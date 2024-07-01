在当今竞争激烈的零售业中，各大公司须优先考虑客户满意度和保留率，从而推动实现长期成功。确认并响应客户反馈可建立信任和忠诚，从而提高保留率和客户满意度。但是，如果缺少适当的后端工具，公司发展则可能会适得其反。
Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL) 是印度最大的品牌时装制造与零售公司。一段时间以来，该公司受困于无法高效管理来自其多元化品牌组合的大量订单。随着这家零售巨头的不断扩张，处理来自多个来源的订单的复杂性也随之上升。由仓库、商店和在线渠道（包括市场）构成的巨大网络需要无缝的多实例部署，才能确保实现最佳的订单履行效果。
为在不对客户产生负面影响的情况下实现有效扩张，ABFRL 需要最大限度地利用订单管理系统 (OMS) 并增加更多品牌，同时还需适应未来的增长预测。该公司希望 IBM 能帮助该团队打造一个可扩展的系统，从而通过可靠且可定制的功能来增强客户体验。此举旨在彻底革新现有系统以准确反映库存更新，并最终提高订单履行与交付流程中的客户满意度和服务水平。
ABFRL 通过部署本地解决方案 IBM Sterling Order Management 来解决订单履行与库存管理问题。很短时间内，该零售商便简化了电子商务管理与履行中心流程，因为这款新软件可提供灵活的订单履行功能，而这些功能对于该企业满足在线需求和增强客户体验均至关重要。
目前，ABFRL 已见证了 IBM Sterling Order Management 带来的巨大系统改进。凭借容器化版本、全渠道功能以及对市场功能的支持，该公司实现了很高的可扩展性。如今，该零售巨头可主动跟踪并优化库存水平，并确定新的高效履行选项。获得汇总视图后，分销商可优化多企业库存并改善订单承诺与采购决策。
此外，客户服务团队还使用 Sterling 来跟踪源自 brand.com 和市场运营部门的订单。该系统可无缝管理并触发退款，且迄今为止未发生过一起退款触发失败事件，同时还可确保与 ERP 系统实现准确的数据同步。
通过统一跨多个实体的生产计划、采购选项和库存可用性，该公司可提供准确的预计交付时间。此外，Sterling Inventory Promising 解决方案还可通过准确的交付日期和最低的服务成本来提高清单和 PDP 页面上的库存可见性。
位于印度的 ABFRL（ibm.com 外部链接）是一家快速发展的印度时尚零售公司，其总部位于孟买。该零售公司拥有 28,500 多名员工和至少 3,977 家门店，在印度国内遍布有约 33,535 个多品牌门店以及 6,723 个百货商店销售点。
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美国出品，2024 年 6 月。
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