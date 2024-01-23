来自全球 60 多个国家的学生，来到 AUC 位于埃及占地 260 英亩最先进的新开罗校区就读。他们学习批判性思维和创造性解决方案，让教育超越课堂，进入社区。通过研究、智识和创造性表达以及社区服务，AUC 致力于探索埃及、该地区和世界面临的挑战。

然而，如果大学的信息结构不够坚固和强大，无法支持及时、明智的决策，那么这一愿景就会受到挑战。AUC 在建设信息基础设施和引入现代 ERP 系统方面投入了大量资金。对技术的重视，确保了关键和宝贵的数据以结构良好的格式存储，并促进了各种业务流程的自动化。随着时间的推移，这些系统不断积累大量数据。

但是，运用如此大量的数据来生成洞察，一直被置于次要地位。结果是出现了不一致、冗余和许多不同版本的事实。此外，AUC 所依赖的手动流程需要数周时间才能生成数据，并且很容易出现人为错误。当信息到达时，为时已晚——决定已经做出。

AUC 寻求的是一个能够支持及时明智决策、数据去中心化，并提供可视化和多样化输出的 BI 平台。