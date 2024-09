La cybersécurité est une préoccupation critique de l'entreprise, de la première ligne des technologies de l’information jusqu’à l'équipe de direction. Les attaques peuvent perturber les opérations, fragmenter les chaînes d'approvisionnement et entamer la confiance des clients : trouver le juste milieu entre défense organisationnelle et croissance de l'entreprise est pour le moins délicat.

IBM Security contribue à renforcer les plus grandes entreprises et les gouvernements du monde grâce à un portefeuille intégré de produits et de services de sécurité. Soutenues par la recherche IBM Security X-Force de renommée mondiale, nos solutions basées sur l'IA permettent aux organisations d'anticiper les menaces, de protéger les données en mouvement et de réagir avec rapidité et précision, sans entraver l'innovation des activités.