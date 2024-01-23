争议边界附近出现部队异常活动。一支由未知船只组成的船队正在接近海岸线。发生了一场毁灭性的地震或风暴，可能引发人道主义援助或灾难救援。
对于总部位于比利时布鲁塞尔的北大西洋公约组织（北约）来说，收集有关此类和其他快速变化的局势的实时战略情报一直是其首要任务，也是一项挑战。
然而，随着 2021 年联盟地面监视（AGS）系统的建成，北约现在运营着一支由五架全球鹰（Global Hawk）遥控飞机组成的机队。 这些高空飞行的“空中之眼”的基地在意大利西戈内拉，可以追踪地面上移动的物体，并快速向北约情报分析人员、军事指挥官和政治领导人传递可操作的信息。
部署 AGS 需要跨国进行多年的研发工作并提供超过 20 亿欧元的投资。但在侦察机可以起飞之前，必须对整个 AGS 系统（包括其空中、地面和支持部分）进行建模、模拟和测试，以证明该系统可以在现实条件下运行。
通过部署和集成一套 IBM 工程解决方案，在 31 个月内按时完成复杂的 NATO AGS BattleLab 测试台项目的紧迫交付计划
通过改进工程要求管理，将项目要求中的缺陷数量减少 20%
先前从未有人为像 AGS 这样的系统构建工程测试平台，NATO 对这种系统具有标准化、安全性和报告等严格要求。尽管如此，波兰的科学家和工程师团队拥有多年国防工业经验，他们将 AGS 视作为实现 NATO 使命做出贡献的重要机会。
“AGS BattleLab 项目源于我们的想法，它是用于 AGS 系统开发的持久测试平台，”波兰空军技术研究所 (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) C4ISR 系统集成负责人 Jaroslaw Sulkowski 说道，“我们还提议基于模拟环境在地面部分建立全新元素。”
“我们创造的产品和服务得到了国外的认可，该研究所已成为波兰工程的名片，”波兰空军技术研究所测试与验证负责人 Krzysztof Wierzbicki 说道，“我们向 NATO 提交关于 AGS BattleLab 测试台的提案并被接受，因此我们立即着手开展这个备受瞩目的项目，该项目的截止日期也很紧迫，只有 31 个月。”
当研究所检查 AGS BattleLab 项目所需的工作内容时，发现仅项目文档就包含数十万页。此外，该项目将在研究所运行场景、验证需求以及验证操作和模拟组件之间的互操作性时纳入 300 多个测试用例。
Wierzbicki 说：“AGS BattleLab 所涉及工作的复杂程度在我们的组织中是前所未见的，我们还面临着按照北约要求进行标准化的巨大挑战。”
“实施如此复杂的一组标准需要一组特定的工具，而且没有时间集成流行的开源解决方案，”IBM 业务合作伙伴 SmarterProcess 的首席技术官 Bartosz Chrabski 说。“因此，我们向研究所推荐解决其挑战的最佳解决方案是 IBM 工程产品组合。”
由于北约已经提供了 IBM® DOORS® 格式的数据，因此该研究所可以轻松地从其现有的 DOORS 平台迁移到 IBM DOORS Next 和 IBM Engineering Requirements Management DOORS Family 软件工具。IBM DOORS Next 成为该项目的基础。 根据 SmarterProcess 的推荐，集成到该组合中的其他 IBM 工具包括 IBM Engineering Lifecycle Management、 IBM Engineering Test Management和 IBM Workflow 管理产品。
“这些工具应对了 DO-178 和 DO-178 B 和 C 所要求的最重要概念，这些概念是与开发和认证航空软件相关的指南和目标，”Chrabski 说。“因为 IBM 工具支持输出和集成测试，因此可以立即获得关键的质量管理优势。”IBM 平台还存储了有关验证和结果的信息，并支持所有工件的配置管理和变更请求流程。
由于该研究所是波兰政府的一个实体，因此 AGS BattleLab 项目必须遵守政府和北约的要求。“政府要求包括工作说明书、方法、安全和报告，”Sulkowski 说。“由于能够在 IBM DOORS 平台上管理和共置所有内容，该研究所能够遵循政府的规定并按计划执行 AGS BattleLab 项目。”
在为 AGS BattleLab 分配的 31 个月的完成时间表内，该研究所成功完成了项目的所有四个阶段，包括最后阶段：在意大利主要运营基地进行 AGS 端到端性能测试。
“在向 AGS 部队移交项目时，北约表示他们非常满意，”Wierzbicki 说。 “如果没有 IBM 工程工具和像 SmarterProcess 这样经验丰富的业务合作伙伴，就不可能实施像 AGS BattleLab 这么复杂的工程项目。”
事实证明，NATO 要求与 AGS BattleLab 数据库之间的直接关联是按期完成该项目的关键优势。“报告对 NATO 至关重要，我们必须报告所有变化。这些工具让我有机会自动收集数据和报告状态，”Wierzbicki 说道，“按需生成各种数量的报告变得非常容易，并且节省了大量时间。”
考虑到项目的第一年基本是在进行采购，按时在 31 个月的期限内完成项目是一项更加令人印象深刻的成就。“基于我们对 IBM 工程需求管理工具的信心，我决定立即开始设计流程，”Sulkowski 说。“开创性的设计工作在关键设计审查前一个月完成，这证实了我们的概念并帮助我们按计划推进项目。”
最近，该研究所与 NATO 合作，共同为 AGS 系统提供熟悉培训，同时正在开发与 NATO 和其他跨国国防承包商合作的新机会。“通过我们在 AGS BattleLab 项目获得的经验，该研究所帮助我们提高了工作效率，”Sulkowski 说道，“基于这些经验以及我们使用 IBM DOORS 和其他工具开发的数据库，我们可以更轻松地计算项目要求，并为未来与我们合作的用户和分包商提出优秀的解决方案。”
“国防领域的公司需要共同协作。 他们希望交换信息并在协作中保持合规”，Chrabski 说。“由于 IBM DOORS 正在成为该领域的标准，因此使用该工具正在成为一个巨大的优势，特别是在安全性如此重要且公司不想在云中交换此类信息的情况下。”
“这是一个奇妙且强大的工具，使我们能够与负责项目要求和验收标准的人员进行流畅且明晰的合作，” Sulkowski 说。“这一解决方案已成为我们研究所项目管理的标准。”
波兰空军技术研究所（ibm.com 外部链接）于 1953 年成立，总部位于华沙，是一家由波兰国防部长监管的研究机构。该研究所设有飞机系统设计和集成、无人机、航空武器、飞机发动机、航空电子设备、物流、可靠性和安全性、C4ISR 系统集成、机场基础设施以及燃料、燃油和润滑油替代品的研发部门。
IBM 合作伙伴 SmarterProcess（ibm.com 外部链接）总部位于欧洲，它使用开发运维和敏捷方法为公共、汽车和工业领域的大客户提供咨询服务。该公司还为云计算的要求工程评估和分析、软件分发、项目部署、培训以及维护测试和生产环境提供服务。
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2022 年 1 月在美国制作。
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