IBM au ALL IN 2025

Les 24 et 25 Septembre, 2025, Palais des Congrès, Montréal

En savoir plus sur l'évènement Explorer la programmation
Image for watsonx Orchestrate digital assistant with female employee at multiple tasks
ALL IN 2025

IBM est fier d’être partenaire leader de l’industrie à ALL IN, le plus grand événement en intelligence artificielle au Canada, organisé par SCALE AI, CEIMIA et Mila. Cette année, plus de 6 000 dirigeants, innovateurs et chercheurs se réuniront pour mettre en valeur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA – des bâtisseurs d’infrastructures technologiques aux entreprises qui intègrent l’IA dans leurs opérations – faisant de cet événement un incontournable pour les leaders qui façonnent l’avenir de l’IA.

IBM participera également à une table ronde et à un atelier pratique qui exploreront des applications concrètes de l’IA agentique, tout en offrant des conseils pratiques pour intégrer ces innovations au sein de votre organisation.

Nous vous invitons à échanger avec les experts d’IBM, à découvrir des solutions d’IA de pointe et à connecter avec des pairs qui façonnent l’avenir de la technologie.

Agenda
24 Septembre 2025 | 1:30 PM L’essor de l’IA agentique : Opportunités et enjeux pour les entreprises

Alors que les systèmes d’IA deviennent de plus en plus autonomes et capables de prendre des décisions au nom des utilisateurs ou des organisations, les entreprises entrent dans une nouvelle ère : celle de l’IA agentique. Cette session explore comment ces agents intelligents — assistants numériques, systèmes décisionnels ou agents autonomes — redéfinissent les modèles d’affaires, les stratégies d’innovation et les enjeux éthiques. Quels nouveaux modèles économiques et gains d’efficacité l’IA agentique permet-elle d’atteindre? Quels risques émergent en matière de gouvernance, de responsabilité et de dérives inattendues? Et comment les entreprises peuvent-elles se préparer à un avenir où les agents d’IA agissent avec une autonomie croissante?

Avec Armand Ruiz, Vice-président de la gestion et de l'ingénierie des
produits pour la plateforme d'IA, IBM

 En savoir plus
24 Septembre 2025 | 2:30 PM Transformer votre entreprise avec l’IA agentique : l’approche d’IBM

Découvrez comment la plateforme d’IA agentique d’IBM permet aux organisations de relever des défis concrets, de stimuler l’innovation et de générer un impact mesurable sur leurs activités. Cette session démontrera comment l’IA agentique aide à concevoir, tester et déployer rapidement des solutions, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et transformant la manière dont les entreprises opèrent.

Animateur : Armand Ruiz, Vice-président de la gestion et de l'ingénierie des produits pour la plateforme d'IA, IBM
Facilitateurs : Alexandre Alle, Michael Belanger, Abdeldjalil Fradj, Jacques-Sylvain Lecointre, Christophe Martin, Greg Piche – IBM Brand Technology Sales & Client Engineering

 Explorer la programmation
Une illustration 3D d’un carré blanc avec un objet circulaire et diverses formes
Votre ressource incontournable pour explorer les applications concrètes des agents IA En savoir plus (en anglais)
Illustration avec des personnes utilisant des applications d'IA
Anticipez les tendances de l’IA qui transforment l’entreprise
Fusion des données structurées et non structurées avec watsonx.data
Libérez le pouvoir de l’IA avec watsonx
Des produits de beauté illustrant la collaboration entre L'Oréal et IBM
L’Oréal et IBM : la beauté optimisée par l’IA
Abonnement à notre infolettre

Suivez les dernières actualités en IA et en technologie en vous abonnant à notre l'infolettre Think. Découvrez de nouvelles solutions, les tendances de l'industrie et les événements à venir.

 S'abonner dès maintenant