“媒体和娱乐行业经历了重大的数字化转型，观众在不同的设备和平台上消费内容。借助 watsonx.data，我们能够轻松访问和分析庞大的分布式数据，以帮助提取切实可行的洞察并最大限度地提高资源利用率，从而为 AMC Networks 精心策划的高质量内容的观众们提供卓越的用户体验。”
AMC Networks
商业智能部执行副总裁
Vitaly Tsivin
AMC Networks（ibm.com 外部链接）是以打破常规、挑战流派、生动有趣的方式叙事的理想平台。该公司的业务遍及全球 125 个以上的国家或地区，是有针对性的订阅流领域的全球领导者，在电视、独立电影、制作、发行、游戏和出版领域拥有很多深受粉丝喜爱的标志性品牌。
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美国出品。2023 年 7 月
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