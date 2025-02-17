à Cartago (Costa Rica)
Chez IBM, ce que vous faites a une grande importance, et c’est particulièrement vrai pour nos participants à l’IBM Impact Accelerator. IBM fournit aux organisations à but non lucratif et aux agences gouvernementales la technologie IBM et les solutions d’IA dont ils ont besoin pour soutenir les communautés du monde entier.
Nichée dans la région pittoresque de Cartago, au Costa Rica, Conbiol Irézú est une ferme familiale qui représente plus de trois décennies d’expérience dans l’agriculture. La famille Brenes produit principalement de l’ail, mais elle propose également une gamme diversifiée de produits, notamment des pommes de terre, des carottes, des oignons, des betteraves, du céleri, des haricots verts et des fines herbes comme la ciboulette, quoiqu’à plus petite échelle.
Après avoir obtenu son diplôme en comptabilité, Carlos Angulo Brenes a rejoint l’entreprise de sa famille, où il est largement investi. Conscient de l’impact croissant des défis climatiques et de leur imprévisibilité, M. Brenes s’est tourné vers l’utilisation de solutions innovantes tout en gérant les complexités de l’entreprise familiale.
« S’il n’y a pas assez de pluie, nous avons un problème de sécheresse », explique M. Brenes. « L’équilibre est rompu. » Récemment, les conditions météorologiques instables ont entraîné des problèmes tels que l’augmentation des populations de nuisibles, qui mettent en danger les cultures, réduisent les rendements et augmentent les dépenses.
Afin de planifier et de gérer efficacement ses opérations commerciales en tenant compte des changements climatiques, M. Brenes s’est régulièrement rendu dans les institutions météorologiques du Costa Rica pour accéder aux données. Bien que ces données se soient révélées inestimables pour la planification, le déplacement était à chaque fois fastidieux, et les coûts associés s’ajoutaient à la difficulté globale. Cette situation a changé lorsque, en décembre 2023, M. Brenes a croisé le chemin de Guadalupe Carbó, coordinatrice de projet pour la fondation latino-américaine à but non lucratif Plan21.
Grâce à IBM Impact Accelerator, IBM et Plan21 ont collaboré pour développer YvY, une application mobile personnalisée conçue pour aider les petits agriculteurs à gérer leurs cultures de manière durable. IBM Impact Accelerator est un programme d’innovation sociale qui soutient dans le monde entier les communautés confrontées à des pressions environnementales et économiques grâce à des technologies telles que l’IA et un écosystème d’experts. Plan21 a été sélectionné dans le cadre de la cohorte inaugurale de l’IBM Impact Accelerator, qui se concentre sur l’agriculture durable.
Intriguée par l’histoire de M. Brenes, Mme Carbó lui a présenté YvY, qui propose une formation technique et des outils d’adaptation basés sur des données météorologiques, agronomiques et d’encombrement. En utilisant IBM Cloud et les données climatiques d’IBM Environmental Intelligence, les informations de YvY (comme les prévisions météorologiques) aident les agriculteurs à atteindre une gestion durable de la production.
Avec YvY, M. Brenes peut facilement accéder aux prévisions météorologiques, ce qui lui permet de prendre des décisions bien informées pour l’ensemencement et la récolte. Cette technologie a considérablement augmenté la production de son exploitation, qui a presque triplée en un an seulement. Avec l’aide d’YvY, M. Brenes a réussi à élargir son offre en fournissant des produits à diverses entreprises alimentaires, notamment des fabricants de pâtes, de sauces et d’huile aromatisée à l’ail.
M. Brenes affirme qu’il a également profité de la fonctionnalité de code QR d’YvY, qui lui permet de présenter de manière transparente ses pratiques agricoles durables. En scannant un code QR, les clients peuvent en savoir plus sur le produit et accéder à des images et à des vidéos qui donnent un aperçu des méthodes de production durables utilisées. Ce niveau de transparence est devenu incontournable, car les consommateurs préfèrent comprendre le processus de production de leurs aliments, et il aide M. Brenes à attirer de nouveaux clients.
« L’aspect climatique de mon activité est particulièrement important », explique M. Brenes. « Cette application a changé l’agriculture telle que je la pratique. Elle a transformé en profondeur la nature de mon activité et la façon dont je la planifie. »
M. Brenes prévoit d’accroître sa production en cultivant de nouvelles plantes tout en continuant à observer les pratiques de l’agriculture durable. Il souligne l’importance d’apprécier à sa juste valeur le rôle de la terre dans le soutien de la vie génération après génération, et insiste sur notre responsabilité collective de prendre soin des ressources de la nature. Pour l’instant, M. Brenes continuera à honorer son héritage tout en adoptant des technologies innovantes qui façonnent l’avenir.