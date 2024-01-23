当您的员工加倍努力时，客户会注意到——而 ArcBest 希望新一代业务领导者将其价值观驱动的文化带入 21 世纪。ArcBest 与 Cornerstone OnDemand 合作，使用 IBM® Watson® Talent Frameworks 来定义胜任该公司领导角色所需的技能、能力和价值观。
当有人不遗余力地帮助你时，这是一种你不会很快忘记的经历。找到能满足客户需求的方法，一直是 ArcBest 在北美竞争激烈的运输和物流领域取得成功的关键。由于许多经理已接近退休年龄，公司需要培养新一代领导者来传承其价值观驱动的文化。
ArcBest 组织效率经理 Kellie Black 说道：“我们出色的客户服务赢得了良好的声誉，而我们的熟练人才和价值观驱动的文化，在实现和传播这种精神方面发挥着至关重要的作用。由于我们独特的文化和商业模式，外部候选人的入职适应时间可能很长。因此，我们的目标是招募文化契合的人才，并在内部培养和提拔人才。”
ArcBest 知道，其北美 250 多个办事处很快就会需要新的运营领导者。为了帮助建立强大的未来领导人才队伍，公司高度重视绩效管理、继任管理和领导力发展。
“我们想要关注的不仅仅是成功担任某个职位所需的技能，”Black 说。 “我们知道，了解哪些具体能力和行为促成了我们现有领导者的出色表现，也同样重要。”
为了管理从招聘到退休的人才生命周期，ArcBest 依靠 Cornerstone 的企业级学习、继任和绩效管理解决方案。为了实现面向未来的绩效管理战略，该公司希望增加特定角色的能力。
“过去，我们的现场经理使用的是通用的绩效评估文件。这使得他们很难明确员工晋升至领导职位所需的特定角色技能，并为他们提供实现这一目标所需的指导，”Black 评论道。“为了帮助我们的经理在整个组织内以一致的方式进行这些对话，我们寻找了一个合作伙伴来支持我们实现目标。”
ArcBest 选择了 IBM Watson Talent Frameworks，这是一个行业特定职位档案库，可帮助企业定义、培养和雇用具有成功所需技能的人才。该解决方案基于 30 年的行业研究，概述了职责、能力、职能和技术技能，以及针对经理的建议面试问题和指导技巧。
该公司从一个试点项目开始，负责 9,000 多名员工的区域副总裁们，将为现场负责人提供教练式指导。ArcBest 与 Cornerstone 合作，与其领导者会面，了解使他们在各自的角色中成为业绩顶尖者的技能、能力和行为，然后定制 IBM Watson Talent Frameworks 中角色的描述。
Black 评论道：“与 IBM 和 Cornerstone 团队合作从一开始就是一次很棒的经历。通过采用培训师培训方法，我们与主题专家会面，获取他们对 IBM Watson Talent Frameworks 的洞察，从而快速传播了有关 IBM 最佳实践的知识。当我们的试点结束时，我们的解决方案实际上已经自给自足，并准备好立即投入使用。”
如今，该公司正在定义每个领导角色的熟练程度，以及每个阶段的行为陈述和期望。ArcBest 还将其工作分类为家族，并绘制了从入门级领导角色到更高级职位的线性进展。
“我们的绩效管理新方法，使我们的经理和员工更容易了解从个人贡献者转变为领导角色所需的技能，”布莱克补充道。“更好的是，我们的员工可以在我们的 Cornerstone 在线培训门户中进行个人学习和职业发展项目，这意味着他们比以往任何时候都更容易培养实现职业目标所需的技能和行为。”
在逐个团队构建定制职位档案的过程中，ArcBest 揭示了整个企业中角色当前和未来的要求。
“我们问我们的领导者：‘你们认为需要什么，才能在这个角色中成为佼佼者？’”Black 说。“这个过程正在帮助我们的顶尖人才，为他们知道至关重要但以前无法清晰阐述的技能命名。”获得这些洞察，对于组织中为满足客户需求而快速变化的领域尤为重要。IBM Watson Talent Frameworks 能够确保我们的描述准确反映需求，并帮助我们随着需求的发展而及时更新。”
借助 IBM Watson Talent Frameworks 支持其绩效管理战略，ArcBest 正在培养新一代领导者。
“我们与一组经理及其团队成员合作，获取他们对 IBM Watson Talent Frameworks 的洞察后，我们培训他们使用该解决方案来推动更有价值的对话，”Black 解释道。“今天，我们项目范围内的所有领导者都在使用该平台来支持绩效评估，并为一线销售员工提供更有针对性的指导。该解决方案使我们的员工能够作为一个整体来谈论自己，而不仅仅是他们的人数和目标。它还使我们能够制定一致、高质量的教练标准，其中包括与他们的经理进行水平设定对话，了解他们今天的职业生涯状况以及他们希望在一年内达到的目标。”
尽管 IBM Watson Talent Frameworks 之旅才刚刚开始，但 ArcBest 已经取得了积极成果。该公司最近完成了一项员工调查，其中包括其试点项目的成员和未使用 IBM 平台的对照组。该调查包括 15 个问题，涉及敬业度、管理和监督有效性、沟通和文化等主题。
“与对照组相比，我们发现试点组 15 个问题中的 11 个问题有了显著改善，其中最重要的是：‘我积极参与绩效评估’，”Black 说道。 “我们知道，敬业的员工更有可能为我们的客户付出更多的努力，我们对迄今为止取得的成就感到非常满意。最重要的是，我们的员工也很高兴——今年我们整个组织保持了行业领先的保留率。”
在接下来的两年里，ArcBest 计划向企业中的每位员工推出新的绩效评估。Black 总结道：“IBM Watson Talent Frameworks 正在帮助我们定义领导者在 ArcBest 成功所需的特定角色的文化和能力，并且基于我们迄今为止的成功，我们的目标是为员工制定一条清晰的道路，让他们获得业务中的最高领导职位。”
ArcBest（链接位于 ibm.com 外部）总部位于阿肯色州史密斯堡，为各种供应链挑战提供集成物流解决方案。ArcBest 成立于 1923 年，是一家价值数十亿美元的公司，提供零担货运、地面加急、家庭搬家以及车辆维护和维修等服务。2018 年，ArcBest 荣获”绩效管理远见者”类别的 Cornerstone OnDemand RAVE 奖。
Cornerstone OnDemand （链接位于 ibm.com 外部）（纳斯达克代码：CSOD）是基于云的学习和人力资本管理软件领域的全球领导者。该公司的解决方案帮助组织发挥现代劳动力的潜力。从招聘、入职、培训和协作，到绩效管理、薪酬、继任计划、人员管理和分析，Cornerstone 旨在实现对员工和组织成长至关重要的终生学习和发展。
要了解有关 IBM Watson Talent Frameworks 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：https: //www.ibm.com/cn-zh/consulting/talent-management
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