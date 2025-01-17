Ser um bom host de CLR – modernizar as técnicas ofensivas do .NET

A equipe vermelha é definida por sua capacidade de comprometer os endpoints e tomar ações para completar os objetivos. Para alcançar o primeiro caso, muitas equipes implementam seu próprio comando e controle (C2) personalizado ou usam uma opção de código aberto. Para este último, há um fluxo constante de ferramentas pós-exploração que aproveitam vários recursos no Windows, Active Directory e aplicações de terceiros. O mecanismo de execução para essa ferramenta, nos últimos anos, dependeu fortemente da execução de assemblies .NET na memória.
Apesar de ser uma parte tão grande do arsenal moderno da equipe vermelha, a habilidade de executar conjuntos .NET em um endpoint comprometido permaneceu praticamente estagnada. Neste post de blog, discutiremos como as equipes vermelhas podem trazer seus recursos de execução do .NET para esta década.
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Não faz muito tempo, muitas equipes vermelhas dependiam do PowerShell para ferramentas de pós-invasão. A Cobalt Attack deu um passo para mudar isso em 2018, implementando o módulo de assembly de execução. O assembly de execução geraria um processo sacrificial e injetaria uma DLL refletiva nele que carregaria o tempo de execução comum (CLR) e executaria um assembly .NET fornecido pelo operador.
Isso resultou na migração de muitas ferramentas pós-invasão para assemblies .NET. Depois de um tempo, os defensores começaram a fazer detecções para o comportamento de "fork-and-run" do assembly de execução, ou seja, a injeção de biblioteca refletiva. Para contornar isso, Shawn Jones, também da equipe IBM Adversary Simulation, desenvolveu o InlineExecute-Assembility Beacon Object File (BOF). Isso permitiu que os operadores se afastassem do comportamento de "fork-and-run" (bifurcar e executar) de assembly de execução e permanecessem dentro do processo de implantação. Desde então, muitos frameworks C2 adotaram esse comportamento nativamente.
Se você ainda não está familiarizado com como hospedar o CLR e executar assemblies .NET, recomendo que leia a postagem do blog de Shawn vinculada acima.
A técnica de assembly de execução aproveita uma funcionalidade do Windows conhecida como “Hospedagem de CLR não gerenciada “. O Common Language Runtime, ou CLR, é o ambiente de tempo de execução para .NET. Os usuários podem escrever assemblies .NET em várias linguagens (C#, F# etc.) que são compilados em uma Linguagem Intermediária (IL). O CLR é responsável por pegar um assembly contendo IL e executá-lo.
Tradicionalmente, a técnica de execução de assembly tem se baseado no uso da obsoleta interface
. Ao carregar a partir de uma matriz de bytes, evitamos o problema de ter que gravar qualquer código no sistema de arquivos, o que poderia ser analisado por soluções de segurança.
Desde então, o
foi substituído pela interface.
Figura 1: Página MSDN para a interface ICLRRuntimeHost
Os documentos do MSDN para a interface
Observação: embora não possamos usar
O método
nos permite fornecer nossa própria implementação da interface COM
, que é como podemos instruir o CLR a usar várias funcionalidades de personalização. As personalizações do CLR são uma funcionalidade pouco comentada que permite aos desenvolvedores controlar aspectos do CLR. As personalizações funcionam usando várias interfaces de "gerenciador" que nós, como desenvolvedores, podemos implementar, e nossa implementação
informará ao CLR quais gerenciadores gostaríamos que ele utilizasse. Qualquer coisa que não implementarmos será simplesmente tratada pela CLR como normalmente seria. Veja abaixo uma lista dos gerenciadores compatíveis.
Figura 2: Algumas das interfaces compatíveis com personalizações de CLR
Usei caixas vermelhas para destacar os dois gerenciadores que serão abordados nesta postagem do blog:
Escrevi minha prova de conceito inicial para as personalização do CLR em C++, mas acabei optando por reimplementar tudo em C puro, que é o que veremos neste post. Prefiro implantes escritos em C para evitar o excesso de código do C++, então também queria que essa estrutura de execução de assembly fosse em C. Implementar interfaces COM em C é uma tarefa árdua, mas espero que as informações a seguir facilitem o processo no futuro. Veja a seguir como você precisa definir a interface
que chamei de “MyHostControl”.
Figura 3: Arquivo de cabeçalho implementando a interface IHostControl
Para implementar nossa interface COM, precisamos dos seguintes componentes (listados acima, nesta ordem):
Implementar os métodos em si é um pouco mais direto, como mostrado abaixo:
Figura 4: Implementação dos métodos QueryInterface, AddRef e Release
Como mencionei anteriormente, os métodos
Figura 5: Implementação do método GetHostManager
Aqui não precisamos implementar o método
Agora que implementamos nossa interface
podemos chamar
e iniciar o CLR. Veja abaixo um trecho de código para realizar as tarefas normais de hospedagem do CLR (
,
,
), e então chamar
utilizando nossa interface de controle de host personalizada. Em seguida, iniciamos o CLR.
Figura 6: Chamando o SetHostControl e iniciando o CLR
Agora que sabemos como implementar interfaces COM em C, implementar gerenciadores específicos torna-se mais simples. A interface
nos permite controlar o gerenciamento de memória do CLR. Veja abaixo uma lista de todas as funções que precisamos implementar para
.
Figura 7: Lista de métodos para a interface IHostMemoryManager
Você provavelmente notou alguns métodos que permitem alguns comportamentos interessantes, ou seja, os métodos Virtuais* (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree) que são usados para fazer a maior parte do gerenciamento de memória no Windows. Veja abaixo uma implementação muito básica desses métodos.
Figura 8: Implementação de VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery e VirtualProtect
Ao assumir o controle das alocações de memória, o operador pode configurá-las da maneira que desejar. Por exemplo, você pode executar as chamadas da API de alocação via chamadas de sistema indiretas. Você também pode rastrear todas as alocações feitas pelo CLR e criptografá-las quando seu implante entrar em modo de repouso. Observe que a criptografia de alocações CLR não é muito estável. Além dos métodos virtuais*, existe também o método
Eu mencionei acima que tentar criptografar alocações de memória CLR vai de "meio instável" a "muito instável", dependendo de como exatamente você faz isso. Isso ocorre porque se você criptografar ou liberar um pedaço de memória que o CLR tentará referenciar mais tarde, o CLR gerará um erro e travará seu processo. No entanto, há uma exceção que descobri: alocações feitas durante os carregamentos iniciais de assembly.
Ao carregar um assembly, seja ele da memória ou do disco, o CLR alocará espaço e mapeará o assembly na memória. Até onde eu sei, não havia uma maneira pública e eficaz de identificar e apagar essa região de memória, além de pesquisar na memória do processo por padrões de bytes ou alocações do tamanho esperado. As personalizações do CLR fornecem um mecanismo fácil para acompanhar essas alocações na forma do método
. Este método é um retorno de chamada de notificação que é acionado sempre que o CLR carrega um assembly no processo, e o retorno de chamada inclui o endereço e o tamanho da alocação como argumentos. De acordo com meus testes, esse retorno de chamada só é acionado quando um assembly é carregado no processo, o que nos fornece uma boa maneira de acompanhar as alocações de carregamento do assembly. Para garantir a robustez, você pode verificar o tamanho ou analisar a memória para assegurar que se trata do assembly esperado. Veja abaixo um exemplo de implementação desse método. Como se trata apenas de um retorno de chamada de notificação, você pode fazer o que quiser e simplesmente retornar S_OK .
Figura 9: Implementação do método AcquiredVirtualAddressSpace
Ao contrário das outras alocações feitas pelo CLR, não tive problemas em criptografar ou limpar essa região de memória após o término da execução do assembly. Você pode ter problemas se tentar executar o mesmo assembly no mesmo domínio de aplicativo novamente, pois o CLR pode tentar usar o assembly em cache que agora é inválido. A maioria das implementações de execute-assembly criará um novo domínio de aplicativo e o destruirá após a execução, portanto, certifique-se de testar com sua implementação.
Essa funcionalidade de notificação também tem uma aplicação defensiva menor. Normalmente, os produtos defensivos usarão o Event Tracing for Windows (ETW) para manter o controle das cargas de assembly no CLR, mas isso fornece outra maneira de ser notificado se um assembly tiver sido carregado no processo. Como a lidar com e o tamanho da memória estão incluídos, seria trivial para um produto defensivo realizar uma varredura de memória nessa região.
Os outros gerenciadores que analisaremos são
e
.
é responsável por duas coisas: fornecer ao CLR uma lista de assemblies que ele deve manipular para carregar (em vez de nós, como host do CLR) e retornar uma interface para o
CLR.
tem dois métodos:
e.
será chamado sempre que o CLR for solicitado a carregar um assembly que não esteja na lista de assemblies que o CLR é responsável por carregar (retornada por
). O CLR chama
e passa a string de identidade para um assembly, e
é responsável por retornar os bytes do assembly. Você provavelmente já viu uma string de identidade antes; ela se parece com algo como: “
”.
Depois que resolver o assembly
, o conteúdo do assembly será retornado definindo um ponteiro que é fornecido como um argumento. Destaquei o argumento relevante,
, na captura de tela abaixo.
Figura 10: Argumentos para o método ProvideAssembility da interface IHostAssembilityStore
O assembly é retornado definindo o ponteiro para lidar com um IStream na memória. Normalmente, o CLR tentaria localizar o assembly seguindo sua ordem de pesquisa de diretório no disco, semelhante ao carregamento de uma LLC em um processo normal do Windows. Mas como podemos fornecer nossa própria implementação, podemos atender a uma solicitação de um assembly que normalmente seria carregado do disco e, em vez disso, fornecer um assembly que temos na memória. Os bytes de assembly precisam estar em um IStream, o que pode ser feito usando a função SHCreateMemStream que recebe uma matriz de bytes e retorna um IStream.
Você pode estar se perguntando por que isso é importante se é simplesmente outra maneira de carregar assemblies na memória. E quanto ao Anti-Malware Scan Interface (AMSI)?
O AMSI é responsável por examinar qualquer assembly carregado de forma reflexiva em busca de conteúdo malicioso. O Windows Defender usa o AMSI, e ele também permite que outros EDRs se conectem para inspecionar o conteúdo de assemblies carregados na memória. Alguns tendem a menosprezar o AMSI porque ele pode ser contornado, mas, na minha opinião, para algo que vem instalado por padrão no Windows, o AMSI é uma funcionalidade de segurança bastante eficaz. No mínimo, ele detecta uma grande quantidade de ferramentas maliciosas .NET “padrão” (como o Seatbelt) sendo executadas na memória. Existe uma longa e rica história de jogo de gato e rato envolvendo bypasses de AMSI entre red teamers, mas muitos desses bypasses dependem de alterar (“patching”) os bytes de funções-chave (como AmsiScanBuffer) para que elas não sejam executadas ou retornem um valor “limpo”. Os bypasses tradicionais de AMSI são problemáticos porque deixam bytes alterados (Copy-on-Write) na seção .text da memória de AMSI.dll, o que é uma evidência óbvia para qualquer defensor monitorando um processo suspeito. Bypasses mais sofisticados, como ganchos de ponto de interrupção de hardware, também possuem outros IOCs associados, como a inspeção do contexto de thread para identificar o uso de registradores de depuração.
Ao implementar nossa própria versão do método
, podemos contornar o AMSI completamente. Tradicionalmente, o método
é usado para carregar assemblies de uma matriz de bytes e o
é instrumentado pelo AMSI. Mas você sabia que existem outras funções Load_* pouco utilizadas?
Figura 11: A família de métodos Load
Agora vem a parte importante: como estamos chamando
Abaixo está um exemplo de execução do Seatbelt via uma chamada para
Figura 12: Executando o Seatbelt e ignorando o AMSI
Figura 13: Uma listagem de módulos de processo sem o AMSI.dll carregado
De acordo com um artigo CLR Inside Out, publicado na edição de agosto de 2006 da revista MSDN, a própria Microsoft utilizou uma técnica semelhante para permitir que o SQL Server 2005 carregasse assemblies .NET diretamente do banco de dados, em vez de carregá-los do disco. A capacidade de armazenar e executar assemblies .NET a partir de um banco SQL é, inclusive, uma técnica clássica estudada em movimentação lateral dentro do contexto de segurança ofensiva, e pode ser realizada com facilidade utilizando o SQLRecon, outra ferramenta da X-Force Red desenvolvida por Sanjiv Kawa.
Estou disponibilizando uma prova de conceito para essa técnica, que você pode encontrar no GitHub aqui. Esta prova de conceito mostra como implementar as interfaces COM
,
,
,
e
. Ele chama
e inicia o CLR usando a interface
.
A implementação do gerenciador de memória simplesmente chama as APIs corretas do Windows (ex: VirtualAlloc), mas inclui um exemplo de rastreamento de todas as alocações de memória feitas pelo CLR. Ela também apresenta um exemplo de remoção dos artefatos de carregamento de assemblies fornecidos pelo retorno de chamada
discutido anteriormente.
Há também uma prova de conceito completa relacionada ao bypass do AMSI. Há uma ressalva quanto a essa solução alternativa se você tentar implementá-la em suas próprias ferramentas: a identidade do assembly que você tenta carregar usando o método
deve corresponder à identidade do assembly que você retornará ao CLR. Por exemplo, se você chamar
com o argumento “Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral”, então o assembly que você pretende executar também deve ter essa identidade. Você não pode tentar carregar mscorlib, mas sim retornar Seatbelt, pois o CLR verificará isso e gerará um erro. Preste atenção aos nomes dos assemblies que você está tentando carregar, mas se você ainda estiver tentando carregar reflexivamente um assembly chamado Seatbelt em qualquer ano em que você esteja lendo isto, sugiro que feche esta postagem do blog e busque uma atividade mais gratificante.
Na prova de conceito, eu uso o método
da interface
para obter a string de identidade do assembly que será executado. Você também pode transferir essa informação do implante para o cliente ou servidor da equipe, obtendo a identidade do assembly, e então passar a string de identidade como um argumento para o seu implante.
Embora este seja um novo desvio de AMSI, em última análise, é apenas isso: um bypass de AMSI. Os produtos de defesa devem utilizar estratégias de defesa profundas e não simplesmente depender do AMSI para detectar assemblies maliciosos. Qualquer assembiy carregado usando essa técnica também gerará os mesmos eventos de Rastreamento de Eventos para Windows (ETW) que qualquer outro assembly na memória. Assemblies maliciosos podem ser detectados via varredura de memória, como vimos várias plataformas de EDR mais avançadas fazendo. Muitas ferramentas de pós-invasão também têm seus próprios IOCs exclusivos.
Como mencionado acima, também existem algumas aplicações defensivas desta pesquisa. O retorno de chamada
fornece outro método de notificação quando os assemblies são carregados no processo. Se um defensor implementasse a interface
, eles seriam inseridos na cadeia de carregamento do assembly e teriam a capacidade de bloquear completamente o carregamento do assembly ou modificar os bytes de um assembly antes que ele fosse carregado no processo. Vou arriscar um palpite e dizer que acho muito provável que haja desenvolvimentos futuros nessa área.
Gostaria de comentar sobre nossa linha do tempo com esta pesquisa e por que estamos publicando-a agora. Realizei toda essa pesquisa em junho de 2023 e a mantivemos interna desde então, embora tenha sido submetida a vários CFPs de conferências. Na época em que essa pesquisa foi conduzida, vasculhei mecanismos de busca procurando qualquer coisa semelhante, inicialmente em busca de material de referência e, mais tarde, tentando confirmar se eu havia sido o primeiro a identificar esse comportamento. Desde então, passei a realizar buscas periódicas para ver se alguém havia publicado algum trabalho similar. No início de janeiro de 2025, encontrei este artigo: Using CLR Hosting to Evade AMSI, de Marcos González Hermida, publicado na revista NTT Data.
Este artigo revelou esse mesmo desvio e, segundo a revista, foi publicado inicialmente em junho de 2024 (o suplemento mencionado acima é de julho de 2024). É um texto muito bem escrito e eu recomendo a leitura. As únicas observações que faria são que o autor conclui que os assemblies precisam ser assinados para serem executados e, em sua prova de conceito, ele usa o método
para obter manualmente o método principal do assembly que carrega (Rubeus, especificamente) Eu não tive problemas em carregar assemblies não assinados usando essa técnica, e você pode usar o mesmo método
para obter o ponto de entrada do assembly carregado, utilizado em muitas implementações de execução de assembly, sem a necessidade de conhecer os nomes de namespace/class.
Com a publicação do artigo e da prova de conceito de Marcos, esse bypass do AMSI pode agora ser considerado público, então decidimos que era o momento certo para publicar nossa pesquisa juntamente com uma prova de conceito do que descobrimos.
Neste post, vimos como você pode usar personalizações de CLR para melhorar seu OPSEC enquanto executa ferramentas de .NET na memória. Além disso, demonstramos um desvio completo do AMSI utilizando essas funcionalidades de CLR menos conhecidas. O uso de ferramentas .NET continuará sendo eficaz para profissionais ofensivos e agente da ameaça. Por esse motivo, é fundamental que os defensores entendam como a CLR funciona e construa estratégias de defesa profundas para detectar ferramentas pós-invasão.
Agradecemos a você, Brett e Valentina, por avaliações da pesquisa!
Dealing with Failure: Failure Escalation Policy in CLR Hosts – Este é o único exemplo real que pude encontrar de comércio ofensivo usando personalizações de CLR quando eu estava fazendo esta pesquisa inicialmente.
Hosted Pumpkin – Um repositório do GitHub contendo uma prova de conceito para implementar várias personalizações de CLR.
Shellcode: Loading .NET Assemblies From Memory – O Donut foi de grande ajuda ao lidar com todas as estruturas de dados relevantes e definições em C.
Customizing the Microsoft .NET Framework Common Language Runtime, de Steven Pratschner – Este é o texto definitivo sobre Customizações do CLR. Simplesmente leitura obrigatória para qualquer pessoa que tenha interesse nessa área.