Animée par une foi profonde dans le pouvoir transformateur de l’éducation, Rebeca Campos Marques s’engage à donner aux autres les moyens d’aller au-delà des limites perçues et de réaliser leurs plus hautes aspirations.

La mère de Mme Marques s’est éteinte alors qu’elle n’avait que neuf ans, laissant son père seul pour l’élever et subvenir à ses besoins. Dans la famille, personne n’avait eu la possibilité de suivre des études supérieures, et après le décès de sa mère, le père de Rebeca a fait de l’éducation de sa fille une priorité.

Refusant de laisser leur situation financière être un frein à son développement, il l’a inscrite dans une école privée et, bien qu’elle ne soit pas issue du même milieu social que la plupart de ses pairs, elle a bénéficié des mêmes chances. Cette école, dit-elle, lui a offert quelque chose d’inestimable : le don de la connaissance et de l’autonomisation.

Rebeca a rompu avec la tradition familiale en devenant la première à obtenir un diplôme de premier cycle dans une université publique. Elle considère que sa formation est le moteur de sa réussite, car elle lui a ouvert des opportunités qui sont restées inaccessibles à ses proches.