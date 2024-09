O que é o Apache Ranger?

O Apache Ranger também suporta auditoria centralizada do acesso dos usuários e ações administrativas para uma visibilidade abrangente do uso de dados sensíveis por meio de uma loja de auditoria centralizada que rastreia todas as solicitações de acesso em tempo real e suporta múltiplas lojas de auditoria, incluindo Elasticsearch e Solr.

Muitas empresas estão hoje procurando aproveitar o stack Open Data Lake Analytics, que é a alternativa aberta e flexível ao data warehouse. Neste stack, você tem flexibilidade em relação ao seu armazenamento, computação e segurança para obter SQL no seu data lake. Com o Ahana Cloud, o stack inclui AWS S3, Presto e, neste caso, nossa integração com Apache Ranger.