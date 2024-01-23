ActivTrades 知道其现有的本地基础架构无法轻松扩展以适应快速增长的客户数量。该公司还希望提高设置新服务器的速度，以便更快地为客户提供新功能。为了满足这两个要求，ActivTrades 决定从本地服务器迁移至云端。该公司对全球领先的云服务提供商进行了详细比较，并进行了多次概念验证练习，然后选择 IBM 作为满足其需求的最佳提供商。

“我们测试了服务器的速度和不同的产品组合。” Ivanov 说。“一个重要因素是 IBM 提供了我们可以自行管理的裸机服务器。这一点，加上 IBM 在金融服务行业的经验，使 IBM Cloud 成为 ActivTrades 的完美选择。”

虽然 ActivTrades 已经在其本地基础架构上使用 VMware 虚拟化，但该公司决定在 IBM Cloud 上重新构建该环境，以优化架构并避免将任何现有配置问题带入新的云环境中。ActivTrades 在 IBM Cloud 上部署了 VMware vSphere，利用 IBM 专门配置的 IBM Cloud 裸机服务器来实现最佳性能并与 VMware 兼容。ActivTrades 选择的解决方案包括虚拟 LAN、网络安全设备和用户可定制的存储，提供构建和管理虚拟化服务器环境所需的一切。

通过利用 IBM Cloud 上强大的网络和安全服务，ActivTrades 提高了其服务的可用性，同时加强了其系统对未经授权入侵的抵御能力。这两者都是公司市场声誉的关键因素，有助于维护客户的信任。

“迁移至云端是一个持续数月的重大项目，在此期间我们得到了 IBM 的大力支持和帮助，”Ivanov 说道。“vSphere 和裸机服务器的结合为我们提供了管理虚拟服务器的充分灵活性，并以围绕网络、云安全、存储和 VMware 许可的捆绑式 IBM 服务的便利性为后盾。选择 IBM Cloud 的另一优势是能够在多个数据中心托管我们的服务以防范灾难。”

凭借在 IBM Cloud 上的 VMware vSphere 上运行的任务关键型交易平台，ActivTrades 现在每天能够实时结算超过一百万笔交易，并且只需点击几下鼠标即可调出额外的容量。

“这是一项快节奏的业务，交易者期望很大的灵活性和极快的速度，”Ivanov 说。“过去，我们必须等待数天才能推出新服务，现在我们可以使用 IBM Cloud 上的 VMware vSphere 在数小时内完成这一任务。”