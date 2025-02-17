Carlos Angulo Brenes

Avec YvY, M. Brenes peut facilement accéder aux prévisions météorologiques, ce qui lui permet de prendre des décisions bien informées pour l’ensemencement et la récolte. Cette technologie a considérablement augmenté la production de son exploitation, qui a presque triplée en un an seulement. Avec l’aide d’YvY, M. Brenes a réussi à élargir son offre en fournissant des produits à diverses entreprises alimentaires, notamment des fabricants de pâtes, de sauces et d’huile aromatisée à l’ail.



M. Brenes affirme qu’il a également profité de la fonctionnalité de code QR d’YvY, qui lui permet de présenter de manière transparente ses pratiques agricoles durables. En scannant un code QR, les clients peuvent en savoir plus sur le produit et accéder à des images et à des vidéos qui donnent un aperçu des méthodes de production durables utilisées. Ce niveau de transparence est devenu incontournable, car les consommateurs préfèrent comprendre le processus de production de leurs aliments, et il aide M. Brenes à attirer de nouveaux clients.



« L’aspect climatique de mon activité est particulièrement important », explique M. Brenes. « Cette application a changé l’agriculture telle que je la pratique. Elle a transformé en profondeur la nature de mon activité et la façon dont je la planifie. »



M. Brenes prévoit d’accroître sa production en cultivant de nouvelles plantes tout en continuant à observer les pratiques de l’agriculture durable. Il souligne l’importance d’apprécier à sa juste valeur le rôle de la terre dans le soutien de la vie génération après génération, et insiste sur notre responsabilité collective de prendre soin des ressources de la nature. Pour l’instant, M. Brenes continuera à honorer son héritage tout en adoptant des technologies innovantes qui façonnent l’avenir.

