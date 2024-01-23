当有人不遗余力地帮助你时，这是一种你不会很快忘记的经历。找到能满足客户需求的方法，一直是 ArcBest 在北美竞争激烈的运输和物流领域取得成功的关键。由于许多经理已接近退休年龄，公司需要培养新一代领导者来传承其价值观驱动的文化。

ArcBest 组织效率经理 Kellie Black 说道：“我们出色的客户服务赢得了良好的声誉，而我们的熟练人才和价值观驱动的文化，在实现和传播这种精神方面发挥着至关重要的作用。由于我们独特的文化和商业模式，外部候选人的入职适应时间可能很长。因此，我们的目标是招募文化契合的人才，并在内部培养和提拔人才。”



ArcBest 知道，其北美 250 多个办事处很快就会需要新的运营领导者。为了帮助建立强大的未来领导人才队伍，公司高度重视绩效管理、继任管理和领导力发展。



“我们想要关注的不仅仅是成功担任某个职位所需的技能，”Black 说。 “我们知道，了解哪些具体能力和行为促成了我们现有领导者的出色表现，也同样重要。”



为了管理从招聘到退休的人才生命周期，ArcBest 依靠 Cornerstone 的企业级学习、继任和绩效管理解决方案。为了实现面向未来的绩效管理战略，该公司希望增加特定角色的能力。



“过去，我们的现场经理使用的是通用的绩效评估文件。这使得他们很难明确员工晋升至领导职位所需的特定角色技能，并为他们提供实现这一目标所需的指导，”Black 评论道。“为了帮助我们的经理在整个组织内以一致的方式进行这些对话，我们寻找了一个合作伙伴来支持我们实现目标。”