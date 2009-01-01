IBM watsonx.ai 提供“模型托管”功能组的模型生命周期管理、模型推理与模型访问策略管理功能。对于模型推理，watsonx.ai 可为企业提供使用通用 API 将生成式 AI 模型部署为 REST 服务的能力。如此一来，生成式 AI 解决方案开发人员便可轻松在其应用程序中整合和访问各种模型，同时还可帮助数据科学家和 AI 工程师随着时间的推移更新相关模型，而不影响使用它们的应用程序。

watsonx.ai 提供部署空间来解决模型访问策略管理功能。部署空间是指可部署模型、数据和环境的访问受控集合，企业可使用它们来管理其生成式 AI 模型，并控制对这些资产的访问。

对于模型生命周期管理，watsonx.ai 可为企业提供随时间推移部署、更新和淘汰/删除模型的能力。