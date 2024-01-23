2016 年左右，各种受监管的行业以及大型科技公司开始放弃跟踪互联网 cookie 数据。回收的 cookie 出人意料地对消费者造成了安全和歧视问题。
在这一转型过程中，制作 30 多个领先的 B2B 媒体品牌的信息和情报公司 ALM，决定转变其营销方式，因为它发布的内容吸引了法律行业和其他六个市场的主要受众，因此能够获得客户数据。
ALM 营销服务总裁 Matt Weiner 表示：“随着业务和数据隐私的发展，我们必须非常谨慎地对待我们的联系对象以及联系方式。” “我们需要更好地了解我们的受众，以便我们能够保护他们的数据隐私权，并为他们提供更相关的内容和商业产品和服务。”
随着世界转向 Web 3.0（一种无需许可、去中心化和开源的互联网），ALM 需要继续通过广告和潜在客户开发来增加收入，同时安全地使用数据来帮助连接业务。ALM 还希望将 AI 纳入营销中，因此联系了 IBM 业务合作伙伴 Sherloq, Inc.，请其帮助无缝集成 Lawyerpages（一个面向消费者的新网站和互联网数据）。
Sherloq 的混合云系统桥接应用程序，旨在提高数字化转型的速度。该解决方案也称为 Sherloq，使组织能够将有价值的内部信息，存储在具有完全可审计的托管链的数据结构中。它还支持盈利 AI 应用程序的部署和生产。
“与所有媒体公司一样，ALM 继续经历数字化转型过程，以获得竞争优势。这需要管理大量数据。那么现在，他们如何处理 Web 3.0 并使用他们拥有的数据呢？” Sherloq 首席技术官 Jacob DelHagen 问道。“他们如何从仅仅依靠广告和横幅作为收入来源，实现转变？他们必须继续现代化，并使其数据具有可操作性。”
答案是利用 Sherloq 和 IBM Watson® 技术构建 AI 驱动的解决方案。
预测消费者数据的来源高达 99.8%
ALM 的一家律师事务所客户发现，与前 6 个月相比，签约人数增加了约 45%
Sherloq 和 ALM 共同收集和过滤互联网数据，将其清理并保护到区块链合规账本中，并将其在部门和出版物之间交织。该团队实施了 Sherloq 权限和认知结构，充当互联网业务端和消费者端之间的中间件 Web 层，从而更轻松地添加 IBM Watson 技术和 IBM Blockchain™。
作为结构的入口点，Sherloq 构建了 Lawyerpages （链接位于 ibm.com 外部）以位于 ALM 的 Web 层上。Lawyerpages 创建了一个具有高级功能的目录，可以捕获结构上的网站、电话、出版物、聊天和电子邮件数据。这为律师及其客户提供了全面的结构，以及 360 度的数据视图。
Sherloq 使用 IBM Watson Natural Language Understanding 和 IBM Watson Natural Language Classifier 来大规模实时自动读取、处理和分类数据。该平台将用户数据无缝集成到 IBM Watson Machine Learning Accelerator 和 IBM Watson Studio，帮助 Sherloq 更快速地开发具有复杂预测分析、算法和对数的模型。借助 IBM Watson Studio，开发人员可以设置 API 并构建和测试模型，然后从最佳模型中分离出实例。在使数据可用后，Sherloq 建立了一个目录（一个收入渠道），使数据具有可操作性。
几周之内，Sherloq 就能够为 ALM 安装 IBM Watson 技术和数据模型。通过将互联网层的网站目录放入位于 IBM Cloud® Kubernetes Service 集群上的 IBM Blockchain 合规账本中，ALM 开始收集有价值的洞察。数据科学家可以使用可操作的洞察，重新打包数据，并构建 AI 驱动的应用程序。该模型与 Google API 集成，允许在不使用 cookie 的情况下进行有针对性的广告。接下来，Google 对数据进行评分，并向 ALM 提供二级情报，例如关键字和地理位置。
数据隐私对于 ALM 的运营和客户服务至关重要。借助此解决方案，ALM 可以以 99.8% 的准确度预测数据的原始来源。该公司致力于解决当前和未来监管问题的许可、合规、安全和托管问题。
“我们的核心是保护读者的隐私，”ALM 法律市场副总裁 Carlos Curbelo 解释道。 “因此，我们将安全性提升到了一个新的水平。例如，该技术的区块链组件可以帮助我们准确地了解我们如何使用我们的数据、谁在接触我们的数据，以及我们是否遵守安全措施。”
此外，该解决方案还可以促进现在和未来数据资产的成本节约和货币化。“对于 IBM Watson Studio，一切都归结为数字，”DelHagen 解释道。“一名开发人员可以立即完成需要 10 名数据科学家才能完成的工作。ALM 无需再雇佣 10 名数据科学家，从而节省了数百万美元的工资。”
凭借此类有针对性、富有洞察力的数据和人工智能，ALM 为其客户提供指数级价值。“我们使用 AI 制定营销计划，瞄准合适的人，”ALM 营销服务产品和数据策略副总裁 Joann Kropp 解释道。 “将 AI 嵌入到我们的组织中，当客户在我们这里花钱时，我们可以提高投资回报率。”
ALM 及其客户的收入增长率明显更高。在短短 60 天内，Mark E. Salomone 律师事务所的签约人数与前六个月相比增加了约 45%。“自从您将 Sherloq 和 Lawyerpages 连接到我公司的网站后，我们的新案件数量和案件价值都上升到了我们以前从未见过的水平，”Mark E. Salomone 说。“我们现在正在应对公司历史性经营高峰带来的压力。 但是，请继续下去。”
此外，ALM Law.com Lawyerpages 网站的同比增长率至少为 50%。在一项关键指标中，Lawyerpages 在过去六个月中的总展示次数几乎翻了一番，达到 529 万次。续订率也超过了 95%。
节省了大量时间。通过使用 Sherloq 和 IBM Watson 平台作为合规性和认知工具，Lawyerpages 开发工程周期至少被压缩了 1.5 年，使解决方案能够更快地进入市场并开始产生收入。
AI 解决方案的速度和成果，同样给 ALM 团队留下了深刻的印象。“法律行业的业务，对于在某些执业领域的律师如何获得业务方面，存在复杂性和细微差别，”克罗普解释道。“他们依赖搜索，可能花费数百万美元来制定吸引新客户的策略。ALM 参与了律师增长业务并产生成果的转变过程。ALM 有机会改变数千家公司内的搜索权限。这真是令人兴奋。”
ALM （链接位于 ibm.com 外部）是一家信息和情报公司，为客户提供关键新闻、数据、分析、营销解决方案和活动，成功管理企业业务。ALM 为包括法律行业在内的七个市场的超过 700 万商业专业人士提供服务，在法律行业中，它产生了 20 多个领先的媒体品牌，例如 The American Lawyer 和 Law.com。
IBM 业务合作伙伴 Sherloq （链接位于 ibm.com 外部）由 IBM Watson 提供支持，是第一个让营销人员和代理机构将 AI 和机器学习与其网站和广告活动数据无缝集成的平台。该公司彻底改变了网站和广告推广活动的工作方式，同时推动了数字营销表现的提高。
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2022 年 11 月在美国制作。
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