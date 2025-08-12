IBM au ALL IN 2025

Les 24 et 25 Septembre, 2025, Palais des Congrès, Montréal
IBM est fier d’être partenaire leader de l’industrie à ALL IN, le plus grand événement en intelligence artificielle au Canada, organisé par SCALE AI, CEIMIA et Mila. Cette année, plus de 6 000 dirigeants, innovateurs et chercheurs se réuniront pour mettre en valeur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA – des bâtisseurs d’infrastructures technologiques aux entreprises qui intègrent l’IA dans leurs opérations – faisant de cet événement un incontournable pour les leaders qui façonnent l’avenir de l’IA.
IBM participera également à une table ronde et à un atelier pratique qui exploreront des applications concrètes de l’IA agentique, tout en offrant des conseils pratiques pour intégrer ces innovations au sein de votre organisation.
Nous vous invitons à échanger avec les experts d’IBM, à découvrir des solutions d’IA de pointe et à connecter avec des pairs qui façonnent l’avenir de la technologie.
Alors que les systèmes d’IA deviennent de plus en plus autonomes et capables de prendre des décisions au nom des utilisateurs ou des organisations, les entreprises entrent dans une nouvelle ère : celle de l’IA agentique. Cette session explore comment ces agents intelligents — assistants numériques, systèmes décisionnels ou agents autonomes — redéfinissent les modèles d’affaires, les stratégies d’innovation et les enjeux éthiques. Quels nouveaux modèles économiques et gains d’efficacité l’IA agentique permet-elle d’atteindre? Quels risques émergent en matière de gouvernance, de responsabilité et de dérives inattendues? Et comment les entreprises peuvent-elles se préparer à un avenir où les agents d’IA agissent avec une autonomie croissante?
Avec Armand Ruiz, Vice-président de la gestion et de l'ingénierie des
produits pour la plateforme d'IA, IBM
Découvrez comment la plateforme d’IA agentique d’IBM permet aux organisations de relever des défis concrets, de stimuler l’innovation et de générer un impact mesurable sur leurs activités. Cette session démontrera comment l’IA agentique aide à concevoir, tester et déployer rapidement des solutions, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et transformant la manière dont les entreprises opèrent.
Facilitateurs : Alexandre Alle, Michael Belanger, Abdeldjalil Fradj, Jacques-Sylvain Lecointre, Christophe Martin, Greg Piche – IBM Brand Technology Sales & Client Engineering
