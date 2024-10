O que é um passaporte de vacinação?

Um passe de saúde digital ( não deve ser confundido com um passaporte de vacinação) é uma opção voluntária e conveniente para os indivíduos compartilharem seu estado de saúde, como se tivessem sido vacinados ou testados negativos para o COVID-19. Em vez de ter que se lembrar de carregar vários documentos, as pessoas com passes de saúde digitais podem compartilhar um código QR escaneável em seu smartphone ou imprimir uma cópia em papel de sua credencial que confirma seu estado, enquanto as informações pessoais permanecem criptografadas com segurança em uma carteira digital no telefone do indivíduo.



Com os lançamentos das vacinas contra o COVID-19 em andamento em todo o mundo, os passes digitais de saúde são uma das muitas ferramentas que governos, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e grupos setoriais estão considerando para ajudar as pessoas a retornar às suas atividades favoritas. Por exemplo, em março de 2021, o estado de Nova York lançou o Excelsior Pass, um passe de saúde digital gratuito, seguro e voluntário para apoiar a reabertura segura de Nova York.

Mesmo após o fim da pandemia do COVID-19, a tecnologia de credenciamento digital continuará sendo uma ferramenta útil para os indivíduos demonstrarem que receberam todas as vacinas necessárias ou outros aspectos do seu estado de saúde. As credenciais digitais também podem se tornar uma maneira útil para as escolas gerenciarem os registros de vacinação dos alunos ou para os empregadores supervisionarem quaisquer liberações médicas ou vacinas necessárias para locais de trabalho.