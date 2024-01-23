对于总部位于比利时布鲁塞尔的北大西洋公约组织（北约）来说，收集有关此类和其他快速变化的局势的实时战略情报一直是其首要任务，也是一项挑战。

然而，随着 2021 年联盟地面监视（AGS）系统的建成，北约现在运营着一支由五架全球鹰（Global Hawk）遥控飞机组成的机队。 这些高空飞行的“空中之眼”的基地在意大利西戈内拉，可以追踪地面上移动的物体，并快速向北约情报分析人员、军事指挥官和政治领导人传递可操作的信息。

部署 AGS 需要跨国进行多年的研发工作并提供超过 20 亿欧元的投资。但在侦察机可以起飞之前，必须对整个 AGS 系统（包括其空中、地面和支持部分）进行建模、模拟和测试，以证明该系统可以在现实条件下运行。