主页 Careers AI 和 watsonx AI 和 watsonx

加入我们的 AI 和 watsonx 专家团队，参与世界上最激动人心的项目，共同开创未来。

精选故事

了解您将从事的工作类型。

 
什么是 watsonx？

聆听 Ian 谈论什么是 watsonx，解释它将如何帮助各种 AI bulider进行创建和扩展。

 了解更多关于生成式AI（Generative AI） 的信息

生成式AI是指深度学习模型，可以根据它们训练过的数据生成高质量的文本、图像和其他内容。阅读博客，了解更多信息！

 扩展 AI 的四大策略

阅读博客，了解如何利用强大的数据基础扩展 AI。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
员工对着镜头微笑
Life at AI & watsonx
"在IBM，我有机会探索可以颠覆未来的技术。通过制定将AI带入现实世界的解决方案，让我看到了我的工作是如何改变人们的日常生活的。”

Young, UX工程师

AI 和 watsonx 职位 探索我们的主要工作类别。 watsonx 后端开发人员

作为后端开发人员，您将成为一个全球团队的一员，负责构建和支持Watson Machine Learning和watsonx.ai。

 最新岗位 watsonx AI 工程师

你将利用watsonx平台与客户共同创造人工智能价值，专注于技术模式以提高可重复性并满足客户需求。

 最新岗位 开发运维工程师

作为客户工程小组内的一名人工智能工程师，您将与IBM销售团队和专家中的技术领导合作，推动实践性客户活动。

 最新岗位
加入我们的人才网络

随时了解与个人技能和兴趣相匹配的 AI 和 watsonx 工作机会。

 注册