Sathya Mukka

Une autre façon dont M. Mukka sert sa communauté est d’encadrer des étudiants pour l’acquisition de compétences non techniques, compétences dont nous avons tous besoin pour interagir efficacement avec nos collègues et nos clients.

« Le manque de compétences non techniques est l’un des problèmes auxquels j’ai été confronté lors de mes premiers jours d’emploi », explique-t-il. « Cela m’a poussé à intégrer des compétences non techniques aux sessions de mentorat que je fais avec les étudiants et les demandeurs d’emploi. Bien que ces compétences ne fassent pas partie de notre formation standard, la capacité à les mettre en pratique est un facteur important dans la réussite d’une carrière, et je suis en mesure d’aider mes étudiants à y parvenir. »

Pour M. Mukka, une journée type de bénévolat est « une journée dynamique et enrichissante », qu’il s’agisse d’organiser un événement, de préparer du matériel ou de rassembler des bénévoles. « Quand nous travaillons à la réalisation d’un objectif commun, il y a une vraie cohésion d’équipe et un sentiment de détermination. La journée se termine par quelques instants de réflexion, et tout le monde éprouve un profond sentiment d’accomplissement, sachant que nos efforts ont fait une différence dans la vie d’une personne ou au sein de la communauté. »

Lorsqu’on lui demande ce qui le fait avancer, il répond : « L’impact que je constate sur la vie de ceux que nous aidons est incroyablement motivant. Que ce soit le sourire d’un enfant qui a reçu un sac d’école ou le fait de savoir qu’un don de sang a sauvé une vie, ces moments alimentent ma passion. »

Un exemple, cité par M. Mukka, est d’emmener un groupe d’enfants dans une région sauvage dans le cadre d’un programme Green Journey, parrainé par YFS. « Les enfants ont eu une impression forte de ce qu’est la nature et de son importance, et ils me rappellent cette sortie chaque fois que je visite l’école pour d’autres sessions », dit-il.

« Le volontariat permet également un apprentissage et un développement continus, tant sur le plan personnel que professionnel. La possibilité de travailler aux côtés de personnes qui partagent les mêmes idées et qui s’engagent comme moi à rendre le monde meilleur me donne l’inspiration et la volonté dont j’ai besoin pour continuer. »