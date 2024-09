Le compte standard est l’option d'habilitation disponible lorsque nous envoyons votre premier bon de commande par le biais d’un e-mail interactif directement dans votre boîte de réception. Vous devrez cliquer sur « Traiter la commande », ce qui vous permettra d’accepter la relation commerciale avec IBM et de créer votre compte.

Le compte standard est une option gratuite qui permet à votre entreprise d’effectuer des transactions sur le réseau. Nous souhaitons que vous soyez pleinement habilité pour pouvoir profiter de tous les avantages et fonctionnalités d’Ariba Network. Lors de la connexion à votre compte, veuillez le mettre à niveau vers un compte entreprise via le lien « Mise à niveau depuis un compte standard » en haut de la page. En cliquant sur le lien « En savoir plus », vous pourrez mieux comprendre les autres avantages découlant de la mise à niveau de votre compte, sans frais supplémentaires pour votre entreprise. Le compte standard a des fonctionnalités limitées et ne permet pas à l’utilisateur d’accéder à la boîte de réception, à la boîte d’envoi, à la fonctionnalité de catalogue en ligne ou aux rapports. Si vous conservez un compte standard, tous les futurs bons de commande continueront d’être envoyés directement dans la boîte de réception du destinataire, et non dans la boîte de réception du compte via un compte entreprise.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un compte standard, veuillez consulter 2 - Configuration du compte : compte standard