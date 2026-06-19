IBM façonne l’avenir du secteur public

À titre de commanditaire Or du PSN Innovation Show, IBM sera présente sur place pour présenter comment une IA de confiance, l’automatisation intelligente et des cadres de gouvernance solides peuvent contribuer à moderniser les services publics et à améliorer les résultats.



En combinant une expertise sectorielle approfondie avec des capacités sécurisées de cloud hybride et d’IA, IBM aide les organisations à rationaliser leurs opérations, à automatiser des processus complexes et à transformer les données en informations exploitables — libérant ainsi de nouvelles possibilités pour l’avenir de l’innovation dans le secteur public au Canada.



Joignez-vous à nous le 16 septembre 2026, à l’Automotive Building, 105 Princes’ Blvd, Toronto (Ontario) M6K 3C3, pour découvrir ce qu’il est possible de réaliser.