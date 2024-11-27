Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance. Qu’il s’agisse de faire du bénévolat dans le domaine de la formation, des compétences pour l’avenir ou de l’innovation, les IBMers du monde entier contribuent à rendre le monde meilleur.
Animée par une foi profonde dans le pouvoir transformateur de l’éducation, Rebeca Campos Marques s’engage à donner aux autres les moyens d’aller au-delà des limites perçues et de réaliser leurs plus hautes aspirations.
La mère de Mme Marques s’est éteinte alors qu’elle n’avait que neuf ans, laissant son père seul pour l’élever et subvenir à ses besoins. Dans la famille, personne n’avait eu la possibilité de suivre des études supérieures, et après le décès de sa mère, le père de Rebeca a fait de l’éducation de sa fille une priorité.
Refusant de laisser leur situation financière être un frein à son développement, il l’a inscrite dans une école privée et, bien qu’elle ne soit pas issue du même milieu social que la plupart de ses pairs, elle a bénéficié des mêmes chances. Cette école, dit-elle, lui a offert quelque chose d’inestimable : le don de la connaissance et de l’autonomisation.
Rebeca a rompu avec la tradition familiale en devenant la première à obtenir un diplôme de premier cycle dans une université publique. Elle considère que sa formation est le moteur de sa réussite, car elle lui a ouvert des opportunités qui sont restées inaccessibles à ses proches.
Rebeca Campos Marques
Adopter de nouvelles idées, perspectives et expériences nous permet de libérer notre plein potentiel, de favoriser des changements positifs et de créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. ”
Après avoir passé près de 12 ans dans la société, Mme Marques s’est imposée comme une IBMer appréciée de tous. Chef de projet chevronnée, elle dirige actuellement des initiatives au Brésil.
Ayant eu la possibilité d’étudier gratuitement à l’université, Mme Marques se sent pleine de gratitude. Cette opportunité a éveillé chez elle un profond sens des responsabilités : celui de rendre ce qui lui a été donné afin d’avoir un impact positif sur le monde. En partageant ses connaissances et son expertise avec sa communauté, Mme Marques espère contribuer à la réussite des autres.
Mme Marques consacre une partie de son temps à soutenir des initiatives éducatives à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de travail. Elle a été sélectionnée comme championne des bénévoles par l’équipe chargée de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) d’IBM Brésil, où elle est chargée d’organiser des événements bénévoles dans divers endroits du pays, y compris Hortolândia. Elle sert de point de contact principal pour les personnes qui souhaitent mettre leur temps et leurs compétences au service des communautés locales par le biais d’activités organisées.
Mme Marques se porte également volontaire en tant qu’enseignante et assistante administrative dans deux ONG éducatives, Projeto Gauss et Cidadão Pró-Mundo (CPM). Ces organisations aident les étudiants de divers horizons, âgés de 13 ans et plus, qui sont confrontés à des défis importants dans leur parcours éducatif et leur vie personnelle. Grâce à son travail avec CPM et Projeto Gauss, elle s’engage à favoriser une plus grande inclusion et à faire en sorte que toutes les communautés aient accès aux ressources dont elles ont besoin pour réussir. Elle encadre des étudiants dans plusieurs matières.
Rebeca Campos Marques
Ces étudiants ont le désir d’améliorer leurs vies, de changer leur façon de voir les choses et d’avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Ils sont ambitieux et veulent changer leur condition. Beaucoup souhaitent par exemple apprendre l’anglais afin d’obtenir un emploi dans de grandes entreprises et de découvrir le monde au-delà de leur environnement immédiat. ”
Au-delà de la transmission des connaissances académiques, Mme Marques estime que ces organisations favorisent l’éclosion d’un type d’intelligence unique, qui allie confiance, résilience et esprit de croissance. Les bénévoles, tous des professionnels accomplis, sont des modèles puissants qui démontrent la valeur du travail acharné, de la détermination et de la persistance. En partageant leur expérience, ils inculquent aux étudiants un sens et une orientation qui doivent les à relever les défis auxquels ils seront inévitablement confrontés dans la vie.
L’histoire de Mme Marques témoigne du pouvoir transformateur de l’éducation. Elle est convaincue que l’apprentissage est un parcours qui dure toute une vie, et non une destination. Selon Mme Marques, encourager l’innovation, la créativité et la volonté de remettre en question les idées existantes peut déclencher une réaction en chaîne qui aboutit à l’autonomisation : « Adopter de nouvelles idées, perspectives et expériences nous permet de déverrouiller tout notre potentiel, de favoriser des changements positifs et de créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. »