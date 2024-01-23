Anadolu Sigorta 是土耳其历史最悠久的保险公司。该公司提供多种保险产品，包括车辆保险、房屋保险、旅行保险、健康保险等等。在成立之后的 95 年间，Anadolu Sigorta 的网络不断发展壮大，目前已经建立了广泛的业务关系。

例如，Anadolu Sigorta 与运营着大约 1,300 家分行的 Isbank 达成了合作伙伴关系。Anadolu Sigorta 还设立了大约 2,500 个代理机构，其中 800 个机构的规模之大，足以拥有他们自己的 CRM 解决方案。多家保险聚合商已经在考虑采用 Anadolu Sigorta 的产品，这样将使潜在客户能够轻松对不同的保险公司进行比较。

Anadolu Sigorta 选择了 IBM Cloud Pak® for Integration（在 Red Hat® OpenShift® 平台上），以帮助集成所有这些业务关键型系统。该解决方案还具有 IBM API Connect® 平台和 IBM® DataPower® Gateway 设备。这些产品可以共同帮助确保 Anadolu Sigorta 的集成具有安全性、灵活性和极高的可用性，并在一个值得信赖的系统中提供所有的关键组件。IBM Event Streams 服务完善了该解决方案，有助于确保 Anadolu Sigorta 及其合作伙伴能够在事件发生时进行响应。

该解决方案不仅在 Anadolu Sigorta 的客户之中建立了信任，还通过简化应用程序集成过程帮助巩固了合作伙伴关系。Anadolu Sigorta 首席架构师 Ismail Özeren 解释道：“过去，我们必须向他们发送电子邮件、给他们写信、向他们发送示例代码并通过电话与他们交流。而现在，这一过程变得非常简单：我们只需向开发人员发送用户名和密码。他们就可以查看所有的文档并亲自在线试用服务。”

这些集成的优雅之处体现在 Anadolu Sigorta 业务的很多不同领域。例如，当一名健康保险客户走进一所合作网络医院时，前台的系统已经直接集成到了 Anadolu Sigorta 的系统中。投保人的来访会自动获得批准，无需登录到 Anadolu Sigorta 的系统。

车辆投保人也可以通过 Anadolu Sigorta 享受这种类型的体验。当一名客户想要买一份新保单或者变更现有的保单时，Anadolu Sigorta 的应用程序可以在 10 到 12 秒内处理这一请求。

Anadolu Sigorta 还为客户提供了一款应用程序，以使他们能够拍摄保单所涵盖的产品或服务的收据。随后，该系统会自动处理此收据，在很多情况下，退款将直接打入客户的银行账户。