IBM au Future of Insurance Canada 2025

The Future of Insurance Canada 2025

IBM est fière d’être commanditaire Argent de The Future of Insurance Canada 2025, les 24 et 25 novembre au Marriott Downtown Toronto. Cet événement phare, organisé par Reuters Events, réunit les leaders de l’assurance au Canada pour relever les défis clés du secteur et explorer des stratégies d’innovation, de résilience et de croissance. Une occasion unique pour les dirigeants de se connecter, partager leurs idées et façonner l’avenir de l’assurance.

IBM animera deux séances interactives :

  • Table ronde exécutive : Comment les assureurs intègrent l’IA dans leurs processus quotidiens pour générer des résultats à forte valeur.
  • Atelier pratique : Stratégies pour déployer des applications d’IA fiables à grande échelle et améliorer l’expérience client.

Ces sessions offrent des conseils concrets pour accélérer la transformation numérique et renforcer la confiance dans les décisions alimentées par l’IA.

Joignez-vous à IBM et aux leaders de l’industrie pour découvrir comment la technologie aide les assureurs à naviguer dans la complexité et à saisir de nouvelles opportunités. Que vos priorités soient la modernisation des systèmes, la personnalisation ou la conformité, IBM est là pour vous aider à diriger avec confiance dans un marché en constante évolution.

Agenda
24 Novembre 2025 | 11:30 AM Transformer la vision en résultats concrets grâce à l’IA appliquée pour l’assurance

Joignez-vous aux experts d’IBM pour découvrir comment les assureurs peuvent transformer leurs opérations grâce à l’IA appliquée. Cette table ronde abordera :

  • L’identification des processus à forte valeur, comme les réclamations, la souscription et l’expérience client.
  • L’utilisation d’Agentics pour une automatisation avancée et des améliorations de service.
  • La définition d’objectifs d’affaires clairs pour confirmer la valeur de l’IA.

Apprenez des stratégies éprouvées pour déployer l’IA à grande échelle grâce à la gouvernance et au design centré sur l’humain. Profitez des leçons tirées de projets réels pour passer des pilotes à la production.

Avec:
Rino Rondinone, Associé et Leader du secteur Assurance​, IBM Consulting
Michael Nolan, Associé, Données et IA, IBM Consulting​
Dr. David Goad, Spécialiste IA et Cloud​, Neudesic
Faisal Yasin, Leader Données et IA du secteur d’Assurance, IBM Consulting

 En savoir plus
25 Novembre 2025 | 09:00 AM Transformer l’assurance avec l’IA agentique : Libérer l’intelligence autonome pour un avenir résilient

Lors de cet atelier interactif, les spécialistes d’IBM guideront les participants dans la cartographie des flux de données clés – clients, réclamations, et polices – afin d’identifier les lacunes où l’IA agentique peut agir de façon autonome.  

Découvrez comment surmonter les principaux obstacles opérationnels et élaborer un plan d’action concret pour intégrer des agents autonomes dans vos opérations – en améliorant l’efficacité, la précision et les résultats pour les clients.

Avec:
Daniel Ruginets, Designer en innovation, IBM Canada
Eric Miliavsky, Leader technologique – Assurance, IBM Canada
Piotr Mierzejewski, Leader technologique – Assurance, IBM Canada


 En savoir plus
Découvrez comment l’IA redéfinit les modèles d’assurance, de l’efficacité à l’expérience client En savoir plus (en anglais)
Explorez des technologies d’IA qui modernisent les services et optimisent les opérations du secteur
Voyez comment Humana améliore ses performances et l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle
Découvrez comment l’IA générative accélère l’innovation et transforme l’avenir de l’assurance (en anglais)
