分析不同来源的数据并快速获得洞察的能力，使 Allegiant Travel 从一家安排机票的公司华丽转身为打造完美假期的公司。通过实施 IBM POWER8、DB2 和 IBM FlashSystem，Allegiant Air 显著提高了性能、可伸缩性和弹性，同时降低了成本：

软件许可成本减少 120 万美元

备份时间减少 50%

某些报告的运行时间从 6 小时缩短至不到 15 分钟