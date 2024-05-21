它们存在于人们驾驶的汽车、厨房的电器以及人们用来与世界联系的设备中。也许塑料最突出的影响，也是全球最大的使用类别，是包装。塑料具有许多有益的特性，其中包括轻便、耐用和多功能性，使其成为全世界包装商品的事实选择。

尽管塑料包装具有经济和功能优势，但其稳定增长也导致垃圾量大幅增加，尤其是塑料瓶和塑料袋等“一次性”包装。简而言之，塑料垃圾存在遏制问题。每年，数百万吨塑料绕过回收设施泄漏到环境中，最终进入垃圾填埋场或世界海洋，并在那里持续存在数十年。

各国政府、非政府组织 (NGO) 和公司认识到塑料垃圾问题的严重性，正在提出多元化的创新计划来缓解这一问题。2019 年，塑料价值链上的各个主要参与者 - 包括生产、使用、销售、加工、收集和回收塑料的公司 - 联合成立了终结塑料垃圾联盟。该联盟拥有超过 65 个组织，其全球成员已承诺向旨在阻止塑料流入环境并减轻已造成的损害的项目投入超过 10 亿美元。