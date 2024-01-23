超低成本航空公司 Allegiant Travel 借助 IBM POWER8、DB2 和 IBM FlashSystem，无需等待即可利用大数据。了解他们如何提高性能和规模、节省超过 100 万美元，并释放资源以专注于创新和更好地服务客户。
Allegiant Air 聘请了 IBM Premier Business Partner ConvergeOne 来实施一项解决方案，其中包括基于 IBM® POWER8® 处理器的 IBM® Power Systems™ 服务器、IBM FlashSystem® 存储器和 IBM DB2® 软件。
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2015 年 7 月在美国制作。
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