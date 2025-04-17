Ocorrendo em 30% dos casos, o abuso de identidades de usuários continuou sendo o ponto de entrada preferencial para invasores em 2024. Um aumento nos e-mails de phishing que entregam malware e realizam phishing de credenciais está alimentando essa tendência e pode ser atribuído ao fato de os invasores usarem a IA para escalar a distribuição. Com quase um em cada três incidentes resultando em roubo de credenciais, o abuso de identidade não tem fim à vista.

Para piorar a situação, há um mercado próspero na dark web que comercializa credenciais roubadas. A análise indica que houve um aumento de 12% nas credenciais de infostealers à venda na dark web em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2024, só os cinco principais infostealers tinham mais de 8 milhões de anúncios na dark web. Com cada listagem tendo o potencial de conter centenas de credenciais, o número real é sem dúvida muito maior.