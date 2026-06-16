Merci d’avoir participé à eHealth 2026 avec IBM

Explorer comment l’IA, les données sécurisées et des flux de travail modernisés peuvent transformer les soins de santé.

Médecin femme en tenue de bloc, utilisant une tablette numérique dans un couloir d'hôpital

e-Health26

Merci d’avoir participé à eHealth 2026 à Halifax, où des leaders et des innovateurs en santé numérique se sont réunis pour explorer l’avenir des soins de santé au Canada. L’événement a mis en lumière la façon dont les technologies émergentes permettent des soins plus connectés, efficaces et centrés sur les patients.

En tant que fier commanditaire Or, IBM a accueilli les participants à son kiosque et à son espace de réseautage afin d’échanger sur la manière dont l’IA, l’automatisation, le cloud et les technologies de nouvelle génération aident les organisations de santé à moderniser leurs opérations, à simplifier les tâches administratives, à améliorer l’expérience des patients et à renforcer la résilience de l’écosystème de la santé.

Si vous n’avez pas pu nous rencontrer ou si vous souhaitez poursuivre la conversation, nous vous invitons à explorer nos ressources et à entrer en contact avec notre équipe. Nous sommes impatients de soutenir votre parcours en santé numérique.

Approfondissez l’expertise d’IBM en santé

Dans la continuité des échanges tenus lors d’eHealth 2026, IBM est là pour vous aider à franchir la prochaine étape de votre parcours en santé numérique.

 
Vue aérienne de plusieurs médecins examinant un bloc-notes
Équilibrer les coûts, les attentes et les soins aux patients grâce à une transformation pilotée par l’IA En savoir plus
Rendu 3D de plusieurs blocs formant le chiffre 5
5 tendances pour 2026 : Saisissez des occasions éphémères en toute confiance
Rendu 3D de plusieurs carrés creux formant une pyramide
Comment IBM applique l’IA en interne pour accroître la productivité à grande échelle
Femme examinant une machine dans un milieu hospitalier
Exploiter l’IA pour réduire les coûts des soins en santé mentale
Réduire la charge administrative du personnel du NHS grâce à des services RH propulsés par l’IA
Rendu 3D représentant plusieurs carreaux bleus et des rectangles violets formant une structure abstraite
Souveraineté numérique
Assurer le contrôle des données et la conformité dans des environnements hybrides et multinuages
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