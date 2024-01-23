在保险行业，信任至关重要。Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Anadolu Sigorta) 这样的保险公司要想取得成功，必须赢得并维持客户的信任，尤其是在困难的情况下。
多年来，当地的保险代理人通过培养与客户的关系帮助保险公司建立信任。尽管这些关系仍然至关重要，但在需要索赔时，如今的客户更有可能打开一款移动应用程序，而不是致电当地的代理人。这意味着如今的保险公司必须开发极其快速、可靠的数字网络。
在 10 到 12 秒的时间内，处理几乎任何汽车索赔
银行集成应用程序用户数量达 1000 万
确保客户相信 Anadolu Sigorta 的各个接触点能够及时提供准确的信息，这是 Anadolu Sigorta 首席信息官 Mehmet Abacı 的工作职责之一。对他来说，只有一家公司能够提供他所需的连续性水平。
他解释道：“IBM 为企业客户提供了很多优秀的产品，并且知道如何与他们合作。最重要的或许是，IBM 总是能够响应我们的需求。简而言之，我们信任 IBM。”
Anadolu Sigorta 是土耳其历史最悠久的保险公司。该公司提供多种保险产品，包括车辆保险、房屋保险、旅行保险、健康保险等等。在成立之后的 95 年间，Anadolu Sigorta 的网络不断发展壮大，目前已经建立了广泛的业务关系。
例如，Anadolu Sigorta 与运营着大约 1,300 家分行的 Isbank 达成了合作伙伴关系。Anadolu Sigorta 还设立了大约 2,500 个代理机构，其中 800 个机构的规模之大，足以拥有他们自己的 CRM 解决方案。多家保险聚合商已经在考虑采用 Anadolu Sigorta 的产品，这样将使潜在客户能够轻松对不同的保险公司进行比较。
Anadolu Sigorta 选择了 IBM Cloud Pak® for Integration（在 Red Hat® OpenShift® 平台上），以帮助集成所有这些业务关键型系统。该解决方案还具有 IBM API Connect® 平台和 IBM® DataPower® Gateway 设备。这些产品可以共同帮助确保 Anadolu Sigorta 的集成具有安全性、灵活性和极高的可用性，并在一个值得信赖的系统中提供所有的关键组件。IBM Event Streams 服务完善了该解决方案，有助于确保 Anadolu Sigorta 及其合作伙伴能够在事件发生时进行响应。
该解决方案不仅在 Anadolu Sigorta 的客户之中建立了信任，还通过简化应用程序集成过程帮助巩固了合作伙伴关系。Anadolu Sigorta 首席架构师 Ismail Özeren 解释道：“过去，我们必须向他们发送电子邮件、给他们写信、向他们发送示例代码并通过电话与他们交流。而现在，这一过程变得非常简单：我们只需向开发人员发送用户名和密码。他们就可以查看所有的文档并亲自在线试用服务。”
这些集成的优雅之处体现在 Anadolu Sigorta 业务的很多不同领域。例如，当一名健康保险客户走进一所合作网络医院时，前台的系统已经直接集成到了 Anadolu Sigorta 的系统中。投保人的来访会自动获得批准，无需登录到 Anadolu Sigorta 的系统。
车辆投保人也可以通过 Anadolu Sigorta 享受这种类型的体验。当一名客户想要买一份新保单或者变更现有的保单时，Anadolu Sigorta 的应用程序可以在 10 到 12 秒内处理这一请求。
Anadolu Sigorta 还为客户提供了一款应用程序，以使他们能够拍摄保单所涵盖的产品或服务的收据。随后，该系统会自动处理此收据，在很多情况下，退款将直接打入客户的银行账户。
随着 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案全面投入运行，Anadolu Sigorta 渴望开始利用 AI 进一步改进自己的业务流程。Abacı 解释道：“将数据转换成信息对我们来说至关重要，我们希望利用 AI 提供更好的服务并改善客户体验。”IBM Watson® 产品的试运行帮助 Anadolu Sigorta 落实了对于 AI 和机器学习的承诺，该组织正在深入了解如何在未来的工作中使用 IBM Watson 技术。
“我们正在为在线渠道和数字化投入大量的资金。IBM 是我们最值得信赖的合作伙伴，”Abaci 说道。“他们在每一个领域都为我们提供了帮助。无论是对于我还是 Anadolu Sigorta，信任都至关重要。我们信任 IBM，因为他们始终与我们同在。如果我们不睡觉，他们也不会睡觉。”
Anadolu Sigorta（ibm.com 外部链接）在土耳其开国元勋 Mustafa Kemal Atatürk 的指示下于 1925 年成立，是土耳其历史最悠久的保险公司。该公司为车辆、住房、健康、旅行、工作场所、船只和运输等行业提供保险产品。Anadolu Sigorta 在土耳其拥有大约 2,500 名代理商。2019 年，其总资产超过 97 亿土耳其里拉。
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美国出品，2021 年 1 月
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