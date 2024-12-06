Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance. Qu’il s’agisse de faire du bénévolat dans le domaine de la formation, des compétences pour l’avenir ou de l’innovation, les IBMers du monde entier contribuent à rendre le monde meilleur.
Responsable des tests à Bangalore, Sathya Mukka est aussi impliqué dans ses causes bénévoles que dans son travail, et reconnaît que ces deux aspects lui permettent de renforcer ses compétences professionnelles. Ces causes incluent notamment Youth for Seva (YFS), Team Everest, Feeding India et LionsBloodLine, et vont du don de sang au mentorat d’étudiants et à la participation à des nettoyages de l’environnement.
« Ces causes correspondent au désir que j’ai de servir ma communauté », déclare-t-il. « Elles offrent l’occasion d’avoir un véritable impact dans des domaines tels que la formation, la santé et l’environnement, et faire du bénévolat me permet de contribuer de manière significative à l’amélioration de la société. »
M. Mukka dit qu’il trouve le don de sang particulièrement intéressant. « C’est l’un des moyens les plus simples, mais les plus efficaces, d’aider les autres. Le sang ne peut pas être fabriqué ; il doit s’agir d’un don. Savoir que mon don peut sauver des vies me pousse à m’y astreindre régulièrement. Je pense que contribuer de cette façon est à la fois une responsabilité et un privilège. L’une des choses dont je suis le plus fier en tant que volontaire est d’avoir 49 dons de sang à mon actif, qui ont probablement permis de sauver de nombreuses vies. »
En reconnaissance de l’engagement de M. Mukka, YFS lui a décerné sa plus haute distinction : le prix Seva Prerak, décerné à « celui qui encourage le service aux autres ».
Une autre façon dont M. Mukka sert sa communauté est d’encadrer des étudiants pour l’acquisition de compétences non techniques, compétences dont nous avons tous besoin pour interagir efficacement avec nos collègues et nos clients.
« Le manque de compétences non techniques est l’un des problèmes auxquels j’ai été confronté lors de mes premiers jours d’emploi », explique-t-il. « Cela m’a poussé à intégrer des compétences non techniques aux sessions de mentorat que je fais avec les étudiants et les demandeurs d’emploi. Bien que ces compétences ne fassent pas partie de notre formation standard, la capacité à les mettre en pratique est un facteur important dans la réussite d’une carrière, et je suis en mesure d’aider mes étudiants à y parvenir. »
Pour M. Mukka, une journée type de bénévolat est « une journée dynamique et enrichissante », qu’il s’agisse d’organiser un événement, de préparer du matériel ou de rassembler des bénévoles. « Quand nous travaillons à la réalisation d’un objectif commun, il y a une vraie cohésion d’équipe et un sentiment de détermination. La journée se termine par quelques instants de réflexion, et tout le monde éprouve un profond sentiment d’accomplissement, sachant que nos efforts ont fait une différence dans la vie d’une personne ou au sein de la communauté. »
Lorsqu’on lui demande ce qui le fait avancer, il répond : « L’impact que je constate sur la vie de ceux que nous aidons est incroyablement motivant. Que ce soit le sourire d’un enfant qui a reçu un sac d’école ou le fait de savoir qu’un don de sang a sauvé une vie, ces moments alimentent ma passion. »
Un exemple, cité par M. Mukka, est d’emmener un groupe d’enfants dans une région sauvage dans le cadre d’un programme Green Journey, parrainé par YFS. « Les enfants ont eu une impression forte de ce qu’est la nature et de son importance, et ils me rappellent cette sortie chaque fois que je visite l’école pour d’autres sessions », dit-il.
« Le volontariat permet également un apprentissage et un développement continus, tant sur le plan personnel que professionnel. La possibilité de travailler aux côtés de personnes qui partagent les mêmes idées et qui s’engagent comme moi à rendre le monde meilleur me donne l’inspiration et la volonté dont j’ai besoin pour continuer. »
M. Mukka ressent une gratitude particulière lorsqu’il constate l’effet de ses actions sur le désir de faire du bénévolat chez d’autres personnes. « Quelques personnes auxquelles j’ai donné du sang m’ont dit qu’elles avaient été inspirées par mes actions, et elles ont commencé à donner du sang elles-mêmes. »
En plus d’aider les autres, il affirme que le bénévolat a également aidé sa carrière : « Le bénévolat m’a transformé. Cela a élargi mes perspectives, approfondi mon empathie et renforcé mes compétences en résolution de problèmes. Il m’a fait prendre conscience de la valeur de la communauté, de l’importance de rendre ce que l’on a reçu et du pouvoir de l’action collective. »
Pour ceux qui envisagent de faire du bénévolat, M. Mukka donne volontiers quelques conseils. « Commencez de façon modeste, découvrez ce qui vous passionne et engagez-vous. Il ne s’agit pas du nombre d’heures que vous avez consacrées, mais de la qualité de votre engagement. Choisissez des causes qui vous tiennent à cœur et n’hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Impliquez-vous dans votre communauté, apprenez de ceux qui vous entourent et n’ayez pas peur de montrer le chemin ou d’innover lorsque vous voyez une opportunité. »
M. Mukka affirme également que la collaboration est essentielle. « Partager des idées et travailler ensemble pour avoir un impact plus important. N’oubliez pas que chaque effort compte, aussi insignifiant qu’il puisse paraître. Votre temps et votre énergie peuvent créer des vagues de changements positifs. Et enfin, il faut montrer aux autres ce que l’on a accompli, non pas pour faire de la publicité, mais pour encourager d’autres personnes à faire du bénévolat.