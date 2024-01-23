金融市场变化迅速，因此交易的盈利能力可能取决于瞬间的决策。为帮助确保客户能够访问最新定价并快速准确地执行交易，在线经纪商 ActivTrades 将其主要交易平台从内部基础架构迁移到 IBM Cloud for VMware 解决方案。迁移至云端还可以提高可扩展性，缩短成本和上市时间。
作为外汇、商品、股票、加密货币、指数和其他金融工具领域的领先在线经纪商，ActivTrades 使投资者能够在众多金融市场上进行买卖。
ActivTrades 的客户需要可靠地访问准确的市场信息，并具有快速执行交易的能力。这是因为许多金融工具的市场价值波动很大，在线金融交易的任何延迟都可能将潜在的利润变成损失。对于杠杆投资（经纪人向投资者借钱），价格小幅波动的影响被放大，这使得客户能够对不断变化的市场条件做出快速反应变得更加重要。
ActivTrades 运营一个专有的在线交易平台 ActivTrader 以及两个流行的交易平台：MetaTrader 4 和 5。通过这些平台，客户可以获取最新的账户信息、价格、教育资源和在线交易工具，以管理其金融投资组合并制定投资策略。尽管 ActivTrades 已经提供了高度响应的服务，但该公司希望提高其交易平台的可用性和性能，以保持领先于竞争对手的优势。
ActivTrades 首席信息官 Ivan Ivanov 评论道：“从我们客户服务的角度来看，我们希望减少延迟，最大限度地减少定价延迟，并提高我们的执行速度。我们已经提供了优质的服务，但我们希望进一步提高客户满意度。”
业绩提升，帮助客户抓住转瞬即逝的盈利机会
具有超高可用性的云平台保护客户投资
调动新资源，更快地响应新出现的需求
ActivTrades 知道其现有的本地基础架构无法轻松扩展以适应快速增长的客户数量。该公司还希望提高设置新服务器的速度，以便更快地为客户提供新功能。为了满足这两个要求，ActivTrades 决定从本地服务器迁移至云端。该公司对全球领先的云服务提供商进行了详细比较，并进行了多次概念验证练习，然后选择 IBM 作为满足其需求的最佳提供商。
“我们测试了服务器的速度和不同的产品组合。” Ivanov 说。“一个重要因素是 IBM 提供了我们可以自行管理的裸机服务器。这一点，加上 IBM 在金融服务行业的经验，使 IBM Cloud 成为 ActivTrades 的完美选择。”
虽然 ActivTrades 已经在其本地基础架构上使用 VMware 虚拟化，但该公司决定在 IBM Cloud 上重新构建该环境，以优化架构并避免将任何现有配置问题带入新的云环境中。ActivTrades 在 IBM Cloud 上部署了 VMware vSphere，利用 IBM 专门配置的 IBM Cloud 裸机服务器来实现最佳性能并与 VMware 兼容。ActivTrades 选择的解决方案包括虚拟 LAN、网络安全设备和用户可定制的存储，提供构建和管理虚拟化服务器环境所需的一切。
通过利用 IBM Cloud 上强大的网络和安全服务，ActivTrades 提高了其服务的可用性，同时加强了其系统对未经授权入侵的抵御能力。这两者都是公司市场声誉的关键因素，有助于维护客户的信任。
“迁移至云端是一个持续数月的重大项目，在此期间我们得到了 IBM 的大力支持和帮助，”Ivanov 说道。“vSphere 和裸机服务器的结合为我们提供了管理虚拟服务器的充分灵活性，并以围绕网络、云安全、存储和 VMware 许可的捆绑式 IBM 服务的便利性为后盾。选择 IBM Cloud 的另一优势是能够在多个数据中心托管我们的服务以防范灾难。”
凭借在 IBM Cloud 上的 VMware vSphere 上运行的任务关键型交易平台，ActivTrades 现在每天能够实时结算超过一百万笔交易，并且只需点击几下鼠标即可调出额外的容量。
“这是一项快节奏的业务，交易者期望很大的灵活性和极快的速度，”Ivanov 说。“过去，我们必须等待数天才能推出新服务，现在我们可以使用 IBM Cloud 上的 VMware vSphere 在数小时内完成这一任务。”
通过在 IBM Cloud 上采用 VMware vSphere，ActivTrades 减少了延迟，有助于将有价值的新信息更快地传达给客户。这使它们能够灵活运作，抓住短暂的盈利机会。IBM Cloud 解决方案将整体系统性能提高了三倍，有助于提高客户的执行速度。
“我们的大部分关键基础架构都位于 IBM Cloud 上，这一事实本身就说明了一切。”Ivanov 说。“这提供的增强性能、效率和安全性将帮助我们保持领先一步。与我们之前的本地环境相比，新平台还可以节省成本，并随着业务的增长为我们提供更大的灵活性和可扩展性。”
在快速发展且竞争激烈的行业中，更快地将新产品推向市场的能力应有助于 ActivTrades 保持领先地位并建立其在客户中的声誉。
“我们对与 IBM 的关系感到非常自豪，我们认为，我们选择与这个能引起客户共鸣的强大品牌合作，意义重大，”Ivanov 总结道。“对于 ActivTrades 和我们的客户来说，选择 IBM 都是正确的决定。”
ActivTrades （链接位于 ibm.com 之外）是一家独立经纪商，提供外汇差价合约 (CFD) 和点差交易金融交易服务。客户可以交易多种工具，包括外汇、股票、指数、金属、大宗商品、ETF 等。
ActivTrades 于 2001 年在瑞士成立，现已发展成为一家面向零售和机构客户的全球衍生品经纪商，并于 2005 年将总部迁至伦敦。它现在在五个不同的地点开展业务：伦敦、米兰、迪拜、索非亚和巴哈马。该公司提供增强的客户保护：ActivTrades 客户获得负余额保护、独立账户资金和额外保险。ActivTrades 已通过全球公认的 ISO27001 标准认证，可提供增强的安全性。
该公司提供专有交易平台 ActivTrader （链接位于 ibm.com 之外），有桌面版和 iOS 版交易应用程序。客户还可以使用全球通用的 MetaTrader 4 和 5 进行交易。ActivTrades 的目标是将先进的技术与卓越的服务相结合，帮助客户充分发挥潜力。
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美国出品，2023 年 1 月
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