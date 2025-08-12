IBM au ALL IN 2025

IBM est fier d’être partenaire leader de l’industrie à ALL IN, le plus grand événement en intelligence artificielle au Canada, organisé par SCALE AI, CEIMIA et Mila. Cette année, plus de 6 000 dirigeants, innovateurs et chercheurs se réuniront pour mettre en valeur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA – des bâtisseurs d’infrastructures technologiques aux entreprises qui intègrent l’IA dans leurs opérations – faisant de cet événement un incontournable pour les leaders qui façonnent l’avenir de l’IA.

IBM participera également à une table ronde et à un atelier pratique qui exploreront des applications concrètes de l’IA agentique, tout en offrant des conseils pratiques pour intégrer ces innovations au sein de votre organisation.

Nous vous invitons à échanger avec les experts d’IBM, à découvrir des solutions d’IA de pointe et à connecter avec des pairs qui façonnent l’avenir de la technologie.