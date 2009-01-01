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IBM AI 平台

 IBM AI 平台
IBM 生成式 AI 参考架构
表示多个客户服务会话的语音气球
概述

IBM 的 AI 平台提供一个全面的工具套件，它可解决企业能力模型中的能力问题。本节将介绍“从能力到产品”的映射关系，具体如下所示；该映射记录了 IBM 平台如何在生成式 AI 架构中实现一系列功能。
生成式 AI 架构

回顾混合云架构中心内的生成式 AI 架构

产品、功能组和功能

本节记录了 IBM AI 产品组合如何与每个功能组的企业模型中的功能组保持一致。

IBM watsonx.ai 在“模型中心”功能组中提供全套的功能。watsonx.ai 既可用作基于云的服务，也可用作本地部署包；它支持将本地与基于云的功能相结合的混合部署方法；它可为架构师提供满足其生成式 AI 解决方案的功能与非功能要求所需的灵活性，而无须进行大量架构权衡。

IBM watsonx.ai 提供“模型托管”功能组的模型生命周期管理模型推理模型访问策略管理功能。对于模型推理，watsonx.ai 可为企业提供使用通用 API 将生成式 AI 模型部署为 REST 服务的能力。如此一来，生成式 AI 解决方案开发人员便可轻松在其应用程序中整合和访问各种模型，同时还可帮助数据科学家和 AI 工程师随着时间的推移更新相关模型，而不影响使用它们的应用程序。

watsonx.ai 提供部署空间来解决模型访问策略管理功能。部署空间是指可部署模型、数据和环境的访问受控集合，企业可使用它们来管理其生成式 AI 模型，并控制对这些资产的访问。

对于模型生命周期管理，watsonx.ai 可为企业提供随时间推移部署、更新和淘汰/删除模型的能力。

IBM watsonx.ai 的“模型定制”组提供了模型微调嵌入生成功能。模型微调由配套解决方案 Red Hat Openshift AI 提供支持。

IBM watsonx.governance 提供“模型与数据治理”组中的大部分功能。具体而言，watsonx.governance 提供模型数据卡管理模型目录管理模型风险治理法律与合规性管理数据目录管理由 IBM watsonx.data 提供。

模型监控是指模型与数据治理的运营方面，因此 IBM watsonx.governance 为“模型监控”组提供了众多功能，以补充它所提供的模型与数据治理功能。具体而言，watsonx.governance 在该组中提供了 HAP 检测模型漂移检测模型反馈和改进可解释性以及模型评估功能。

IBM watsonx.ai 的“生成式 AI 工程”组提供提示工程提示调整功能。模型调整由配套解决方案 Red Hat Openshift AI 提供支持。

IBM watsonx Orchestrate 使用自然语言处理技术从基础与高级技能目录中提取信息，同时依据情境并按正确顺序执行您的请求。
watsonx Assistant 会话式 AI，它可实现快速且友好的客户服务 watsonx Code Assistant 可让各种经验水平的开发人员使用 AI 生成的建议来编写代码。
后续步骤

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更多探索方式 混合云架构中心 图表工具和模板 IBM Well-Architected Framework