Rejoignez IBM Bromont et travaillez avec des technologies de pointe

Vous recherchez un emploi stable, concret et stimulant dans un environnement moderne et bien structuré? IBM recrute à son site de Bromont, au Québec — une installation parmi les plus avancées au monde en matière d’assemblage et de test de semi-conducteurs.

Que vous soyez opérateur de production, technicien ou ingénieur, vous ferez partie d’une équipe dynamique qui mise sur la sécurité, l’efficacité et l’innovation, avec des outils à la fine pointe et des processus rigoureux.