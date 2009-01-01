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IBM AI 平台
IBM 的 AI 平台提供一个全面的工具套件，它可解决企业能力模型中的能力问题。本节将介绍“从能力到产品”的映射关系，具体如下所示；该映射记录了 IBM 平台如何在生成式 AI 架构中实现一系列功能。
回顾混合云架构中心内的生成式 AI 架构
本节记录了 IBM AI 产品组合如何与每个功能组的企业模型中的功能组保持一致。
IBM watsonx.ai 在“模型中心”功能组中提供全套的功能。watsonx.ai 既可用作基于云的服务，也可用作本地部署包；它支持将本地与基于云的功能相结合的混合部署方法；它可为架构师提供满足其生成式 AI 解决方案的功能与非功能要求所需的灵活性，而无须进行大量架构权衡。
IBM watsonx.ai 提供“模型托管”功能组的模型生命周期管理、模型推理与模型访问策略管理功能。对于模型推理，watsonx.ai 可为企业提供使用通用 API 将生成式 AI 模型部署为 REST 服务的能力。如此一来，生成式 AI 解决方案开发人员便可轻松在其应用程序中整合和访问各种模型，同时还可帮助数据科学家和 AI 工程师随着时间的推移更新相关模型，而不影响使用它们的应用程序。
watsonx.ai 提供部署空间来解决模型访问策略管理功能。部署空间是指可部署模型、数据和环境的访问受控集合，企业可使用它们来管理其生成式 AI 模型，并控制对这些资产的访问。
对于模型生命周期管理，watsonx.ai 可为企业提供随时间推移部署、更新和淘汰/删除模型的能力。
IBM watsonx.ai 的“模型定制”组提供了模型微调与嵌入生成功能。模型微调由配套解决方案 Red Hat Openshift AI 提供支持。
IBM watsonx.governance 提供“模型与数据治理”组中的大部分功能。具体而言，watsonx.governance 提供模型与数据卡管理、模型目录管理、模型风险治理和法律与合规性管理。数据目录管理由 IBM watsonx.data 提供。
模型监控是指模型与数据治理的运营方面，因此 IBM watsonx.governance 为“模型监控”组提供了众多功能，以补充它所提供的模型与数据治理功能。具体而言，watsonx.governance 在该组中提供了 HAP 检测、模型漂移检测、模型反馈和改进、可解释性以及模型评估功能。
IBM watsonx.ai 的“生成式 AI 工程”组提供提示工程与提示调整功能。模型调整由配套解决方案 Red Hat Openshift AI 提供支持。
IBM watsonx Orchestrate 使用自然语言处理技术从基础与高级技能目录中提取信息，同时依据情境并按正确顺序执行您的请求。