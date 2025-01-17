Ser um bom host de CLR – modernizar as técnicas ofensivas do .NET

Eu mencionei acima que tentar criptografar alocações de memória CLR vai de "meio instável" a "muito instável", dependendo de como exatamente você faz isso. Isso ocorre porque se você criptografar ou liberar um pedaço de memória que o CLR tentará referenciar mais tarde, o CLR gerará um erro e travará seu processo. No entanto, há uma exceção que descobri: alocações feitas durante os carregamentos iniciais de assembly.

Ao carregar um assembly, seja ele da memória ou do disco, o CLR alocará espaço e mapeará o assembly na memória. Até onde eu sei, não havia uma maneira pública e eficaz de identificar e apagar essa região de memória, além de pesquisar na memória do processo por padrões de bytes ou alocações do tamanho esperado. As personalizações do CLR fornecem um mecanismo fácil para acompanhar essas alocações na forma do método AcquiredVirtualAddressSpace . Este método é um retorno de chamada de notificação que é acionado sempre que o CLR carrega um assembly no processo, e o retorno de chamada inclui o endereço e o tamanho da alocação como argumentos. De acordo com meus testes, esse retorno de chamada só é acionado quando um assembly é carregado no processo, o que nos fornece uma boa maneira de acompanhar as alocações de carregamento do assembly. Para garantir a robustez, você pode verificar o tamanho ou analisar a memória para assegurar que se trata do assembly esperado. Veja abaixo um exemplo de implementação desse método. Como se trata apenas de um retorno de chamada de notificação, você pode fazer o que quiser e simplesmente retornar S_OK .