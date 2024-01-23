Hussein 教授开始寻找一种能够提供即时洞察力的数据分析解决方案，并且需要足够容易使用，以便将来有可能向 AOU 学生提供。

他指出：“作为 IBM 的前员工，我对 IBM 的技术和文化已经有着很好的了解，所以当我听说 IBM Watson Analytics 时，我认为它非常适合。它的点击式界面比我们考虑的其他解决方案使用起来要简单得多，并且它具有其他解决方案所没有的内置预测分析功能。更重要的是，我测试了预测分析的准确性，得分非常高。实施这一方案的决策是很容易做出的。”



IBM Watson Analytics 是一项智能数据发现服务，可引导数据探索，自动进行预测分析，并能轻松创建仪表盘和信息图表，使用户能够毫不费力地获得洞察力并分享发现。



“IBM Watson Analytics 集中一处提供大量功能，而大多数其他解决方案更像是一组独立的工具，必须不断切换，”Hussein 教授指出。“在平台上协作和共享数据也非常容易；例如，我们使用“专家故事书”功能快速构建交互式演示文稿来分享发现。”



有了 IBM 解决方案，Hussein 教授就拥有了研究学生保留率和升学率背后驱动因素的工具（升学率定义为学生完成课程的速度）。



“首先，我们进行了一项为期数年的研究，以了解信息技术和计算项目 (ITC) 的升学率和辍学率随时间的变化趋势，”Hussein 教授说。“我们发现，在研究过程中，学期间的辍学率有所下降，这表明我们为提高整个大学的质量标准所做的努力是有效的。我们还发现，学习较低级别课程的学生比学习高级课程的学生的辍学率要高得多，这一发现值得进一步探索。



“数据分析发现，2013 年秋季至 2017 年秋季期间，计算与工程学院的质量保证和标准的提升，使总体辍学率平均降低了 18%，同时还使每个分校实施 ITC 项目的相对效率平均提高了 10%。此外，我们已经确认科威特、巴林和埃及的教职员工（全职和兼职）与学生的比例接近最佳水平。”



“在研究的第二阶段，我们为 ITC 项目课程制定了关键学术表现指标 [KAPI]，然后监测趋势并调查影响因素。例如，一个重要的 KAPI 是退学学生百分比，即退学学生占所有学生的百分比。我们发现，学生课程成绩的标准差、原籍国和课程级别，是此 KAPI 背后的重要驱动因素——同样，学习较低级别课程的人更有可能退学。”



他补充道：“IBM 的分析解决方案至关重要，使我们得以开展这些研究、识别陷入困境的学生的影响因素和警告信号。”