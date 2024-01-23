为了助力学生的学业成功，必须找到保持研究生和本科生积极性的方法。阿拉伯开放大学 (AOU) 使用 IBM® Watson Analytics™ 来识别哪些学生面临退学风险，并制定新举措来帮助更多学生顺利毕业。
阿拉伯开放大学 (AOU) 在八个国家设有独立校园，是一个非常多元化的组织。该校与世界上任何地方的现代大学都面临着同样的挑战：吸引和留住学生、保持高学术标准，以及保持财务可持续性。同时，其国际化布局意味着顶层战略也需要尊重各国校园独特的文化、法律、学术和财务状况。
AOU 计算与工程学院院长兼负责信息与教育技术的副校长 Ashraf Hussein 教授解释道：“每个校区均受当地高等教育部 (MoHE) 的要求管辖，并受到不同社会经济条件和学校教育标准的影响。这意味着对学生的学业表现和成就进行全面分析，是一件具有挑战性的工作。”
Hussein 教授继续说道：“我们一直难以真正区分对学生成绩有贡献的驱动因素。因而，在制定策略帮助困难学生，并提高升学率和保留率时，我们感到挑战重重、无从下手。数据太复杂了，仅用电子表格无法理解——不仅要能看到数据本身，还要看到不同领域之间的关系、趋势以及幕后发生的事情。”
Hussein 教授认识到基于数据分析的解决方案可以提供帮助：“我决定进行一项研究，调查学生保留率和升学率背后的影响因素，但首先我需要适合这项工作的工具。”
AOU 的战略是在五年内使学生人数翻番，其中一个方面就是要提高学生的升学率和保留率。然而，由于该组织的复杂性，难以明确与学生升学率和保留率相关的关键因素。
Hussein 教授开始寻找一种能够提供即时洞察力的数据分析解决方案，并且需要足够容易使用，以便将来有可能向 AOU 学生提供。
他指出：“作为 IBM 的前员工，我对 IBM 的技术和文化已经有着很好的了解，所以当我听说 IBM Watson Analytics 时，我认为它非常适合。它的点击式界面比我们考虑的其他解决方案使用起来要简单得多，并且它具有其他解决方案所没有的内置预测分析功能。更重要的是，我测试了预测分析的准确性，得分非常高。实施这一方案的决策是很容易做出的。”
IBM Watson Analytics 是一项智能数据发现服务，可引导数据探索，自动进行预测分析，并能轻松创建仪表盘和信息图表，使用户能够毫不费力地获得洞察力并分享发现。
“IBM Watson Analytics 集中一处提供大量功能，而大多数其他解决方案更像是一组独立的工具，必须不断切换，”Hussein 教授指出。“在平台上协作和共享数据也非常容易；例如，我们使用“专家故事书”功能快速构建交互式演示文稿来分享发现。”
有了 IBM 解决方案，Hussein 教授就拥有了研究学生保留率和升学率背后驱动因素的工具（升学率定义为学生完成课程的速度）。
“首先，我们进行了一项为期数年的研究，以了解信息技术和计算项目 (ITC) 的升学率和辍学率随时间的变化趋势，”Hussein 教授说。“我们发现，在研究过程中，学期间的辍学率有所下降，这表明我们为提高整个大学的质量标准所做的努力是有效的。我们还发现，学习较低级别课程的学生比学习高级课程的学生的辍学率要高得多，这一发现值得进一步探索。
“数据分析发现，2013 年秋季至 2017 年秋季期间，计算与工程学院的质量保证和标准的提升，使总体辍学率平均降低了 18%，同时还使每个分校实施 ITC 项目的相对效率平均提高了 10%。此外，我们已经确认科威特、巴林和埃及的教职员工（全职和兼职）与学生的比例接近最佳水平。”
“在研究的第二阶段，我们为 ITC 项目课程制定了关键学术表现指标 [KAPI]，然后监测趋势并调查影响因素。例如，一个重要的 KAPI 是退学学生百分比，即退学学生占所有学生的百分比。我们发现，学生课程成绩的标准差、原籍国和课程级别，是此 KAPI 背后的重要驱动因素——同样，学习较低级别课程的人更有可能退学。”
他补充道：“IBM 的分析解决方案至关重要，使我们得以开展这些研究、识别陷入困境的学生的影响因素和警告信号。”
借助分析揭示的洞察，AOU 现在可以识别弱势学生，并制定更有针对性的举措来帮助他们，提高保留率和升学率，并增加学生数量。
Hussein 教授评论道：“借助 IBM Watson Analytics，我们能够查明关键因素，帮助我们了解学生辍学的原因，并采取措施提高保留率。
“例如，学生的原籍国是辍学率的有力指标。我们意识到，由于我们的学生来自不同国家，他们的高中教育的质量和范围可能存在很大差异。这意味着即使在低级别课程的核心课程上，有些学生也很难跟上节奏。因此，我们决定在阿曼校区提供零学分数学入门课程 IT100、IT101 和 MA100，作为 MoHE 的强制性要求，并研究这样做的效果。
“从 2013 年秋季到 2017 年秋季，我们一直在监测这一实验。分析显示，提供上述入门课程，使一级核心数学课程退学的学生比例平均相对减少了 34%，同时通过率平均相对提高了 12%。”
“结果表明，这些入门课程成功地为学生提供了在 AOU 系统中取得成功所需的基线。我们现在正通过在其他主题和/或国家，实施类似的课程来巩固这一成功。”
除了研究跨课程的 KAPI 之外，还希望深入了解个别学生的学业表现。AOU 设计了“学生风险因素”(SRF) 分数，由学生当前的 GPA、升学率和收到警告的数量组成。
Hussein 教授指出：“这个 SRF 分数可以用来识别有困难并需要支持的学生，以便大学可以在他们停止进步和退学之前进行干预。我们发现，SRF 分数背后的一个关键因素，是学生的学术资历：由于不熟悉开放教育体系，低年级学生往往在学习的早期阶段遇到困难。
“高中 GPA 在确定 SRF 方面也起着至关重要的作用，因为高中成绩中等或较差的学生会发现本科学习更具挑战性。此外，影响 SRF 的一个重要因素是就读的国家，因为不同国家的学生有着不同的学术背景和社会经济状况，以及物质资源和基础设施的多样性。”
“例如，我们在科威特、埃及、约旦、巴林和利雅得的校区都比较现代化，拥有‘智能楼宇’，而在黎巴嫩和阿曼的校区则比较陈旧，设备也不完善。我们现在正在努力升级旧建筑，为所有学生（无论他们位于哪个校园）提供良好的学习环境。
“不同国家的政治局势也对学生的学业成功产生影响，例如在约旦和黎巴嫩，有很多叙利亚难民，他们的经济状况往往使他们很难全身心投入学业。我们现在正在努力提供资金，帮助这些学生，降低其 SRF 分数，提高他们完成大学教育的机会。”
通过助力 AOU 为陷入困境的学生提供有针对性的帮助，并提高保留率，IBM 解决方案还为这所大学创造了更稳定的收入来源。
Hussein 教授说：“当学生辍学时，会对大学产生财务影响。”“通过提高保留率，我们提升了财务安全性，并有能力继续投资于更好的教育资源。这是双赢的。
“除了跟踪和分析学生的学业成绩之外，IBM Watson Analytics 还帮助我们更新了 ITC 项目，该项目上一次再验证是在 2017 年 4 月。我们的分析显示，提供仅包含三到五个学时的核心课程，会导致收入损失 6% 到 11%。因此，我们更新了该项目，仅提供四个和八个学时的核心课程，从而增加了收入，并促成了更好的学习成果。”
他总结道：“IBM Watson Analytics 起到了至关重要的作用，帮助我们挖掘了大量之前难以获取的数据，并发现了有价值的洞察。利用这些洞察来提高升学率和保留率，我们不仅为弱势学生提供了所需的支持，还确保了稳定的收入来源，让资金可以重新投入大学、进一步增强教育体验——如果不利用数据分析，就不可能实现这个良性循环。
“在大学生活各个领域，数据分析对于基于事实的决策正变得至关重要。我将 IBM Watson Analytics 视为决策伙伴，它帮助 AOU 取得了更大的学术、管理和财务成功。”
阿拉伯开放大学 (AOU)（链接位于 ibm.com 外部）是一个可持续发展和教育非营利项目，由 AOU 董事会主席 Talal Bin Abdul-Aziz 亲王殿下于 2002 年建立。AOU 总部位于科威特，并在黎巴嫩、约旦、沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿曼和苏丹设有七个国家校区。根据与英国开放大学的合作协议，AOU 提供一系列以英语授课的本科和研究生学术课程。
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2017 年 6 月在美国制作。
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