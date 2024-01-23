当旭化成集团首次部署 SAP HANA 内存数据库技术时，该公司走的是“设备”路线，采用 x86 架构服务器。该公司需要在整个集团部署五台服务器来运行 SAP HANA 数据库，包括生产、质量管理和开发实例以及两台测试服务器。

随着公司的发展，服务器环境也在不断发展，系统的管理成本日益增加，而且由于复杂性增加，可靠性随之降低。随着事务处理量的增加，旭化成 IT 团队意识到基础架构更新已不可避免。x86 架构不允许向现有服务器添加计算能力和内存，而是需要全新部署更大型的机器。该公司还计划升级其 SAP HANA 软件版本，同时希望降低总体拥有成本，提高可靠性、可用性和安全性。



此外，该团队渴望摆脱硬件升级循环，并寻找一种更渐进的方式来增加未来的容量。再加上预算方面的商业限制，旭化成对新基础架构提出了较高要求。



旭化成公司系统运营部的 Shiotsuki 先生解释说：“在引入 SAP HANA 之前，我们依靠隔夜批处理来进行业务分析。使用 SAP HANA 之后，我们可以实现几乎实时的数据分析。此外，由于处理速度快得惊人，很快我们处理的报告就超过了最初的计划。之前，面对逐年积累的数据量，我们可以通过删除旧数据来维持性能，但这种方法已达到极限。



“当我们询问是否可以添加系统内存来应对数据工作负载的增加时，供应商的答复是我们无法进一步增加内存，这令我大吃一惊，因为这个问题非常严重。”

