从人力资源、财务到营销传播 – 与 IBM 员工共识共勉，共同进步。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code)这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
作为候选人和招聘经理的双向联络点，在整个招聘周期中为他们提供指引，可起到不可或缺的作用。
管理及执行复杂的市场营销项目，与客户及其用户密切合作，了解他们的痛点。
磨练讲故事技巧，打造强大的协作文化，吸引、联系并激励我们的社区。
成为世界上最大会计团队之一的一员，并在全球范围内从事采购、财务和会计运营工作。
在营造包容性工作环境方面发挥作用，让每个人都能在蓬勃发展的同时做真实的自己。