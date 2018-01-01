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从人力资源、财务到营销传播 – 与 IBM 员工共识共勉，共同进步。

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职场女性在 IBM

我们努力培养和提拔处于职业生涯早期和中期的女员工担任各种管理职务。

 Kitty 的旅程：以人为本

打造强大人际关系帮助 Kitty 成就了一段神奇的职业生涯，现在她专注于在 IBM 发展多元化和包容性。

 打算申请工作？

阅读博客，获取招聘专员给出的三个选择小妙招。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code)这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
在室内边喝咖啡边使用电脑工作的年轻 IBM 员工
在 IBM 做企业运营
"大学毕业后，我选择了加入IBM，因为我希望能够与一个有诚信的公司一起成长。"

Synclair 数字策略师

职位类别 探索我们的主要工作类别。 人才招募专员

作为候选人和招聘经理的双向联络点，在整个招聘周期中为他们提供指引，可起到不可或缺的作用。

 最新岗位 市场营销专业人员

管理及执行复杂的市场营销项目，与客户及其用户密切合作，了解他们的痛点。

 最新岗位 传播专业人员

磨练讲故事技巧，打造强大的协作文化，吸引、联系并激励我们的社区。

 最新岗位 财务与会计分析师

成为世界上最大会计团队之一的一员，并在全球范围内从事采购、财务和会计运营工作。

 最新岗位 多元化专业人员

在营造包容性工作环境方面发挥作用，让每个人都能在蓬勃发展的同时做真实的自己。

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