在新常态下，企业管理空间的方式比以往任何时候都更加重要。 无论是要审查物业组合以降低成本和进行重新平衡、规划安全工作场所战略、提升员工体验，还是只是想让海量数据发挥作用，您所面临的挑战只会变得更加复杂。 空间管理软件和解决方案可以提供所需的工具，以便在适当的时间为适当的人员提供适当的空间。
如果能够准确了解实际使用情况，就有可能使效率和优化提升到全新水平。 通过将 CAD 平面图与 IWMS 数据整合，可提供准确的空间数据，生成有关空间利用率的图形报告。
用户希望无缝地使用设施。 室内平面图、AI 助手和互动式工具可帮助员工预留空间、请求调位置、找到同事以及重新获得他们在远程工作时所享受的灵活性。
确保为所有入驻者提供适当的空间组合。 我们可借助 wifi 和 AI，从 IoT 数据获得深入洞察，就整合或扩展做出明智的决策。 使用动态空间规划，快速调整平面图以适应不断变化的需求。
以数字方式绘制工作场所布局图，帮助制定基本策略。 每张平面图中都包含丰富的数据，可供捕获到空间管理软件中。 将此类信息与实时数据以及 CAD 和 BIM 模型同步，您可以快速做出反应以改进优化。
为员工创造合适的环境，同时满足快速变化的工作场所安全准则 入驻情况监控和利用率洞察可帮助您进行准确预测，以提供灵活的工作空间。
通过营造高效的环境、提高员工敬业度和简化整体空间管理，帮助提高企业利润。
Teradyne 需要实现空间分配报告自动化，以提高准确性。 IBM TRIRIGA 通过提供更出色的空间管理，帮助该制造商提高运营效率。
在新冠疫情肆虐期间，IBM Global Real Estate (GRE) 使用 TRIRIGA 帮助优化空间利用率和工作场所服务，努力保障全球 35 万员工的安全。
在其首份全球 IWMS MarketScape 报告中，IDC 展示了 IBM 的优势。
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