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大数据与 Allegiant Travel 一起腾飞
大型集装箱船进/出港

超低成本航空公司 Allegiant Travel 借助 IBM POWER8、DB2 和 IBM FlashSystem，无需等待即可利用大数据。了解他们如何提高性能和规模、节省超过 100 万美元，并释放资源以专注于创新和更好地服务客户。
商业挑战故事

Allegiant Air 希望将业务重点从航空转移到旅游。目标是不仅要向客户出售机票，还要让客户购买假期。
变革

Allegiant Air 聘请了 IBM Premier Business Partner ConvergeOne 来实施一项解决方案，其中包括基于 IBM® POWER8® 处理器的 IBM® Power Systems™ 服务器、IBM FlashSystem® 存储器和 IBM DB2® 软件。
通过结合所有不同的数据，我们能够很好地了解客户是谁，这样就可以为他们定制产品…… Bryan O'Neil Director of Data Architecture and Manager Allegiant Travel
优势

分析不同来源的数据并快速获得洞察的能力，使 Allegiant Travel 从一家安排机票的公司华丽转身为打造完美假期的公司。通过实施 IBM POWER8、DB2 和 IBM FlashSystem，Allegiant Air 显著提高了性能、可伸缩性和弹性，同时降低了成本：

  • 软件许可成本减少 120 万美元
  • 备份时间减少 50%
  • 某些报告的运行时间从 6 小时缩短至不到 15 分钟
解决方案组件 IBM Power Systems
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法律

© Copyright IBM Corporation 2016.IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589

2015 年 7 月在美国制作。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、DB2、IBM FlashSystem、POWER8 和 Power Systems 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。 IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/legal/copytrade 的“版权和商标信息”网站上找到。

本文档内容在最初发布日期时是最新的，而 IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

本文讨论的性能数据均为基于特定运行条件而得出的数据。实际结果可能会有所不同。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。