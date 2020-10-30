Cobrir o WannaCry em tempo real me deixou intrigada e cheia de perguntas, mesmo anos depois. Sempre que o ataque voltava a ser assunto nos últimos três anos, eu ouvia o mesmo tema repetido: WannaCry foi avassalador e mudou a maneira como abordamos a cibersegurança e como enxergamos os riscos para os negócios.

Para mim, esse sentimento era amplo demais para um evento dessa magnitude. Eu tinha perguntas específicas. Como foi ser um profissional de segurança em 12 de maio de 2017? Qual foi o impacto total para empresas e governos em todo o mundo? Como o que aprendemos naquele dia moldou nosso cenário atual de negócios, tecnologia e cibersegurança?

Eu também me perguntava como o fato de o mundo inteiro estar assistindo ao evento — pelas redes sociais e pelos sites de notícias digitais — mudou tanto a resposta quanto o impacto geral. Líderes empresariais e o público acompanhavam a cobertura, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Quase todos concordavam que aquilo parecia sombrio. Eu também queria saber se isso intensificou o pânico público ou ajudou a resolver o problema mais rápido.

“Isso ainda é grande. É citado como o exemplo de algo para o qual as organizações não estavam preparadas. Foi um alerta muito importante para muitas empresas”, diz Tracey Nash, gerente do programa IBM X-Force Incident Command. Nash considera o dia 12 de maio de 2017 como o momento em que as organizações perceberam que precisavam considerar o lado empresarial dos riscos de cibersegurança.

Para descobrir exatamente o que aconteceu — e, ainda mais importante, por que o WannaCry deixou uma cratera no cenário — conversei com pessoas importantes que responderam ao ataque. Uma das pessoas com quem passei muitas horas conversando foi Wendi Whitmore, vice-presidente da IBM X-Force Threat Intelligence. Também falei com Christopher Scott, diretor de Security Innovation and Remediation (Office of the CISO) na IBM, para obter sua perspectiva sobre os eventos daquele dia e sobre a recuperação após o ataque.

Esta história narra a jornada para descobrir o que realmente aconteceu naqueles dias caóticos três anos atrás — e como o impacto e o legado do WannaCry permanecem vivos até hoje.

