印象。”

随后，IBM 全球团队访问了韩国的 Asan Medical Center，举办了为期 3 天的设计思维研讨会，这是一个以用户为中心的框架，用于以现代企业的速度和规模，使用创造性和实用的方式解决问题。在研讨会期间，IBM 和 AMC 团队分析了医院的痛点、现状环境、预期目标和未来的优先事项。这包括对所有适合自动化的部门进行评估，并选择最需要自动化的部门。Kim Jong-Hyeok 教授回忆说：“医院用品、适当治疗和医疗团队表示他们拥有巨大的自动化需求，其中，我们讨论了应该首先应用自动化的任务类型，我们选择了实现床位分配自动化，这项任务与客户体验和交互工作的关系最密切。”

IBM Services 和 Asan Medical Center 使用 IBM Garage 方法开展了一个为期 12 周、涵盖 35 个部门的项目。项目初始阶段的重点是定义用例。此步骤包括确定业务流程和要求、定义和配置数据要求以及设置床位分配任务的绩效评估标准。该团队还分析了可使用 RPA 实现自动化的潜在任务，并选出了两个候选测试目标。

在下一阶段，IBM Services 团队分析了床位分配任务的所有工作流程和规则。重组了复杂的工作流程，并定义了新的床位分配规则，以消除冗余并提高效率。利用智能工作流程，设计了一个自动化系统，可以根据各种条件的相互影响相互制约来分配床位。这包括患者的喜好、手术时间表、患者的特殊情况、每个科室的预约情况，甚至还有医护人员需要走多远的距离来满足每个患者的需求等因素。

作为自动化床位分配流程的延伸，RPA 也被应用于相关任务，例如住院登记或预约变更和取消。