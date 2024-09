面对需要数周时间才能提供数据的数据孤岛和报告机制的挑战,开罗美国大学 (AUC) 决定构建一个基于 IBM® Cognos® Analytics 和 IBM Db2® Data Warehouse on Cloud 技术的商业智能 (BI) 平台。如今,AUC 领导层可以立即获得信息,以支持可靠和明智的决策。

业务挑战 在开罗美国大学 (AUC),信息曾经分散在多个数据孤岛中,难以应用。这所大学需要一个新的商业智能和分析平台,以支持决策并实现数据去中心化。

变革 AUC 部署了 Db2 Data Warehouse on Cloud 软件作为中央数据中心,以托管来自孤立系统的数据,并部署了 Cognos Analytics 产品,以直观地显示信息并发现隐藏的模式。

结果 无需手动数据处理, 降低人为错误发生的几率 减少数据收集和报告时间, 从几周到几分钟 提高决策能力, 充分利用数据的直观呈现

业务挑战案例 拾起碎片 来自全球 60 多个国家的学生,来到 AUC 位于埃及占地 260 英亩最先进的新开罗校区就读。他们学习批判性思维和创造性解决方案,让教育超越课堂,进入社区。通过研究、智识和创造性表达以及社区服务,AUC 致力于探索埃及、该地区和世界面临的挑战。 然而,如果大学的信息结构不够坚固和强大,无法支持及时、明智的决策,那么这一愿景就会受到挑战。AUC 在建设信息基础设施和引入现代 ERP 系统方面投入了大量资金。对技术的重视,确保了关键和宝贵的数据以结构良好的格式存储,并促进了各种业务流程的自动化。随着时间的推移,这些系统不断积累大量数据。 但是,运用如此大量的数据来生成洞察,一直被置于次要地位。结果是出现了不一致、冗余和许多不同版本的事实。此外,AUC 所依赖的手动流程需要数周时间才能生成数据,并且很容易出现人为错误。当信息到达时,为时已晚——决定已经做出。 AUC 寻求的是一个能够支持及时明智决策、数据去中心化,并提供可视化和多样化输出的 BI 平台。

我们努力扫描市场,以确定合适的技术提供商、治理机制和技能组合。为了确保我们拥有最合适的解决方案,我们进行了广泛的研究和可靠的概念验证。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo

变革案例 整合的统一数据视图 任何旨在统一 AUC 数据孤岛的策略,都必须从一个协调一致的系统开始,这样的系统不需要人工干预,可以自动生成组合的全方位数据。 “为了提升机构有效性,关键在于采用以数据为中心、信息驱动的决策流程,实现机构转型。数据、信息和知识是这一切的核心。”AUC 首席战略和知识官 Iman Megahed 解释道。 该解决方案还需要以多种媒介和一系列可视化方式呈现数据,例如仪表板、统计和分析。AUC 是一所资源有限的非营利性大学,因此其解决方案需要减少运营开销,并易于在整个系统中培训人员。 AUC 选择 IBM 交付全栈解决方案,包括 IBM DataStage®、Cognos Analytics 和 Db2 Warehouse on Cloud 产品。利用 IBM 技术,这所大学提高了数据收集速度,并整合了来自不同 ERP 的数据片段,从而首次对大学的组成要素(学生、教师和校友)形成了 360 度的视图。 “在 BI 团队做出所有努力之后,立即看到了回报——当你走进一场会议,发现教务长可以打开教职员工或学生的仪表板,完全信任这些数字,并据此做出决策,”AUC 的商业智能和数据分析高级总监 Heba Atteya 说。

我们的校董会长期以来一直呼吁采用更知情的决策过程。因此,当我们在有限的时间和预算内,成功实施了期待已久的基础设施时,他们对成果印象非常深刻。很明显,我们走在正确的道路上,未来潜力巨大。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo

案例成果 统一版本的事实 过去,AUC 需要数周时间和大量人工干预,才能获得数据结果。现在,这一切只需几分钟。数据不再分散在多个孤岛中。Cognos Analytics 和 Db2 Warehouse on Cloud 解决方案消除了各种互相分离的系统,便于 AUC 使用统一、快速、全方位的数据分析平台。 尽管 BI 对于 AUC 来说是一个漫长的旅程,但开端势头强劲且充满希望。踏上这一旅程,受到校园内许多人的庆祝和认可。BI 不仅满足了对支持决策过程的有效基础设施的需求,而且还对校园内多个单位的表现产生了间接影响。 早期的 BI 成果包括:组织文化逐渐转变为更加基于实证的决策过程;提高数据质量和治理,并通过更多内置的透明度,减少孤岛的影响;从核心出发实现这所大学的转型,并强调变革的必要性;通过创建统一的事实,整合大学的多种观点,指导共同行动,增强各级管理人员的信心和一致性。 从根本上说,BI 在 AUC 的成功实施,对于这所具有 100 年历史的大学,在管理和运营的各个方面转型成为一所更加积极主动的现代化高等教育机构,发挥了重要作用。 各种利益相关者可以参加会议、进行讨论、查看数据,并根据定量信息立即做出明智的决策,而不是依赖猜测。“在决策过程中获得可用信息,可以使一切变得清晰,不再需要对人们的看法进行冗长的讨论或辩论,”Megahed 解释道。“这就是一则事实。我们不再质疑、询问或暗示,事实就在那里。”参与者可以利用现成的事实,而不是理论和观点,进行任何讨论,并且无需等待即可做出决定。现在,利益相关者可以积极主动而不是被动,这有助于提高教育质量。 新的数据基础设施为 AUC 带来了另一个业务优势。现在,这所大学可以利用这一新解决方案,不仅收集学术统计数据,还可以利用社交媒体网络,汇总有关校友的信息。AUC 不再仅仅依赖于其数据库中的学生、教师和校友信息。这所大学正在展望未来,更多地运用社交网络、大数据、AI 和物联网 (IoT)。

在 AUC 实施商业智能之前,我们的重点是如何在会议之前收集和利用决策所需的数据。现在,我们有余裕可以放松地坐下来说:“您想看什么数据?”如果这个数据在我们的数据仓库中,如果在我们的商业智能平台中,立即就可以使用。这意味着 AUC 确实正在从根本上转型为一家更有效的机构。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo