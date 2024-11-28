亚利桑那州儿童安全部 (DCS) 管理复杂的流程，这是其使命的一部分，以保护儿童、帮助家庭团聚、确保安全的生活环境和防止不必要的创伤。
过去，该部门难以管理大量复杂的个案工作，也难以跟上不断发展的政策。此外，手动流程减慢了决策速度，导致效率低下和延误。
亚利桑那州 DCS 工作的微妙性质要求我们采取深思熟虑的方法。为了确保谨慎和深思熟虑地处理流程变更，亚利桑那州 DCS 与 IBM Consulting 合作，并采用利用 Microsoft Azure 和 Microsoft 生成式 AI 功能的分阶段方法。这种组合实现了战略性、创新性和注重结果的转型，专门针对满足 DCS 运营的独特需求。IBM Consulting 交付团队还使用 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation（由 IBM watsonx 提供支持）获取关键计划支持材料和内部工作流，从而提高准确性，并推动做出更快、更明智的决策。
亚利桑那州 DCS 的转型和现代化改善了中央注册表分类，为政策变更提供虚拟助理支持，并简化了开发流程，从而减少工作负载并提高工作效率。所有这些都使 DCS 专业人员能够在需要时花更多时间与家庭和社区成员在一起，而不是完成行政任务。
亚利桑那州 DCS 在中央注册表（一个关于儿童忽视和虐待的报告数据库）中对历史指控调查结果进行分类时面临重大挑战。当前系统依赖于手动浏览纯文本，难以有效管理和分析海量数据。手动分类导致决策严重延迟，而缺乏子分类使得识别具体指控及其相应的严重性变得具有挑战性。通过法规、法庭案件、政策和程序引入的子分类定义的变化进一步使整个分类过程变得复杂和缓慢。
在转型第 1 阶段，亚利桑那州 DCS 和 IBM Consulting 团队专注于利用 Microsoft OpenAI 功能增强和高效分类，以开发一个将指控分为 4 个主要类别的系统。
在第 2 阶段，该团队致力于使用 Microsoft Azure OpenAI 工具改进分类，以根据叙述和子分类定义生成分类指控的子类别。这一成功有助于增强亚利桑那州 DCS 的能力，以更好地与犯罪的严重性相适应。此外，这种自动化有助于推动 DCS 的人为决策。
亚利桑那州 DCS 在中央注册表分类和归类方面具有以下几大优点：
新的 DCS 分类准确性有助于改善保留期决策，并支持在中央注册表中就保留期做出明智决策。
违法行为的严重性现在是保留期决策的另一个决定因素。
增强型归类功能可以提高数据驱动决策的准确性，从而为儿童和家庭带来更好的结果。
通过正确的分类并尽量减少人工干预和人工处理，可以避免成本并提高工作效率。
亚利桑那州 DCS 在让个案工作者了解计划政策门户上的政策变化和程序更新方面存在问题，该门户是一个提供信息和回答政策相关问题的工具。政策文档的复杂性和其他可访问性问题导致信息检索和理解效率低下，从而导致工作效率降低并对合规工作带来挑战。
该团队与 IBM Consulting 合作，使用 Microsoft Azure生成式 AI 提供全面的解决方案，旨在解决亚利桑那州 DCS 专业人员面临的挑战。为简化访问和理解政策文件的过程，专门创建了一个AI 驱动的虚拟助理。
新的虚拟助理功能包括一个用户友好型界面，亚利桑那州 DCS 专业人员能够轻松浏览复杂的政策文件并提供政策文件摘要。所有摘要均根据置信度和可靠性进行排序，以确保信息准确无误，并附有信息源的链接。虚拟助理节省用户搜索政策信息的时间，并有助于确保清楚理解并遵守规定。
这款生成式 AI 驱动的虚拟助理解决方案现已上线，并具有以下优点：
通过直观的界面增强用户体验，为 DCS 专业人员提供无缝导航和政策文件访问。
快速搜索和检索有助于快速、精确地搜索和检索政策信息，以响应用户查询。
简化政策语言，提供清晰解释，这些有助于最大限度降低违反政策的可能性。
提高工作效率，缩短政策变更的审查时间，使 DCS 专业人员能够集中精力履行核心职责，帮助有需要的家庭。
总体而言，亚利桑那州 DCS 专业人员在履行改善社区健康和巩固亚利桑那州家庭的使命时，工作效率和效果都得以提高。该解决方案还改善了用户体验，简化了政策语言并降低了政策违规风险。
“数据检索效率提高了 40%，使工作人员能够快速访问关键信息并增强他们的决策过程，”Sweeney 指出。
亚利桑那州 DCS 在处理流程中的众多障碍时面临挑战，因为产品所有者和业务分析师需要管理支持个案工作者的额外职责。这导致了工作效率下降和延误增加。产品所有者和业务分析师创建用户故事和验收标准的过程耗时，这也延迟了任务开发，影响了项目时间表并降低了团队的工作效率。
经过详细的设计和规划，该团队致力于将 IBM 旗下公司 Neudesic 提供的生成式 AI 工具 TachyonGPT 与 Azure DevOps Board 相结合，以生成和完善功能、用户故事、验收标准和测试用例。该团队利用 Gherkin 语法描述用户故事和验收标准，以获得一致性和清晰度。有鉴于此，亚利桑那州 DCS 能够建立编写 Azure DevOps 工作项目的一致方法，减少错误并提高工作效率，最终有助于产品所有者和业务分析师专注于高优先级任务并减少他们的工作量。
亚利桑那州 DCS 的其他优点包括：
生产率提高 40%，从而提升效率。
加快开发进度可以更快地交付项目和功能。
生成式 AI 驱动的开发增强团队的能力，无需丰富的专业技术知识，并且能有效管理风险。
TachyonGPT 与 Azure DevOps 的整合可以简化开发流程，减少工作量，并证明 AI 在改变团队工作和共同交付项目方式方面的潜力。
每月处理 30,000 多份与个案工作相关的文件，这对亚利桑那州 DCS 来说是一项重大挑战。现有流程耗时且效率低下。例如，文件一次只能与一个案件关联，关联文件需要几个步骤和若干次点击，从而增加了整体处理时间。
为了解决这个问题，该团队实施了一种读取文档的机制，并使用 Microsoft Power Platform 的 AI 构建器文档处理功能自动预填写表单。随后，重点转移到训练 AI 模型以提高准确性，目前该工作正在进行中，团队目前正在针对大约 200 种不同类型的文档训练 AI 构建器文档处理模型。这种自动化有助于推动亚利桑那 DCS 团队的决策。
“这些改进使案件管理更快、更可靠，提高了利益相关者的满意度，并节省了大量成本，”Sweeney总结道。
借助 AI 构建器的强大功能，团队显著提高了文档处理的效率，并实现了多重优点：
减少处理时间可以释放资源，以用于更关键的任务。
自动上传多个文档将文档上传时间缩短 500%。
简化的文档处理为提供商和 DCS 工作人员节省时间和资源。
亚利桑那州 DCS 还在考虑将 Microsoft Copilot 的功能用于未来生成式 AI 转型计划用例，因为整个计划将继续帮助满足全州儿童和家庭的需求。
亚利桑那州儿童安全部（ibm.com 外部链接）负责保护该州的儿童。他们致力于帮助家庭团聚、确保儿童拥有安全的生活环境和防止不必要的创伤。
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