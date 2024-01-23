20 Microns Ltd.

技术日新月异。

昨天还是尖端技术，眨眼间可能就会变得低效（最好的情况）或过时（最坏的情况）。随着时间的推移，这种演进造成的差距越来越明显，限制了企业可以或不能接受的创新，以及它们的竞争效率。

20 Microns 作为超细制造材料和特种化学品生产领域的领导者，也正面临着这种挑战。

“我们的业务使用的是 SAP ECC [SAP ERP 中央组件]”，20 Microns 的 IT 总经理 Nitin Anerao 解释道。“我们很久以前就安装了它，大约十年前了，它影响着我们能做什么。对销售记录进行切片和切块或者只是管理数据都需要花费大量时间。我们无法自动推动事情进展。这限制了我们增长和发展的机会。”

此外，SAP 还宣布将于 2025 年终止对 SAP ERP 中央组件平台的支持，鼓励 20 Microns 为其后台系统寻找新的解决方案。

“我们想要迁移到 SAP S/4HANA，但我们的服务器硬件无法支持这种变革，”Anerao 补充道。“我们也是很久以前安装的硬件，因此它无法满足我们所需的功能或性能要求。