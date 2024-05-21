据欧洲塑料协会称，2020 年全球塑料产量约为 3.8 亿吨。这相当于地球上每个男人、女人和孩子人均将近 100 磅。人们不需要看统计数据就知道塑料在日常生活中是多么普遍，以及它们在全球经济的几乎每个领域中是多么不可或缺。
它们存在于人们驾驶的汽车、厨房的电器以及人们用来与世界联系的设备中。也许塑料最突出的影响，也是全球最大的使用类别，是包装。塑料具有许多有益的特性，其中包括轻便、耐用和多功能性，使其成为全世界包装商品的事实选择。
尽管塑料包装具有经济和功能优势，但其稳定增长也导致垃圾量大幅增加，尤其是塑料瓶和塑料袋等“一次性”包装。简而言之，塑料垃圾存在遏制问题。每年，数百万吨塑料绕过回收设施泄漏到环境中，最终进入垃圾填埋场或世界海洋，并在那里持续存在数十年。
各国政府、非政府组织 (NGO) 和公司认识到塑料垃圾问题的严重性，正在提出多元化的创新计划来缓解这一问题。2019 年，塑料价值链上的各个主要参与者 - 包括生产、使用、销售、加工、收集和回收塑料的公司 - 联合成立了终结塑料垃圾联盟。该联盟拥有超过 65 个组织，其全球成员已承诺向旨在阻止塑料流入环境并减轻已造成的损害的项目投入超过 10 亿美元。
5 年内，将提高数百万预期可持续发展投资的投资回报率
通过严格的治理流程降低投资风险
那是 2020 年夏初，才被任命为联盟项目副总裁的 Nicholas Kolesch 刚刚抵达组织总部所在的新加坡。在阳光明媚的周末，Nicholas 带着家人到海岸线参观一些著名的红树林。即使在这里，在一个以清洁和秩序而闻名的城市国家中，红树林上仍然附着有塑料垃圾，用 Nicholas 的话说，红树林多节的根使其成为塑料的“完美陷阱”。“看到如此美丽的地方到处都是塑料垃圾，真是令人难过，”他说。“我们知道这些垃圾来自大海，我们也知道它们来自一个没有城市固体垃圾系统的地方。”
Nicholas 在他的简短轶事中有效地捕捉到了塑料价值链（一个涵盖从原材料开采到塑料消耗再到生命周期结束的生态系统）中的各种“泄漏”如何使塑料垃圾成为一个全球性问题。他看到的塑料是？像世界上大多数海洋垃圾一样，它很可能起源于数十、数百甚至数千英里外的一条主要河流，位于一个“热点”城市，那里的塑料垃圾管理设施要么缺乏，要么跟不上当地处置量。
虽然意识到问题的范围是一个很好的起点，但采取行动解决问题是什么情况呢？其中大部分归结于投资：回收设施等实体基础设施、创新技术、清理工作和教育项目等等。对于世界各地旨在采取集体、协调行动的塑料行业利益相关者来说，数据对于指导他们的工作至关重要。他们面临着全局问题，例如全球塑料价值链中最大的泄漏在哪里，为什么？
但他们还需要研究当地的具体细节，以测试项目的可行性，并确定设施的理想规模、范围和位置等。进行这些分析所需要的各种信息（从现有的塑料垃圾量和固体垃圾处理设施到当地的态度和行为模式）很难找到，更难达成广泛的共识。Nicholas 和他的联盟同事将这种情况称为“数据缺口”。
“世界各地确实有数千个与塑料价值链相关的数据源，而且随着每一项新研究的发表，这个数字还在不断增长，”Nicholas 解释道。“但数据集和数据收集方法也缺乏一致性，例如如何定义塑料垃圾以及如何衡量消耗量。这意味着大规模的投资决策，例如在哪里建造回收厂以减少塑料泄漏，都将基于不同基准的选择性可用信息。”
这不是一个小问题。与所有投资一样，投资绿色基础设施既关乎风险，也关乎回报。在向项目投入资金之前，利益相关者需要完整且值得信赖的信息。完整意味着有足够的数据来做出决策。值得信赖意味着数据的来源（出处）以及任何相关的假设或警告都是清晰且可追溯的。缺少任何一项都会冻结决策，从而直接阻碍行动的开展。
在广泛的全球塑料社区，联盟将自己的角色定义为行动促进者。以此身份，组织召集其成员做出协作决策。同样重要的是，它提供了使协作更加高效和富有成效的工具。2020 年底，联盟决定采取行动填补数据缺口。
它不是凭空出现的。在过去的几个月里，该联盟的领导者和主要成员就创建一种将数据汇集在一起的中心（全球信息平台）进行了多次概念性讨论。为了确保数据质量和一致性，他们设想了一个筛选系统，可以对引入系统的数据源进行严格控制。他们将建立分析来放大数据对利益相关者的价值。
在一次高层会议中，该联盟的主要创始成员 Dow Chemical 的首席执行官 (CEO) 向 IBM 时任首席执行官 Ginni Rometty 提出这个问题。不久之后，Nicholas 和其他联盟领导人就 IBM® Garage（一个整合了人员、流程和技术的转型框架）进行了头脑风暴会议。位于新加坡的团队由专注于可持续发展问题的 IBM® Consulting 合作伙伴 Praveen Hariharan 领导。“一开始，我们告诉他们，我们可以在几周内组建一个团队并组装一个工作原型 - 这是他们可以触摸和感受到的，”Praveen说。“他们想要快速启动，因此我们遵循 IBM Garage 方法，并将其打造成 MVP [最简化可实施产品]。”
正如 Praveen 所解释的那样，IBM 和联盟从构思阶段到构建和扩展都遵循迭代方法。“通过利用 IBM Garage 方法，即使是分布在五个地区的完全远程工作环境中，我们也能够将一套开放、无缝的实践与以人为本、结果优先的方法结合在一起，”他说。“通过应用设计思维、敏捷开发以及 DevOps 工具和技术，整个工作都是利用新的工作方式来执行的。”
这项工作的成果被称为塑料回收洞察与指导模型 (PRISM)。PRISM 是与 IBM Consulting 共同创造的，它充分实现了联盟为利益相关者提供一个安全场所以便召集会议、开展合作和创新的愿景。该平台的核心功能是为利益相关者提供分析和优先考虑世界各地项目机会所需的数据和工具。为此，它以热图的形式向用户直观地呈现信息，在精细的地理层面显示关键数据，例如塑料泄漏和垃圾处理能力。
可视化地图很有价值，因为它为决策者提供了一个评估特定地区、国家或城市情况的高级参数的框架。但在制定采取行动的业务案例时，必须深入挖掘精细的高质量数据。这就是为什么领导 PRISM 项目的联盟顾问 Sabine Strnad 将 IBM Consulting 开发的内置治理流程视为 PRISM 解决方案最关键的方面。
“当报告发布时，事实上没有标准化的塑料垃圾报告方式，这意味着在小细节上存在很大差异，例如包含哪种塑料、使用了什么研究以及调查了多少家庭，”Sabine 说。"如果不系统地考虑这些差异，就会损害数据的可信度"。
根据 PRISM 流程，拟议的治理结构由治理委员会组成，其作用是推动 PRISM 的战略方向，并定义 PRISM 中包含哪些数据以及内置哪些新特性和功能。委员会内有不同的工作组，重点关注数据质量标准、政策和方法以及技术。
此外，在将数据集引入 PRISM 之前，由主题专家组成的审查小组会对其进行检查，以了解基准并为数据分配数据质量分数。对于致力于实现联合国可持续发展目标并正确警惕“绿色”数据渗透的社区来说，这一严格的流程有助于建立至关重要的信任。
当存在字面数据缺口，做出投资决策所需的数据元素不存在时呢？这是一个常见问题，估计丢失的数据点比例从 60% 到 90% 以上不等。PRISM 的答案是应用机器学习算法，以及与经济和人口统计相关的增强数据源来填补空白。
PRISM 使用 IBM® Watson Studio 中的机器学习算法创建城市和地区的原型，然后用于估计给定地点的塑料泄漏。该算法的一些重要因素包括靠近海岸、游客人口、径流系数、人均 GDP、人口密度和塑料垃圾管理政策。
联盟利用基于神经网络的算法，为印度和印度尼西亚等发展中国家的许多城市建立了塑料泄漏信息模型。作为一个云原生解决方案，PRISM 在 IBM® Cloud 上运行，前端门户网站在 IBM Cloud Foundry 和 Kubernetes 集群上运行。PRISM 在 IBM Cloud 上运行意味着它可以随着数据量和用户的增长而扩展。
对于联盟总裁兼首席执行官 Jacob Duer 来说，PRISM 项目符合联盟的广泛使命，即为塑料“循环经济”创建必要的基础设施。“自 2019 年以来，我们一直在世界不同地区建立一系列处于不同实施阶段的项目，”Jacob 说。“一个接一个项目，我们对创新和基础设施的投资正在使我们更接近塑料循环。”
Jacob 指出，STOP 项目展示了本地解决方案 - 遵循可扩展、自我维持的模式 - 如何帮助解决塑料垃圾扩散的全球问题。“通过投资收集和垃圾处理，我们正在降低塑料垃圾泄漏到环境中的风险，同时使材料可供回收利用，以帮助我们从线性的生产-使用-处置模型转变为循环模型，”Jacob 说。“通过帮助他们填补数据缺口，PRISM 使这一愿景更近了一步。”
终结塑料垃圾联盟总部位于新加坡，是一家由行业创立并资助的非政府和非营利组织，其目标是推广减少和避免塑料垃圾对环境（尤其是海洋）污染的解决方案。其创始成员包括 BASF、Chevron Phillips Chemical、Dow Chemical、ExxonMobil、Mitsubishi Chemical Holdings、Proctor & Gamble 和 Shell。该联盟宣布计划到 2024 年投资 15 亿美元，以减少塑料污染并加大回收力度。截至 2020 年 9 月，该集团报告已在东南亚、非洲和印度的项目上花费了 4 亿美元。
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2022 年 6 月在美国制作。
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