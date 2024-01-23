旭化成集团快速扩张，一直在寻找简化和优化其后台 IT 系统的方法。如何能够在不产生基础架构更新成本和复杂性的情况下支持增长？旭化成开发了一个可扩展平台，通过迁移到 IBM Power Systems 来提升运营敏捷度。
当旭化成集团首次部署 SAP HANA 内存数据库技术时，该公司走的是“设备”路线，采用 x86 架构服务器。该公司需要在整个集团部署五台服务器来运行 SAP HANA 数据库，包括生产、质量管理和开发实例以及两台测试服务器。
随着公司的发展，服务器环境也在不断发展，系统的管理成本日益增加，而且由于复杂性增加，可靠性随之降低。随着事务处理量的增加，旭化成 IT 团队意识到基础架构更新已不可避免。x86 架构不允许向现有服务器添加计算能力和内存，而是需要全新部署更大型的机器。该公司还计划升级其 SAP HANA 软件版本，同时希望降低总体拥有成本，提高可靠性、可用性和安全性。
此外，该团队渴望摆脱硬件升级循环，并寻找一种更渐进的方式来增加未来的容量。再加上预算方面的商业限制，旭化成对新基础架构提出了较高要求。
旭化成公司系统运营部的 Shiotsuki 先生解释说：“在引入 SAP HANA 之前，我们依靠隔夜批处理来进行业务分析。使用 SAP HANA 之后，我们可以实现几乎实时的数据分析。此外，由于处理速度快得惊人，很快我们处理的报告就超过了最初的计划。之前，面对逐年积累的数据量，我们可以通过删除旧数据来维持性能，但这种方法已达到极限。
“当我们询问是否可以添加系统内存来应对数据工作负载的增加时，供应商的答复是我们无法进一步增加内存，这令我大吃一惊，因为这个问题非常严重。”
当 IT 团队首次评估 IBM Power Systems 作为 SAP HANA 数据库 x86 架构替代方案的可行性时，他们担心平台架构变化（用技术术语来说，从小端到大端）带来数据迁移风险。为了让旭化成放心，IBM 和 IBM 业务合作伙伴 AJS Inc.（链接位于 ibm.com 外部）进行了数据迁移概念验证 (PoC)，展示了流程的简易性，表明其能够超越性能目标。
根据 PoC 和旭化成工作负载计算得出总体拥有成本，展现 IBM Power Systems 平台的优势。通过将 SAP HANA 数据库部署到单个 IBM Power Systems E870C 服务器，旭化成得以消除管理多个物理服务器的成本、复杂性和工作负载。该服务器包含 20 个 POWER8® 处理器内核，具有 1.4 TB 主内存。
使用 IBM PowerVM® 功能，旭化成可以在服务器上创建多个独立的环境（称为 LPAR）。每个 LPAR 都可以运行支持虚拟机 (VM) 的隔离操作系统，例如用于运行 SAP HANA 的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications。每个 LPAR 都可以精准配置所需的可用资源份额，以优化其 VM 性能，包括动态分配内存和计算容量以管理临时峰值工作负载。此外，旭化成现在能够享受近乎无限的可扩展性，利用按需扩容功能来管理未来工作负载的增长。
旭化成公司 IT 管理部的 Suzuki 先生说明了公司选择 IBM Power Systems 平台的原因：“IBM Power Systems 具有极高的灵活性，可以在需要时增加尽可能多的内核和内存，而无需购买额外的机器，即使在升级期间也能确保完全的业务连续性。IBM Power Systems 平台的功能正是我们所需要的。”
他继续说道：“即使服务器位于本地，也可以像云端一样使用，随着数据工作负载的增加和减少，轻松激活和调整资源。通过在同一台服务器上共享生产和开发实例，就不需要额外的物理系统来管理这些变化，从而提供了极大的业务灵活性。”
借助 IBM Power Systems 服务器，旭化成获得了已通过 SAP 认证的高度可靠的基础架构。最重要的是，该解决方案可以灵活地管理公司以前难以管理的临时峰值工作负载，并提供极高的解决方案可靠性。
使用 IBM PowerVM，旭化成可以在多个 LPAR 创建虚拟环境，在单个托管系统上运行生产、测试和开发服务，从而帮助减少管理工作量和成本。IBM Power Systems 技术可帮助旭化成最大限度地提升绩效，确保最大的投资回报，并提供能够与公司一同成长的长期解决方案。
Suzuki 先生表示：“在 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 AJS 的协助下，旭化成获得了出色的灵活性和可扩展性。可以轻松快捷地添加新的 SAP HANA 实例。IBM Power Systems 的 SAP HANA 具备灵活性和可用性，成为推动公司宏伟信息战略的强大手段。”
旭化成集团（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1931 年，是一家以化学为核心的多元化制造商。公司在三大业务领域开展业务：材料（纤维、化学品、电子产品）、家居（建筑材料）和医疗保健（药品、医疗器械、急症重症护理）。旭化成总部位于东京，拥有超过 33,000 名员工，是日本最大的化学品公司之一。
要了解有关 IBM Power Systems for SAP HANA 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问：ibm.com/power/sap-hana
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