将艺术与科技相结合，与设计师和开发人员开展团队合作，在 IBM 最基础，最重要的产品和网页的设计方面发挥作用。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
除了美学之外，视觉设计工作还包括创建帮助优化用户体验和提升转化率的用户界面
发现机会、揭示问题并研究目标用户（包括其需求和痛点），以获得最佳用户洞察。
致力于设计整个用户流程，包括品牌、设计、可用性和功能等方面。
直接与客户协作进行内容设计，推动可同时对市场和用户有影响力的产物。
与才华横溢的平面设计师、创意撰稿人和一些最敏锐的营销人才开展团队合作，打造 IBM 的品牌形象。
针对整体服务进行设计，为客户和服务提供商打造可持续的服务解决方案和最佳体验。