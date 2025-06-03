IBM X-Force Threat Analysis: presença da DCRat crescendo na América Latina

No início de maio de 2025, a IBM X-Force observou que o Hive0131 conduzia campanhas por e-mail direcionadas a usuários na Colômbia com notificações eletrônicas de processos criminais, alegando ser do Poder Judicial da Colômbia. Hive0131 é um grupo com motivação financeira, provavelmente originário da América do Sul, que conduz campanhas rotineiramente em grande parte na América Latina (LATAM) para entregar uma ampla variedade de cargas úteis de commodities. As campanhas atuais imitam a correspondência oficial e contêm um link incorporado ou uma isca em PDF com um link incorporado. Clicar no link incorporado iniciará a cadeia de infecção para executar o trojan bancário "DCRat" na memória.
O DCRat é operado como um Malware-as-a-Service (MaaS), aparecendo pela primeira vez em pelo menos 2018, e fortemente anunciado nos fóruns de crime cibernético russos, comprado por cerca de USD 7 por uma assinatura de dois meses. A presença do DCRat é generalizada e se tornou cada vez mais popular na América Latina desde pelo menos 2024. Durante o verão de 2024, a X-Force observou várias campanhas direcionadas fortemente a entidades na Colômbia, todas imitando uma empresa da América Latina especializada em ecossistemas de documentos eletrônicos no México e na Colômbia. No entanto, dadas as diferenças na cadeia de infecção e na entrega do DCRat, a X-Force avalia que as campanhas de 2024 e atuais foram conduzidas por agentes diferentes. As campanhas observadas em 2024 dependiam muito de arquivos rar protegidos por senha contendo NSIS para executar um downloader GuLoader, enquanto essas campanhas recentes dependem de um carregador .NET ofuscado que chamamos de VMDetectLoader.
O DCRat vem com plug-ins capazes de realizar as seguintes tarefas, embora os agentes de ameaças possam criar plug-ins personalizados para realizar tarefas adicionais:
MaaS
No início de maio de 2025, a X-Force observou campanhas de e-mail Hive0131 imitando o Poder Judicial da Colômbia (Rama Judicial de Colômbia), alegando ser do Circuito Civil de Bogotá, Colômbia, para enviar notificações eletrônicas de processos criminais. As campanhas observadas contêm uma isca em PDF com um link para um TinyURL ou contêm um link incorporado para um local do Google Docs.
Visão geral da cadeia de infecção - PDF com MinyURL
Para os e-mails contendo uma isca em PDF que leva a um thinurl, a vítima é redirecionada para um arquivo ZIP chamado 1Juzgado 08 Civil Circuito de Bogotá Notificacion electronica Orden de Embargo.Uue. O arquivo ZIP contém arquivos benignos, bem como um arquivo JavaScript malicioso chamado 1Juzgado 08 Civil Circuito de Bogotá Notificacion electronica Orden de Embargo.Uue O arquivo JavaScript baixa uma carga útil de JavaScript de um site paste[.]ee e o executa. Essa carga útil então executa um comando do PowerShell que faz download de um JPG de hxxps://archive[.]org/download/new_ABBAS/new_ABBAS.jpg com um carregador codificado em base64 anexado ao final do arquivo. Uma vez executado, o carregador faz download e executa o DCRat na memória.
O carregador recebe o nome de VMDetectLoader devido à sua capacidade de determinar se está sendo executado em uma área de testes. A análise indica que o carregador é baseado no projeto de código aberto https://github.com/robsonfelix/VMDetector.
Visão geral da cadeia de infecção - Link incorporado do Google Docs
Essa cadeia de infecção é iniciada com e-mails de phishing que contêm um link para um download do Google Docs de um arquivo ZIP protegido por senha chamado CUI 158616000129-2025-10047_122011111777.zip, a senha do qual está no e-mail e é 3004. O arquivo contém um downloader em lote, CUI 158616000129-2025-10047_122011111777.bat, que baixa e executa um componente VBScript (VBS) ofuscado a partir de
A carga útil final é então baixada pelo VMDetectLoader por meio de um URL do paste[.]ee passado a ele pelo script PowerShell.a ele pelo script PowerShell.
VMDetectLoader é um carregador ofuscado .NET (Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll) que pode ser encontrado no VirusTotal em https://www.virustotal.com/gui/file/0df13fd42fb4a4374981474ea87895a3830eddcc7f3bd494e76acd604c4004f7. A análise dos metadados do carregador indica que o código é baseado no projeto de código aberto https://github.com/robsonfelix/VMDetector.
Atributos de assembly:
Antes de carregar a carga útil, o carregador detecta máquinas virtuais, imprimindo uma lista de atributos de host no console, caso uma VM seja detectada. Por exemplo:
Funcionalidade
O VMDetectLoader é executado por meio de sua função
Argumento
Descrição
$storeman
URL do Pastee invertida, a partir da qual é baixado uma carga útil codificada em base64.
MSBuilld
Processo de injeção de alvo
C:\Users\Public\Downloads
Caminho usado na criação de uma tarefa agendada:
C:\Users\Public\Downloads\rhabdosteus.js
1
Sinalização que indica verificações de processo
bimetallism
Nome da tarefa agendada
Durante a execução, o VMDetectLoader descriptografa por XOR strings relevantes conforme necessário a partir do recurso .NET “hIXS”.
Exemplos de strings descriptografadas
Persistência
Se configurado para isso, é criada uma tarefa agendada para executar o seguinte comando do PowerShell, que baixa e executa uma carga útil de JavaScript:
Talvez outra tarefa seja criada, se configurada, para executar a carga útil do JavaScript usando o seguinte comando:
O carregador também pode criar uma chave de execução do Registro para executar a carga útil:
Injeção de processo
O VMDetectLoader tem a capacidade de usar a técnica de injeção de detalhamento do processo para carregar uma carga útil em várias instâncias do processo de destino. Por exemplo, para a campanha analisada, C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\MSBuild.exe (32-bit) ou C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\MSBuild.exe (64 bits) é o processo de destino. A função responsável pela injeção de processo é nomeada HackForums.gigajew.x64.Load() para amostras de 64 bits e dnlib.IO.Tools.Ande() para amostras de 32 bits.
Processo de moldagem por injeção:
Se o VMDetectLoader determinar que está sendo executado em um ambiente seguro, a carga útil final será carregada por meio de esvaziamento de processo. Nesta instância, a carga útil final é DCRat com os seguintes dados de configuração.
A X-Force rastreia vários grupos que operam no cenário de ameaças da América Latina e que realizam campanhas de e-mail que entregam MaaS com o objetivo de ganho financeiro. Entre os grupos monitorados estão o Hive0148 e o Hive0149, que se concentram no fornecimento do Trojan Banking Grandoriero, o Hive0153, que utiliza malware Advent e SambaSpy, e o Hive0131. Embora o Hive0131 normalmente se concentre em operações com a entrega de malware, como QuasarRAT e NjRAT, a X-Force observou um aumento em campanhas envolvendo o DCRat. Com a observação constante e contínua de malware bancário entregue aos usuários na LATAM, a IBM X-Force avalia que a América Latina continuará sendo alvo de agentes de ameaças que buscam implementar trojans bancários por meio de campanhas de phishing na tentativa de obter credenciais de usuários e outras informações confidenciais.
As entidades na LATAM são incentivadas a ter cuidado com e-mails que contenham anexos, links ou que contenham downloads de arquivos. Além disso, as entidades são aconselhadas a realizar o seguinte:
Indicador
Tipo de indicador
Contexto
4ce1d456fa8831733ac01c4a2a32044b6581664d3
SHA256
Arquivo portador
6a632d8356f42694adb21c064aa9e8710b65addd
SHA256
Arquivo ZIP
1603c606d62e7794da09c51ca7f321bb555044916
SHA256
DCRat
ceb88c09069b5ddc8ca525b7f2e26c4852465bc0
SHA256
JS
0df13fd42fb4a4374981474ea87895a3830eddcc7f3
SHA256
Carregador .NET ofuscado
db21cc64fb7a7ed9075c96600b7e7e7007a0df7cb8
SHA256
Arquivo ZIP
3c95678d140825b56e04298ce6238ce22b34611d25
SHA256
Script PS
7c3fbea63b7cdf013ef26831bb1850c80f4bfad0103328
SHA256
Script PS
b16588e0e2c6a0c8ff080ded57abe8159008d040ae
SHA256
Downloader de scripts em lote
hxxps://tinyurl[.]com/2ypy4jrz?id=5541213d-0ed8
URL
Link do PDF incorporado
hxxp://paste[.]ee/d/bx699sF9/0
URL
URL de download da carga útil
hxxps://docs[.]google[.]com/uc?export=download&id=1aJuQtm8YUqZv12E-atslt_GvBWZ
URL
Link de e-mail incorporado
hxxp://paste[.]ee/d/jYHEqBJ3/0
URL
URL de download da carga útil
hxxps://archive[.]org/download/new_ABBAS/new_
URL
URL de download de JPG
hxxps://ia601205.us.archive[.]org/26/items/new_
URL
URL de download de JPG
O IBM X-Force Premier Threat Intelligence agora está integrado ao OpenCTI, fornecendo inteligência de ameaças praticável sobre essas atividades e muito mais. Acesse insights sobre agentes de ameaças, malware e riscos do setor. Instale o Conector OpenCTI para aprimorar a detecção e a resposta, fortalecendo sua cibersegurança com a expertise do IBM X-Force. Saia na frente —integre hoje mesmo.
Entenda as ameaças mais recentes e fortaleça suas defesas na nuvem com o relatório X-Force Cloud Threat Landscape
Aprenda a resolver os desafios e aproveitar a resiliência da IA generativa na cibersegurança.
Proteja sua organização contra ameaças globais com a equipe do IBM® X-Force, formada por hackers, especialistas em resposta a incidentes, pesquisadores e analistas, que trabalha com foco nas ameaças.
Use as soluções de detecção e resposta a ameaças da IBM para fortalecer sua segurança e acelerar a detecção de ameaças.
Proteja seu ambiente móvel com as soluções abrangentes de defesa contra ameaças móveis do IBM MaaS360.
Tenha soluções abrangentes de gerenciamento de ameaças, protegendo habilmente a sua empresa contra os ataques cibernéticos.