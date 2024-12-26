Apple Intelligence aumenta a aposta em privacidade e segurança

A Apple Intelligence prospera com a personalização em tempo real, analisando as interações do usuário para refinar as notificações, as mensagens e a tomada de decisão. Embora isso melhore a experiência do usuário, é uma faca de dois gumes. Se os invasores comprometerem esses sistemas, a capacidade da IA de personalizar notificações ou priorizar mensagens poderá se tornar uma arma. Agentes maliciosos podem manipular a IA para injetar mensagens ou notificações fraudulentas, potencialmente induzindo os usuários a revelar informações confidenciais.

Esses riscos não são hipotéticos. Por exemplo, pesquisadores de segurança expuseram como os dados ocultos em imagens podem enganar a IA e levá-la a realizar ações não intencionais – um lembrete claro de como os sistemas inteligentes permanecem suscetíveis à invasão criativa.

Na nova era da IA em tempo real, a cibersegurança da IA deve lidar com diversos riscos, tais como: