Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi

土耳其的健康保险行业正在迅速发展。

过去二十年里，通过一系列政府改革建立了全民医疗保健体系，由国家社会保障机构 (Sosyal Güvenlik Kurumu) 管理。但是，近年来，鉴于更多立法的通过，为附加保险开拓了市场，使公民能够获得有助于支付私人医疗机构费用的计划。

在这样一个年轻且不断增长的市场中，客户期望、政府政策甚至系统要求都处于不断变化的状态，这使得 Anadolu Sigorta 等保险公司很难跟上步伐。

“竞争非常激烈，”Anadolu Sigorta 首席信息官 Mehmet Abaci 解释道，“而且，我们的业务和声誉建立在快速、全额支付理赔的原则上。但这种速度有时会带来困难。”

该企业尤其担心理赔泄漏 – 付款发放不当。由于后端流程发生了如此多的变化，因此官方保单文档上印刷的条件常常与保险公司自动化系统遵循的规则不匹配。每次发生此类不匹配的情况时，都必须由第三方仲裁问题，这往往会导致解决和最终付款延迟数周。

“在竞争如此激烈的市场中，这是我们无法容忍的缺点，”Abaci 补充道。