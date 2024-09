O que são códigos de conduta para fornecedores?

Os códigos de conduta para fornecedores também podem conter seções sobre ética e sistemas de gestão.

Ética

Normas éticas promovem os mais altos padrões de integridade nos negócios, como tolerância zero contra suborno, corrupção, extorsão e peculato, bem como o cumprimento das leis anticorrupção, como a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior nos EUA e a Lei de Suborno de 2010 no Reino Unido. Também enfatizam a transparência nas negociações comerciais; proteção dos direitos de propriedade intelectual; práticas comerciais justas; padrões de concorrência justos e livres de conflitos de interesse; fornecimento responsável de minerais, incluindo a devida verificação da cadeia de custódia desses minerais; proteção para denunciantes; e a proteção das informações pessoais de todos com quem uma empresa faz negócios.

Sistemas de gerenciamento

Usando sistemas de gerenciamento, as empresas podem monitorar seus relacionamentos com fornecedores e a conformidade com os códigos de conduta para fornecedores, bem como a conformidade com a legislação pertinente. Os elementos desses sistemas podem incluir treinamento sobre a implementação de procedimentos em sintonia com o código, gerenciamento de riscos, auditorias e avaliações para verificar a não conformidade e um processo de ação corretiva para lidar com as deficiências. Esses sistemas podem facilitar a melhoria contínua das empresas enquanto trabalham para alcançar objetivos ambientais, sociais e de saúde e segurança.