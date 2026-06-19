IBM façonne l’avenir du secteur public

Découvrez comment IBM favorise la modernisation grâce à une IA de confiance, à l’automatisation et au cloud hybride.
À titre de commanditaire Or du PSN Innovation Show, IBM sera présente sur place pour présenter comment une IA de confiance, l’automatisation intelligente et des cadres de gouvernance solides peuvent contribuer à moderniser les services publics et à améliorer les résultats.
En combinant une expertise sectorielle approfondie avec des capacités sécurisées de cloud hybride et d’IA, IBM aide les organisations à rationaliser leurs opérations, à automatiser des processus complexes et à transformer les données en informations exploitables — libérant ainsi de nouvelles possibilités pour l’avenir de l’innovation dans le secteur public au Canada.
Joignez-vous à nous le 16 septembre 2026, à l’Automotive Building, 105 Princes’ Blvd, Toronto (Ontario) M6K 3C3, pour découvrir ce qu’il est possible de réaliser.
Tuesday, 16 June | 12:20 PM–12:40 PM Expo Theater #5
AI agents can dramatically accelerate your ability to react to new information and make trusted decisions—but only when they have the right context from your data.
However, preparing datasets for each individual AI use case is time-consuming and expensive hindered by fragmented data landscapes, inconsistent governance and data complexity.
In this session, learn how to power AI agents with real-time context from unstructured and structured data across hybrid data landscapes—without migration. Empower your AI agents and your business to act with confidence.
Speakers:
Victor Povar, Generative and Agentic AI Sales Leader, IBM
Tuesday, 16 June | 3:00 PM–3:40 PM (South Esplanade, Rm TBA)
AI doesn’t deliver value in the lab—it delivers in production. In this live demo, see how IBM moves from building agents with IBM Bob™ to running them at scale with watsonx Orchestrate®, the enterprise AI control plane. We’ll show how agents go from creation to real-world deployment, with full visibility, governance and control. This system is what enterprise AI looks like when it’s not a pilot—but a system you can trust and scale.
Speakers:
Ed Anuff, CPO Data, IBM
Erik Duffield, Americas Data Transformation Services Leader, IBM
Modernisez les services, améliorez l’expérience des citoyens et rationalisez les opérations grâce à des solutions sécurisées, propulsées par l’IA et conçues pour les organismes gouvernementaux.
Une nouvelle étude montre que l’IA évolue plus rapidement que les mécanismes de surveillance au Canada. Réduisez les écarts de gouvernance, renforcez le contrôle et développez la souveraineté numérique grâce à une IA de confiance.
Outillez les équipes du secteur public grâce à l’IA et à l’automatisation afin d’accroître la productivité, de répondre aux pénuries de talents et d’améliorer les résultats pour la population.
Préservez votre autonomie en matière de données, d’infrastructure et de technologie.
Parcours vers la souveraineté numérique : prenez en main votre avenir numérique, selon vos conditions.
La souveraineté, preuves à l’appui. Conçue pour favoriser l’innovation.