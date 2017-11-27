Cracken em ação: uma aventura de quebra de senhas

Solicitamos nosso hardware de quebra de senha em fevereiro de 2017. Se as placas GTX Ti tivessem sido lançadas antes que finalizássemos nosso pedido, teríamos escolhido essas placas, pois elas oferecem um aumento significativo nas taxas de hash em relação à GTX 1080 padrão. É muito provável que nossa próximo equipamento utilize esse componente.

Podemos justificar com facilidade o custo deste equipamento de quebra de senha apenas com base nos custos mensais. No entanto, vale a pena analisar as taxas de quebra de hash.

Provedor em nuvem 8x Nvidia Tesla K80s SHA1 e Hashcat: 14,8 GH/s Bcrypt e Hashcat: 15,2 kH/s NTLM e Hashcat: 66,493 GH/s



Cracken do X-Force Red 8x Nvidia GTX 1080s Founders Edition SHA1 e Hashcat: 66,1 GH/s Bcrypt e Hashcat: 118,6 kH/s NTLM e Hashcat: 334 GH/s



Construir nosso próprio hardware nos dá muito mais cavalos de potência. Lembre-se de que esses números são apenas de um nó. Quando desenvolvemos o Cracken, construímos dois nós, o que significa que temos um total de 16 GPUs em que podemos executar trabalhos de quebra de senha. Com base nesses números, as placas GTX 1080 são significativamente mais rápidas para quebrar hashes por um custo mais baixo.

Há alguns anos, em outro cluster de quebra de senhas, troquei a pasta térmica de um conjunto de ATI 390X, o que efetivamente reduziu a temperatura das placas. Estávamos atingindo o limite máximo de desligamento térmico com bastante frequência durante nossas execuções. A falha de uma única placa afetava todo o barramento PCI e o servidor. Para colocar o sistema novamente em funcionamento, era necessário desligá-lo fisicamente. Após a instalação de uma nova pasta térmica nas placas ATI, as temperaturas máximas das placas diminuíram em pelo menos 4 graus Celsius, impedindo que elas atingissem o ponto de desligamento térmico.

Antes de instalar nossas placas Nvidia GTX 1080FE, tive a brilhante ideia de trocar a pasta térmica em uma das placas. Desmontei, removi a pasta térmica de fábrica e coloquei minha própria pasta de alta qualidade. Sou rebelde, então anulei a garantia de uma das nossas 16 placas. Isso ajudou? Não o suficiente para justificar o tempo gasto. Ao que parece, as placas GTX 1080 possuem uma boa pasta térmica, e o ventilador da edição Founders Edition cumpre bem a função de dissipar o calor das placas já na configuração de fábrica. Além disso, os gabinetes externos contam com três ventoinhas de grande porte para promover a circulação de ar.

Com as placas Nvidia GTX 1080, o desligamento térmico não foi um problema. Mas, com essas placas, o mais importante mesmo é ter um fluxo de ar adequado e fontes de alimentação fortes e confiáveis. Mantemos essas placas em gabinetes externos de GPU para evitar que elas travem e acabem derrubando todo o cluster junto.