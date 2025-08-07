Rejoignez IBM Bromont et travaillez avec des technologies de pointe

Vous recherchez un emploi stable, concret et stimulant dans un environnement moderne et bien structuré? IBM recrute à son site de Bromont, au Québec — une installation parmi les plus avancées au monde en matière d’assemblage et de test de semi-conducteurs.
Que vous soyez opérateur de production, technicien ou ingénieur, vous ferez partie d’une équipe dynamique qui mise sur la sécurité, l’efficacité et l’innovation, avec des outils à la fine pointe et des processus rigoureux.
Un site de calibre mondial
Depuis plus de 50 ans, l’usine IBM de Bromont est un pilier de l’industrie microélectronique en Amérique du Nord. Elle transforme des composants semi-conducteurs de haute technologie en solutions microélectroniques de pointe, tout en jouant un rôle clé dans la recherche et le développement chez IBM.
Ce que nous offrons :
Vous envisagez de déménager? Bromont est une destination de choix pour les amateurs de plein air et la qualité de vie.
Située au pied des collines montérégiennes, à environ 85 km de Montréal, Bromont offre un cadre naturel exceptionnel : sentiers de randonnée et de vélo, pistes de ski, terrains de golf, zones protégées… sans oublier son charme patrimonial, ses restaurants, microbrasseries et marchés locaux.
Postes en production et technique :
Postes en ingénierie et spécialisés :
Que vous soyez diplômé(e) récent(e) ou en reconversion professionnelle, IBM Bromont vous offre une expérience concrète sur le terrain, avec des possibilités d’apprentissage et d’évolution.
Nos programmes de formation permettent d’obtenir un diplôme technique tout en travaillant, ouvrant la voie à des postes de technicien ou de leader. Plusieurs de nos employés ont progressé grâce à ces parcours internes.