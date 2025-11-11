IBM au Future of Insurance Canada 2025

IBM est fière d’être commanditaire Argent de The Future of Insurance Canada 2025, les 24 et 25 novembre au Marriott Downtown Toronto. Cet événement phare, organisé par Reuters Events, réunit les leaders de l’assurance au Canada pour relever les défis clés du secteur et explorer des stratégies d’innovation, de résilience et de croissance. Une occasion unique pour les dirigeants de se connecter, partager leurs idées et façonner l’avenir de l’assurance.

IBM animera deux séances interactives :

Table ronde exécutive : Comment les assureurs intègrent l’IA dans leurs processus quotidiens pour générer des résultats à forte valeur.

Atelier pratique : Stratégies pour déployer des applications d’IA fiables à grande échelle et améliorer l’expérience client.

Ces sessions offrent des conseils concrets pour accélérer la transformation numérique et renforcer la confiance dans les décisions alimentées par l’IA.

Joignez-vous à IBM et aux leaders de l’industrie pour découvrir comment la technologie aide les assureurs à naviguer dans la complexité et à saisir de nouvelles opportunités. Que vos priorités soient la modernisation des systèmes, la personnalisation ou la conformité, IBM est là pour vous aider à diriger avec confiance dans un marché en constante évolution.