在 IBM，技术不仅仅是编码。在这个团队中，您将设计和使用各种技术和技能，包括网络和系统管理、IT 运营以及自动化等。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
通过帮助客户设计、分析和管理最庞大、最复杂的存储解决方案，不断提升性能和可靠性。
运用您的 Linux/Unix 和整体系统知识管理我们的服务器，同时与最有实力的开源团队合作。
编写代码、维护并扩展大型机技术，这在需要高度灵活性与敏捷性的服务器和应用中至关重要。
负责了解、缩小并且确定客户技术问题的具体范围。
负责结合软件和系统工程设计，从而建立并运行大规模、大量分布式、可容错的系统。
应用您的知识和经验来监控并维护客户的大型 IT 基础架构。