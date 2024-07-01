在当今竞争激烈的零售业中，各大公司须优先考虑客户满意度和保留率，从而推动实现长期成功。确认并响应客户反馈可建立信任和忠诚，从而提高保留率和客户满意度。但是，如果缺少适当的后端工具，公司发展则可能会适得其反。

Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL) 是印度最大的品牌时装制造与零售公司。一段时间以来，该公司受困于无法高效管理来自其多元化品牌组合的大量订单。随着这家零售巨头的不断扩张，处理来自多个来源的订单的复杂性也随之上升。由仓库、商店和在线渠道（包括市场）构成的巨大网络需要无缝的多实例部署，才能确保实现最佳的订单履行效果。