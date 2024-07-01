主页 Case Studies Aditya Birla Fashion Retail Limited 利用现代化的 OMS 提高库存可见性
ABFRL 将部署全渠道订单履行解决方案 IBM Sterling Order Management
商店内折叠的衣服
避免潜在的发展问题

在当今竞争激烈的零售业中，各大公司须优先考虑客户满意度和保留率，从而推动实现长期成功。确认并响应客户反馈可建立信任和忠诚，从而提高保留率和客户满意度。但是，如果缺少适当的后端工具，公司发展则可能会适得其反。

Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL) 是印度最大的品牌时装制造与零售公司。一段时间以来，该公司受困于无法高效管理来自其多元化品牌组合的大量订单。随着这家零售巨头的不断扩张，处理来自多个来源的订单的复杂性也随之上升。由仓库、商店和在线渠道（包括市场）构成的巨大网络需要无缝的多实例部署，才能确保实现最佳的订单履行效果。
99.5% 更快的库存同步速度确保在所有电子商务系统之间实现 99.5% 的库存同步率。 零失误 零失误的精准订单跟踪和退款管理
IBM Sterling Order Management 极大地提高了我们的库存可见性，同时还简化了我们的订单履行流程。这一可扩展的解决方案有助于我们满足不断增长的需求，同时确保客户满意度。 Bindu Nithin 集团经理 Aditya Birla 时尚与零售部
实现可持续发展

为在不对客户产生负面影响的情况下实现有效扩张，ABFRL 需要最大限度地利用订单管理系统 (OMS) 并增加更多品牌，同时还需适应未来的增长预测。该公司希望 IBM 能帮助该团队打造一个可扩展的系统，从而通过可靠且可定制的功能来增强客户体验。此举旨在彻底革新现有系统以准确反映库存更新，并最终提高订单履行与交付流程中的客户满意度和服务水平。

ABFRL 通过部署本地解决方案 IBM Sterling Order Management 来解决订单履行与库存管理问题。很短时间内，该零售商便简化了电子商务管理与履行中心流程，因为这款新软件可提供灵活的订单履行功能，而这些功能对于该企业满足在线需求和增强客户体验均至关重要。

 
提升客户服务的有效途径

目前，ABFRL 已见证了 IBM Sterling Order Management 带来的巨大系统改进。凭借容器化版本、全渠道功能以及对市场功能的支持，该公司实现了很高的可扩展性。如今，该零售巨头可主动跟踪并优化库存水平，并确定新的高效履行选项。获得汇总视图后，分销商可优化多企业库存并改善订单承诺与采购决策。

此外，客户服务团队还使用 Sterling 来跟踪源自 brand.com 和市场运营部门的订单。该系统可无缝管理并触发退款，且迄今为止未发生过一起退款触发失败事件，同时还可确保与 ERP 系统实现准确的数据同步。

通过统一跨多个实体的生产计划、采购选项和库存可用性，该公司可提供准确的预计交付时间。此外，Sterling Inventory Promising 解决方案还可通过准确的交付日期和最低的服务成本来提高清单和 PDP 页面上的库存可见性。
ABFRL 徽标
关于 Aditya Birla Fashion Retail Limited (ABFRL)

位于印度的 ABFRL（ibm.com 外部链接）是一家快速发展的印度时尚零售公司，其总部位于孟买。该零售公司拥有 28,500 多名员工和至少 3,977 家门店，在印度国内遍布有约 33,535 个多品牌门店以及 6,723 个百货商店销售点。
解决方案组件 IBM Sterling Order Management
IBM Sterling Order Management

通过专为可持续发展而构建的完整全渠道订单履行解决方案，实现完美的订单交付

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法律信息

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美国出品，2024 年 6 月。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Sterling 和 Sterling 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark

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