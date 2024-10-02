主页 Case Studies Altissia 开放思想，搭建文化间的桥梁
Altissia 使用 IBM Instana Observability 支持国际语言学习
体验 IBM Instana Observability
晚上年轻女子戴着耳机在家用笔记本电脑上网学习

Altissia 是一家总部位于比利时的语言学习软件公司，该公司相信语言可以开阔思维，在人与人之间、文化与文化之间架起桥梁。它的团队肩负着一项特殊使命：让每个人都有机会学习一门新语言。

从教育机构到企业和政府组织，这些客户使用 Altissia 为学生提供语言学习计划，让他们能够自行安排课程和评估。

大型项目

 

Altissia 最大的项目之一是为欧洲 35 万名学生提供语言学课程支持

关键 SLA 支持

 

Altissia 使用  Instana Observability 支持关键 SLA：99.8% 的应用程序正常运行时间
我们很喜欢这款代理软件部署和维护起来非常容易。完全没有运营开销。 Grégory Schiano 首席技术官 Altissia
寻求更深入的洞察分析以推动 DevOps

Altissia 首席技术官 Grégory Schiano 知道，如果他想让自己的 DevOps 团队快速构建和扩展，就需要将他们分成较小的项目团队，每个团队都有较小的工作重点，这些工作重点都是为了实现部门的更大目标。Altissia 的 DevOps 部门是云原生开发的早期采用者，使用 Kubernetes 已有数年时间。对于一个小型团队来说，这意味着需要花费大量时间确保所有开发人员都接受过 Kubernetes 方面的良好培训，以便他们能够有效地使用 Kubernetes。

Altissia 迄今最大的项目之一是为一个大型学习项目建立在线语言学习平台。该语言学项目为超过 35 万名学习欧盟官方语言的学生提供支持，即从保加利亚语到瑞典语，无所不包。国际项目和每个学生的成功，在很大程度上取决于 Altissa 保持其应用程序正常运行的能力。

面对如此多的移动组件，团队显然需要一个可观测性平台。该团队希望在出现任何问题时都能迅速得到提醒，有一个工具来帮助找出错误，并能了解最终用户的一些使用情况和习惯，这些信息可以指导该团队今后对应用程序进行更新。

Schiano 的团队评估了两款工具： IBM Instana Observability 和一款竞争产品。该团队最终选择 Instana 有几个原因。首先是内置自动化带来的便利。“我们很喜欢这款代理软件部署和维护起来非常容易，”Schiano 说。“完全没有运营开销。”

第二个原因是 Instana 的核心功能，尤其是其个性化可视化和协作功能。使用 应用程序视角 功能，每个团队成员都可以根据自己的监控需求调整仪表板。“我们真的很喜欢 Application Perspectives。这是我们最常用的功能，”Schiano 说道。

第三个原因，也是 Schiano 继续续约的原因，是他对 Instana 团队的赞赏。“我选择与一家公司合作的标准之一就是他们的员工，我喜欢在 Instana 工作的员工。我们经常保持密切联系。他们知道如何做好自己的工作。你可以看出他们喜欢为公司工作，对我来说，这就很了不起了。”
我选择与一家公司合作的标准之一就是他们的员工，我喜欢在 Instana 工作的员工。 Grégory Schiano 首席技术官 Altissia
最大限度地延长正常运行时间

将 Observability 应用于网站的每个移动部分，使 Altissia 能够跟踪并报告其 SLA，包括保持 99.8% 的正常运行时间。

一旦团队开始监控学生对语言工具的使用情况，保持这种正常运行时间就变得至关重要。由于许多用户要等到截止日期才提交评估，服务器流量在特定时间会激增。如果服务器在截止日期前发生故障，可能会影响提交，并意味着成绩合格与否的差别。由于 Instana 的 Application Perspectives 功能，团队才获得了这一洞察分析。

据 Schiano 称，这些功能还在不断发展。“Altissia 与 Instana 进行合作并不断更新，因为该工具会随着我们的需求而发展。有时甚至会提前。可能会有一项新功能，当时我们并不需要它，但几个月后我们发现我们需要它，它已经存在了。”
Altissia 和 Instana 徽标
关于 Altissia

Altissia（链接位于 ibm.com 以外）的语言学习平台遍布各大洲，帮助学校、企业和政府机构等组织为学生、员工和公民提供多语种服务。Altissia 由鲁汶大学 (UCL) 的学者于 2005 年创立。其总部位于比利时新鲁汶的大学校园内。
解决方案组件 IBM Instana Observability
采取后续步骤

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法律信息

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美国出品，2021 年 9 月。

IBM、IBM 徽标、Instana、ibm.com、Instana 和 IBM Z 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表： https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark

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