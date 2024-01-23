20 Microns Ltd.

为了推动业务发展，20 Microns 携手 IBM 合作伙伴 Silver Touch Technologies Ltd.，更新和现代化其后台流程。迁移到 SAP S/4HANA® 后，在 IBM® Power® Systems 技术的支持下，该公司现在可以更清晰、更统一地了解如何管理其资源和资产，提高盈利能力。
新架构使用 IBM Power Systems 和 IBM Storage 硬件构建，为公司新的 SAP S/4HANA 解决方案提供了稳定的平台。
技术日新月异。
昨天还是尖端技术，眨眼间可能就会变得低效（最好的情况）或过时（最坏的情况）。随着时间的推移，这种演进造成的差距越来越明显，限制了企业可以或不能接受的创新，以及它们的竞争效率。
20 Microns 作为超细制造材料和特种化学品生产领域的领导者，也正面临着这种挑战。
“我们的业务使用的是 SAP ECC [SAP ERP 中央组件]”，20 Microns 的 IT 总经理 Nitin Anerao 解释道。“我们很久以前就安装了它，大约十年前了，它影响着我们能做什么。对销售记录进行切片和切块或者只是管理数据都需要花费大量时间。我们无法自动推动事情进展。这限制了我们增长和发展的机会。”
此外，SAP 还宣布将于 2025 年终止对 SAP ERP 中央组件平台的支持，鼓励 20 Microns 为其后台系统寻找新的解决方案。
“我们想要迁移到 SAP S/4HANA，但我们的服务器硬件无法支持这种变革，”Anerao 补充道。“我们也是很久以前安装的硬件，因此它无法满足我们所需的功能或性能要求。
为了帮助其 SAP S/4HANA 环境部署必要的基础架构，20 Microns 向 IBM 合作伙伴 Silver Touch 寻求帮助。
“我们构建了一个注重可用性和性能的环境，”Silver Touch 业务开发经理 Chintan Khambholja 说道。“20 Microns 对 IBM Power 硬件的可靠性比较满意，因为他们过去曾使用过该硬件 – 使用 Power，您不会经常遇到 X86 Server 所面临的停机时间挑战。因此，我们与 IBM 合作，共同确定了项目的规模和配置，并使用 IBM 硬件构建了生产和恢复架构。”
新的 SAP S/4HANA 环境托管在 20 Microns 的企业数据中心，包括以高可用性模式运行的一对 IBM Power Systems H922 服务器。IBM PowerVM® 技术允许 Silver Touch 在 IBM 硬件上构建虚拟化 SAP 数据库、生产、开发和质量保证 (QA) 服务器。相应的 SAP 数据存储在 IBM FlashSystem® 5000 上。
除了生产环境，Silver Touch 还部署了 IBM Spectrum® Protect 技术，为这些关键信息创建自动备份流程。IBM TS2900 Tape Autoloader 提供长期数据存储。
总而言之，该项目在签订最初合同后不到四个月就完成了，实际部署只需大约 15 天。目前，更新后的 SAP 平台有 105 名用户，分布在 20 Microns 在印度各地的各个办事处。
得益于 Silver Touch 提供的帮助，20 Microns 能够更新和加速其许多关键 SAP 操作，同时添加新功能。
“我们主要使用 MRP [物料需求计划] 和 CO-PA [CO 盈利能力分析]，”Anerao 解释道。“借助 MRP，我们可以知道我们和客户需要哪些材料，以及我们应该优先考虑哪些材料，从而帮助我们加快交付速度。CO-PA 让我们分析我们的利润。我们正在获取日志。我们正在收集警报，以便了解哪些因素在推动我们的业务发展。”
IBM 硬件也帮助推动了这一进程。“现在速度已大幅提高，”Anerao 补充道。“我们曾经需要 3-4 个小时才能完成一项 SAP 操作。现在我们节省了大约 60% 的时间，大约 1.5 小时内就完成了。”
除了性能提升之外，Silver Touch 提供的解决方案还创建了一个注重高可用性的环境。IBM 硬件的虚拟化设计、自动备份功能和坚实基础提供了一个可以轻松支持 20 Microns 全天候运营的架构。
“它让我们高枕无忧，”Anerao 说。“那时我们甚至对于计划的停机时间也会忧心忡忡。停机会超过预期时间吗？会影响业务吗？会影响我们的利润吗？但多亏了 Silver Touch 和 IBM，我们可以少些忧虑。”
这是有道理的，正如 Khambholja 解释的那样：“成为 IBM 合作伙伴，对于 Silver Touch 来说是一次愉快的体验。拥有 IBM 硬件对我们帮助很大 - 它让我们的客户对他们的 SAP 环境更有信心。”
自 1987 年成立以来，20 Microns（ibm.com 外部链接）已成为超细工业矿物和特种化学品的领先生产商。该公司总部位于印度瓦多达拉，在印度各地设有办事处和生产基地，其产品被用于制造销往全球各地的日常材料，包括涂料、油墨、橡胶、化妆品、陶瓷、肥皂、纺织品等。
IBM 合作伙伴 Silver Touch（ibm.com 外部链接）是一家 IT 解决方案提供商，专门从事系统集成、软件开发、电子政务、IT 咨询、移动性和控制论。该公司成立于 1992 年，目前拥有 1,400 多名 IT 专业人员，并在印度、美国、英国和法国均设有办事处。
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2020 年 6 月在美国制作。
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