加入我们的 AI 和 watsonx 专家团队，参与世界上最激动人心的项目，共同开创未来。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
作为后端开发人员，您将成为一个全球团队的一员，负责构建和支持Watson Machine Learning和watsonx.ai。
你将利用watsonx平台与客户共同创造人工智能价值，专注于技术模式以提高可重复性并满足客户需求。
作为客户工程小组内的一名人工智能工程师，您将与IBM销售团队和专家中的技术领导合作，推动实践性客户活动。