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在 IBM，技术不仅仅是编码。在这个团队中，您将设计和使用各种技术和技能，包括网络和系统管理、IT 运营以及自动化等。

精选故事

了解您将从事的工作类型。

 
学习职业发展所需的 IT 基础架构技能

通过 IBM Z Xplore 您可以采用一种有趣的方式，获取各种技术的实践经验。

 什么是 Kubernetes？

了解顶级开源容器编排平台的基础知识，该平台可自动部署、管理和扩展应用程序。

 什么是DevOps？

DevOps 是一个职位？还是一个 IT 团队？亦或是一种工作方式？在这里您将获得所有答案。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
IBM 程序员坐在办公桌前使用电脑
在 IBM 做基础架构与技术
“IBM 学徒计划……一开始确实让没有技术背景的人员望而却步，但我决定迈出这一步。我很早就已经出师……现在是第三代 IBM 员工。”

IBM Z 员工 Matt

基础架构与技术职位 探索我们的主要工作类别。 存储专家

通过帮助客户设计、分析和管理最庞大、最复杂的存储解决方案，不断提升性能和可靠性。

 最新岗位 系统管理员

运用您的 Linux/Unix 和整体系统知识管理我们的服务器，同时与最有实力的开源团队合作。

 最新岗位 大型机技术专家

编写代码、维护并扩展大型机技术，这在需要高度灵活性与敏捷性的服务器和应用中至关重要。

 最新岗位 技术支持

负责了解、缩小并且确定客户技术问题的具体范围。

 最新岗位 站点可靠性工程师 (SRE)

负责结合软件和系统工程设计，从而建立并运行大规模、大量分布式、可容错的系统。

 最新岗位 网络与基础架构

应用您的知识和经验来监控并维护客户的大型 IT 基础架构。

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