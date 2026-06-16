Merci d’avoir participé à eHealth 2026 à Halifax, où des leaders et des innovateurs en santé numérique se sont réunis pour explorer l’avenir des soins de santé au Canada. L’événement a mis en lumière la façon dont les technologies émergentes permettent des soins plus connectés, efficaces et centrés sur les patients.

En tant que fier commanditaire Or, IBM a accueilli les participants à son kiosque et à son espace de réseautage afin d’échanger sur la manière dont l’IA, l’automatisation, le cloud et les technologies de nouvelle génération aident les organisations de santé à moderniser leurs opérations, à simplifier les tâches administratives, à améliorer l’expérience des patients et à renforcer la résilience de l’écosystème de la santé.

Si vous n’avez pas pu nous rencontrer ou si vous souhaitez poursuivre la conversation, nous vous invitons à explorer nos ressources et à entrer en contact avec notre équipe. Nous sommes impatients de soutenir votre parcours en santé numérique.