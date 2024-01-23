Ad Council 利用 IBM Watson Advertising Accelerator 作为 IBM Watson Advertising 创意征集计划的一部分，该计划为 5 个优质广告商提供了一个 Accelerator 实例，只要以开放且有目的的方式使用，即可免费使用。

Accelerator 使用 AI 快速、持续地了解哪些创意元素会引起每个受众的共鸣，不仅基于消费者的反应，还基于许多其他关键信号，例如 DMA、设备类型和一天中的时间。



Ad Council 利用 Accelerator 来预测和投放具有最有可能增加参与度和行动力的创意元素的广告单位，最终向消费者宣传他们的“爱无标签”活动，揭示有关哪种创意推动最高参与度的见解，并展示 AI 带来积极变化的力量。



由 AI 驱动的 Accelerator 预测技术为 Ad Council 带来了令人印象深刻的成果，包括更深入地了解哪些创意元素和信息最能引起不同受众的共鸣。



81 种创意变体，平均超过 93% 的平台品牌点击率基准



从活动开始到活动结束，点击率提高了 113%



在整个广告活动中，转化次数（网站上的操作）增加了 69%

除了性能之外，Ad Council 还获得了关于哪些消息最能引起共鸣（强大、以行动为导向的 CTA）以及创意如何与受众产生共鸣（即 F18-34 和 M35+ 对相似的创意做出反应，而 M18-34 和 F35+ 有不同的创意相似度）。

由于第一次活动的成功，Ad Council 将第二次利用 Accelerator 开展“疫苗信心活动”，该活动旨在覆盖对疫苗犹豫程度较高的社区。Accelerator 将测试和预测数字创意元素的最佳组合，以制作最能与每个目标人群产生共鸣的信息，而 Ad Council 将利用这些见解来为他们更大的活动努力提供信息。