亚利桑那州 DCS 在中央注册表（一个关于儿童忽视和虐待的报告数据库）中对历史指控调查结果进行分类时面临重大挑战。当前系统依赖于手动浏览纯文本，难以有效管理和分析海量数据。手动分类导致决策严重延迟，而缺乏子分类使得识别具体指控及其相应的严重性变得具有挑战性。通过法规、法庭案件、政策和程序引入的子分类定义的变化进一步使整个分类过程变得复杂和缓慢。

在转型第 1 阶段，亚利桑那州 DCS 和 IBM Consulting 团队专注于利用 Microsoft OpenAI 功能增强和高效分类，以开发一个将指控分为 4 个主要类别的系统。

在第 2 阶段，该团队致力于使用 Microsoft Azure OpenAI 工具改进分类，以根据叙述和子分类定义生成分类指控的子类别。这一成功有助于增强亚利桑那州 DCS 的能力，以更好地与犯罪的严重性相适应。此外，这种自动化有助于推动 DCS 的人为决策。

亚利桑那州 DCS 在中央注册表分类和归类方面具有以下几大优点：

新的 DCS 分类准确性有助于改善保留期决策，并支持在中央注册表中就保留期做出明智决策。

违法行为的严重性现在是保留期决策的另一个决定因素。

增强型归类功能可以提高数据驱动决策的准确性，从而为儿童和家庭带来更好的结果。

通过正确的分类并尽量减少人工干预和人工处理，可以避免成本并提高工作效率。