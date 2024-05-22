Armellini 是美国一家全国性的卡车运输和物流公司，专门从事时间敏感、温控的货物运输。公司以卓越的客户服务而闻名，并拒绝让未来的网络攻击危及其声誉。Armellini 安全团队负责寻找创新方法，来减少公司因勒索软件而面临的运营风险。这次攻击让他们意识到影子 IT 带来的风险。

首先，Armellini 团队着手寻找可以帮助他们发现未知资产的解决方案，并制定行动计划，以最小化他们的最大外部风险。在研究潜在解决方案时，Armellini 团队将重点放在攻击面管理 (ASM) 上。Armellini 的 IT 总监 Eric McManis 解释道：“在与 IBM® Security Randori Recon 合作之前，我们根本不知道攻击者首先会攻击我们的哪些资产。”