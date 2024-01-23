IBM Watson Advertising Accelerator 利用 AI 根据消费者反应、天气和时间等关键信号来预测创意元素的最佳组合，从而大规模提供个性化、高性能的创意。
随着我们的国家和世界都在努力应对我们这个时代一些最具挑战性的问题——COVID-19 疫情的出现、反对种族不公正等等——品牌需要调整与消费者接触和沟通的方式。
考虑到这一点，Ad Council（链接位于 ibm.com 之外）求助于 IBM Watson Advertising，以教育和提高人们对其“爱无标签” (Love Has No Labels) 活动的“为自由而战”努力的认识，该努力以种族不公正、偏见和平等为中心。
Ad Council 利用 IBM Watson Advertising Accelerator 作为 IBM Watson Advertising 创意征集计划的一部分，该计划为 5 个优质广告商提供了一个 Accelerator 实例，只要以开放且有目的的方式使用，即可免费使用。
Accelerator 使用 AI 快速、持续地了解哪些创意元素会引起每个受众的共鸣，不仅基于消费者的反应，还基于许多其他关键信号，例如 DMA、设备类型和一天中的时间。
Ad Council 利用 Accelerator 来预测和投放具有最有可能增加参与度和行动力的创意元素的广告单位，最终向消费者宣传他们的“爱无标签”活动，揭示有关哪种创意推动最高参与度的见解，并展示 AI 带来积极变化的力量。
由 AI 驱动的 Accelerator 预测技术为 Ad Council 带来了令人印象深刻的成果，包括更深入地了解哪些创意元素和信息最能引起不同受众的共鸣。
除了性能之外，Ad Council 还获得了关于哪些消息最能引起共鸣（强大、以行动为导向的 CTA）以及创意如何与受众产生共鸣（即 F18-34 和 M35+ 对相似的创意做出反应，而 M18-34 和 F35+ 有不同的创意相似度）。
由于第一次活动的成功，Ad Council 将第二次利用 Accelerator 开展“疫苗信心活动”，该活动旨在覆盖对疫苗犹豫程度较高的社区。Accelerator 将测试和预测数字创意元素的最佳组合，以制作最能与每个目标人群产生共鸣的信息，而 Ad Council 将利用这些见解来为他们更大的活动努力提供信息。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, Watson Advertising and Weather, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 3 月。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。