在这一转型过程中，制作 30 多个领先的 B2B 媒体品牌的信息和情报公司 ALM，决定转变其营销方式，因为它发布的内容吸引了法律行业和其他六个市场的主要受众，因此能够获得客户数据。

ALM 营销服务总裁 Matt Weiner 表示：“随着业务和数据隐私的发展，我们必须非常谨慎地对待我们的联系对象以及联系方式。” “我们需要更好地了解我们的受众，以便我们能够保护他们的数据隐私权，并为他们提供更相关的内容和商业产品和服务。”

随着世界转向 Web 3.0（一种无需许可、去中心化和开源的互联网），ALM 需要继续通过广告和潜在客户开发来增加收入，同时安全地使用数据来帮助连接业务。ALM 还希望将 AI 纳入营销中，因此联系了 IBM 业务合作伙伴 Sherloq, Inc.，请其帮助无缝集成 Lawyerpages（一个面向消费者的新网站和互联网数据）。

Sherloq 的混合云系统桥接应用程序，旨在提高数字化转型的速度。该解决方案也称为 Sherloq，使组织能够将有价值的内部信息，存储在具有完全可审计的托管链的数据结构中。它还支持盈利 AI 应用程序的部署和生产。

“与所有媒体公司一样，ALM 继续经历数字化转型过程，以获得竞争优势。这需要管理大量数据。那么现在，他们如何处理 Web 3.0 并使用他们拥有的数据呢？” Sherloq 首席技术官 Jacob DelHagen 问道。“他们如何从仅仅依靠广告和横幅作为收入来源，实现转变？他们必须继续现代化，并使其数据具有可操作性。”

答案是利用 Sherloq 和 IBM Watson® 技术构建 AI 驱动的解决方案。