Explorer comment l’IA, les données sécurisées et des flux de travail modernisés peuvent transformer les soins de santé.
Merci d’avoir participé à eHealth 2026 à Halifax, où des leaders et des innovateurs en santé numérique se sont réunis pour explorer l’avenir des soins de santé au Canada. L’événement a mis en lumière la façon dont les technologies émergentes permettent des soins plus connectés, efficaces et centrés sur les patients.
En tant que fier commanditaire Or, IBM a accueilli les participants à son kiosque et à son espace de réseautage afin d’échanger sur la manière dont l’IA, l’automatisation, le cloud et les technologies de nouvelle génération aident les organisations de santé à moderniser leurs opérations, à simplifier les tâches administratives, à améliorer l’expérience des patients et à renforcer la résilience de l’écosystème de la santé.
Si vous n’avez pas pu nous rencontrer ou si vous souhaitez poursuivre la conversation, nous vous invitons à explorer nos ressources et à entrer en contact avec notre équipe. Nous sommes impatients de soutenir votre parcours en santé numérique.
Dans la continuité des échanges tenus lors d’eHealth 2026, IBM est là pour vous aider à franchir la prochaine étape de votre parcours en santé numérique.